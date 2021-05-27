Дробление бизнеса 2021: как теперь налоговики его доказывают и есть ли шанс отбиться

Процент дел о дроблении, выигранных налогоплательщиками, все ниже. ФНС всеми силами старается доказать взаимозависимость между участниками сделок и взыскать в бюджет недополученные, по ее мнению, налоги. Действительно все ли так плохо, можно ли избежать наказания, как расскажем сегодня.

Подозрительные признаки

У налоговой все больше инструментов для вычисления недобросовестных налогоплательщиков. Доступ к счетам, сбор данных по онлайн-кассам, АСК НДС и т.д.

Например, система АСК НДС по определенным алгоритмам проверяет поданные предпринимателями налоговые декларации по НДС, находит несоответствия, разрывы, несовпадение данных у контрагентов, автоматически формирует и отправляет требования на предоставление пояснений. Если налогоплательщик их игнорирует, не предоставляет необходимых документов или система выявляет так называемые «технические» компании в цепочке, то за дело берется инспектор.

В этом случае проводится уже углубленная камеральная проверка, цель которой — доказать недобросовестность налогоплательщика и незаконное снижение налогов.

Но, вернемся к дроблению. Какие же признаки подскажут налоговому инспектору, что компании являются зависимыми и по сути речь идет о незаконной налоговой схеме:

Юрлица и ИП, участвующие в сделках, применяют спецрежимы — УСН, патент, ЕСХН. Причем, как правило, существует один участник процесса, который ведет деятельность по факту, остальные, как спутники Сатурна, окружая его, ведут бизнес почти исключительно с ним или другими участниками схемы;

Т.к. целью любой схемы дробления является получение налоговой выгоды (экономии на налогах или получении льгот, вычетов), то при дроблении ее участники либо сохраняют какие-то льготы, либо остаются на прежнем уровне налоговых обязательств, либо даже уменьшают налоговую нагрузку;

Пример: компания на УСН находится на границе предельного размера доходов. Если она его пересечет — придется применять ОСНО, но тут участник открывает еще одно ООО, куда переводит часть клиентов действующей организации и новые контракты заключает уже не с компанией № 1, а с № 2, сохраняя таким образом право на упрощенку. Аналогично — если вдруг количество сотрудников оказывается на предельном уровне. Т.е. дробление возникает тогда, когда происходит приближение к критическим для применения спецрежима цифрам.

Участники схемы дробления действуют по одним и тем же или связанным ОКВЭД . Пример: одна компания осуществляет розничную торговлю, вторая также реализует товар в розницу, причем тот же самый, даже покупают они его у одного поставщика. ИП (в лице одного из учредителей первой компании) осуществляет доставку. Или такой вариант — организация занимается производством, свою продукцию она продает разным ИП, которые продают ее уже в розницу, при этом ИП — зависимые от компании лица (учредители, их родственники и т.д.);

Хотя оплата за третье лицо и не запрещена, но если организации регулярно оплачивают друг за друга расходы , то это уже подозрительно;

Про взаимозависимость мы уже говорили. Существует еще и подконтрольность — т.е., к примеру, какие-то рабочие вопросы сотрудники решают не с непосредственным (вроде бы) начальником или предпринимателем, а обращаются к директору другой (реально контролирующей процессы) компании;

У зависимых организаций может не быть собственных активов, имущества . Возможно они даже арендуют его у «центра», также могут быть общие сотрудники (зачастую схему стараются выявить и доказать, в том числе, через наличие общего бухгалтера);

Общими становятся и внешние атрибуты. При дроблении, например, в случае с розничной торговлей, участники стараются сохранить общность «бренда» , т.е. используют одинаковые вывести, логотипы, предлагают для заказа воспользоваться одним и тем же сайтом, группой в соцсети и т.д.;

По классике — общие адреса (один бизнес-центр, склад, производственный комплекс), банки, системы сдачи отчетности (некоторые операторы, например, предлагают добавлять нового налогоплательщика в существующий аккаунт, т.к. это немного дешевле, скидка за опт, так сказать), автомобили (одни и те же, попеременно арендуются у одного и того же физлица или компании);

и так далее.

Повторим прописную истину — сам по себе каждый из этих признаков не говорит о недобросовестности налогоплательщика. То, что вы являетесь директором в одной компании и также руководителем другой, не говорит о каком-то злом умысле, может вы просто трудоголик.

Вот совокупность факторов точно станет красной тряпкой для быка, т.е. налоговиков. Возможно они проведут выездную, чтобы копнуть поглубже, доначислят самостоятельно налоги, а вы попытаетесь через суд их выводы оспорить. Возможно ли это?

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Какие ошибки допускают налогоплательщики

Во-первых, скрывают аффилированность там, где она очевидно есть. Это бессмысленно. К примеру, общий юридический адрес или руководителя вы не спрячете.

Во-вторых, не готовы рассказать о собственном бизнесе, защитить имеющуюся схему работы с поставщиками, клиентами, подрядчиками и т.д. Мямлить и говорить «да там бухгалтер документами занимается» вообще не вариант. Если вы не в состоянии объяснить, почему покупаете именно здесь и продаете туда — значит ничего не знаете о том, чем занимаетесь, не контролируете процесс, а значит над вами есть еще кто-то, кто знает и контролирует.

