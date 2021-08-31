Что такое недоимка по налогам и сборам: как она выявляется, как взыскивается и когда списывается

Недоимка — это не только налоги, не уплаченные вовремя, но и страховые взносы и сборы. При этом в недоимку не входят штрафы и пени, начисленные за неуплату налога, а только лишь сама сумма налога.

Недоимка может появляться по разному. Например:

по итогам выездной или камеральной проверки инспекция доначислила налог (например, налоговики решили, что компания не имела права на вычет и доначислила НДС;

компания не уплатила всю сумму налога;

компания заплатила налог, но из-за ошибки в реквизитах деньги не дошли.

Недоимка — это только про просроченную уплату налога. Например, если деньги «зависли» (как в последнем примере), но компания вовремя приняла меры для того, чтобы деньги ушли туда, куда нужно, — недоимки не будет.

Каковы сроки выявления недоимки?

Если от компании не поступят в установленный срок налоговые платежи и страховые взносы, это будет обнаружено сразу.

Если же недоимка выявлена по итогам проверки, то о ней станет известно в ходе этой проверки.

Порядок и сроки взыскания недоимки по налогам и сборам

Если в ходе проверки выявлена недоимка, инспекция указывает это в решении о проверке. В течение 20-ти дней после вступления решения в законную силу налоговая направляет компании требование об уплате налога, сбора или страховых взносов, где указывает сумму недоимки, пеню, штраф и срок уплаты.

Если сумма недоимки позволяет привлечь по статье 199 УК РФ, инспекция уточняет в требовании, что в случае неуплаты недоимки в срок передаст информацию о ней в следственные органы. Возбуждение уголовного дела грозит, если сумма «чистой» недоимки (без штрафа и пеней) — более 15 млн рублей за 3 года.

Срок уплаты недоимки по требованию инспекции — 8 дней с момента получения требования. Но налоговая может указать и более длительный срок.

День получения требования зависит от способа его отправки:

седьмой день с даты отправки, если налоговая отправила требование заказным письмом по почте;

день получения, если требование направлено по ТКС, передано лично директору компании под роспись или передано через ЛК налогоплательщика.

Компания не заплатила недоимку, указанную в требовании. Каков дальнейший порядок взыскания?

В этом случае у налоговой есть два месяца на вынесение решения о взыскании недоимки. В течение шести дней после принятия решения инспекция должна направить его компании.

Если инспекция в течение двух месяцев не приняла решение о принудительном взыскании, значит, срок на внесудебное взыскание — упущен. Теперь налоговики могут взыскать недоимку только через арбитражный суд.

Бывает и так, что одновременно с решением о взыскании налоговая блокирует счёт компании, чтобы деньги нельзя было вывести. Есть вариант и ареста имущества. Но для этого инспекция должна получить разрешение прокурора. А для его получения нужно иметь достаточные аргументы, доказывающие, что компания сможет скрыть имущество.

Решение о взыскании исполняется следующим образом. Сначала налоговая отправит в банк поручение на перечисление денег в счёт недоимки со счета компании в бюджет. Банк обязан исполнить это поручение не позднее следующего дня. Если средств на счету недостаточно, налоговики «трясут» компанию дальше (электронные, валютные счета и т. д)

Как происходит взыскание налоговой недоимки за счёт иного имущества компании?

Если налоговой не удалось взыскать недоимку со счетов компании, она примется за имущество. На вынесение постановления о таком взыскании у налоговой есть ровно год с момента, когда фирма просрочила срок недоимки, указанный в требовании.

Если в год налоговая не уложится, значит, она потеряла право на внесудебное взыскание долга за счёт имущества компании. Но она может это сделать через суд. Срок исковой давности — 2 года с момента, когда компания не заплатила по требованию.

Далее налоговая направляет постановление о взыскании судебным приставам. В течение двух месяцев они должны найти имущество и взыскать его.

Что это за имущество?

наличные деньги фирмы, деньги на банковских счетах, драгоценные металлы;

ценные бумаги, валюта, помещения, не используемые в хозяйственной деятельности, легковые автомобили, элементы дизайна интерьера;

товары и другие материальные ценности, не используемые в производстве;

сырьё, станки, оборудование, здания, сооружения и другие основные средства;

другое имущество.

Что делает налоговая, если взыскать недоимку за счёт имущества компании невозможно?

Тогда инспекция попытается взыскать средства за счёт личного имущества КДЛ-в (директора и/или учредителей и других контролирующих компанию-должника лиц).

Налоговая уже в ходе проверки понимает — какое у компании есть имущество. И есть ли вообще. Если ничего нет, то после вынесения решения по проверке инспекция подает в суд на банкротство компании. Но ведь в такой ситуации у компании и денег на банкротство может не быть. А налоговая тоже не торопится брать на себя эти траты.

И тогда инспекция имеет право привлечь руководителей компании к субсидиарной ответственности. При этом само банкротство компании — не обязательно.

Но для этого должны быть основания. Например, руководители выводили имущество, чтобы спасти его от взыскания («продавали», но не получали деньги, или якобы продали родственнику по смешной цене).

Но если нет имущества ни у компании, ни у её руководителей, — недоимка признается безнадёжной ко взысканию и списывается.

Есть и другие основания для списания недоимки:

компания ликвидируется;

инспекция потеряла возможность взыскивать недоимку из-за истечения сроков давности, и в восстановления срока давности суд инспекции отказал;

компания перечислила деньги в счёт уплаты недоимки, пеней и штрафа через банк, но деньги не дошли до бюджета, потому что банк был ликвидирован.

Выводы

Недоимка — это только налог (НДС, налог на прибыль и т. д) и страховые взносы или сборы, не уплаченные вовремя. В недоимку не входят пеня и штраф.

От размера недоимки и срока, когда она образовалась, зависит — могут ли привлечь руководителей компании к уголовной ответственности.

Налоговая инспекция имеет право взыскивать недоимку самыми разными способами, в том числе — привлекать руководителей бизнеса к субсидиарной ответственности.

Источник: сайт компании «Налоговые адвокаты».