В-третьих, излишне экономят. Вместо того, чтобы каждое предприятие имело собственный штат, бухгалтерию, активы, вы оформляете одних и тех же сотрудников по совместительству, как самозанятых, по договорам ГПХ в других организациях. Главбух у вас один, зарплату получает в «Рогах и копытах», а ведет учет (и отправляет отчеты) за всю дружную команду, сотрудники всех компаний несут ей накладные, сдают авансовые отчеты, пишут заявления на отпуск в одном кабинете и т.д.

Не путайте нормальное желание законно снизить налоги, когда за счет грамотной оптимизации вы действительно можете сэкономить и жадность, которая выливается в применение схем и приводит даже к банкротству.

В-четвертых, пытаются самостоятельно оспаривать требования ФНС, результаты проверок, идут в суд без адвоката.

Поверьте, если ваш главбух может грамотно ответить на требования, то это не значит, что он справится со всем остальным. Вы можете даже не понимать — насколько правильно он реагирует на письма ФНС, может просто пишет отписки или делает им в угоду корректировки «лишь бы не связываться».

Вы знаете, что, например, при выездной проверке можете использовать услуги налогового юриста, который будет следить за законностью действий проверяющих? Теперь знаете. Национальное Агентство Сохранения Бизнеса (НАСБ) не только сопровождает проверки, но также предлагает следующие возможности:

ответы на требования, уведомления, информационные письма из контролирующих органов;

оспаривание незаконных «обнулений» деклараций по НДС;

подготовка возражений на акты налоговых проверок;

составление правовых заключений на проведенные мероприятия налогового контроля и ответные меры;

сопровождение на допросах в ФНС;

другие юридические услуги .

Обратите внимание. Налоговые органы завалены работой, поэтому зачастую они довольно небрежны в отношении оформления документов, отправляют требования, не соответствующие закону, запрашивают не только обязательные документы, но и вообще все данные, даже те, которые предоставлять вы не обязаны. Поэтому уже на стадии запроса нужно начинать защищать свои интересы.

Налоговая реконструкция

В 2017 году в Налоговый кодекс была введена статья 54.1, она трактовалась налоговыми органами весьма неоднозначно, что привело к большому количеству сопров. В первую очередь потому, что ФНС в одностороннем порядке решила — теперь никакой налоговой реконструкции не существует.

Напомним, что налоговая реконструкция позволяет при признании какой-либо сделки недействительной (при дроблении в том числе) рассчитать действительный размер налоговых обязательств организации с учетом понесенных расходов. Проще говоря, если вам сняли какие-то расходы и пересчитали налог на прибыль и НДС, то реальные расходы, связанные с этой сделкой вы все же учесть можете.

Пример — дело № А50-17644/2019, которое рассматривал Арбитражный суд Уральского округа. ФНС доказало наличие необоснованной налоговой выгоды и произвело доначисление налогов на сумму свыше 10 млн рублей. При этом отказалась признавать реально понесенные компанией расходы. Суд с такой позицией не согласился. Он признал, что вычет по НДС компании действительно применить нельзя, но вот для целей налога на прибыль затраты должны быть приняты. Спорная сделка была на закупку леса у фирмы-однодневки.

Т.е. даже если ФНС вас убеждает, что шансов нет — верить не стоит, обращаясь в суд вы ничего не теряете, зато появляется шанс восстановить справедливость.

Недавно вышло Письмо Федеральной налоговой службы от 10 марта 2021 г. № БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации», где она подробно разъясняет что имеется в виду под каждым пунктом.

Как уменьшить вероятность обвинений в дроблении

Откажитесь от сомнительных и очевидных схем, большинство из тех методов, которые вы применяете, давно известно налоговой службе, начинайте экономить законно ;

экономить законно Подготовьтесь заранее к запросам налоговиков (они могут быть и вне рамок проверок), будьте готовы ответить на такие вопросы как — почему именно такая модель работы была выбрана, для чего конкретно открыто то или иное предприятие, зарегистрировано ИП. У бизнеса должна быть самостоятельная деловая цель;

Если вы собственник — научитесь здраво смотреть на вещи, бездумно снимая деньги со счета, стремясь к максимальной экономии на налогах, вы игнорируете посылы вашего главбуха — «так делать нельзя» . Таквы рискуете не только активами компании, но и своими собственными, субсидиарная ответственность в первую очередь ложится на плечи руководителя и собственников;

«так делать нельзя» Не пытайтесь самостоятельно решить проблему или договориться с налоговиками о "смягчении вины" ,если вас вызывают на комиссию или просят явится для дачи пояснений — возьмите с собой опытного юриста .

Компания НАСБ более 20-ти лет защищает интересы налогоплательщиков, и основная наша задача – создать и внедрить систему по предупреждению налоговых рисков и защите бизнеса, помочь в спорах с контролирующими органами.

Результаты нашей работы снижают общую налоговую нагрузку от 1,5 до 7% к обороту и всегда устойчивы к любому виду налогового контроля. Также мы решаем и другие задачи, например: законное получение наличных, получение выплат учредителями, списание подотчёта, предупреждение налоговых рисков при дроблении и многое другое. Скажем сразу, оптимизируя налоги, мы используем законные методы и обеляем бизнес! Делаем всё доступно и безопасно.

Мы готовы представлять вас и вашу организацию во всех инстанциях и любых спорах с контролирующими органами и в арбитраже.

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