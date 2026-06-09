Переподготовка на мастера производственного обучения вождению: все о новом профстандарте

Требования к обучению мастеров-инструкторов по вождению с 1 сентября: что ввели и почему

По данным МВД в 2025 году на дорогах России произошло около 128 800 дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 13 900 человек, ещё 158 000 получили ранения. Цифры снижаются третий год подряд, однако регуляторы не готовы останавливаться на достигнутом.

Одним из ключевых инструментов повышения безопасности дорожного движения они назвали качество подготовки водителей в автошколах. А качество подготовки — это прежде всего квалификация тех, кто учит за рулём.

Инструктор по вождению — это преподаватель. Он работает с людьми, передает навыки, выстраивает учебный процесс. Причём аудитория у него специфическая: большинство курсантов — взрослые люди от 18 лет, у которых уже есть собственные установки, страхи и опыт. Да, инструкторы учат и на категорию А с 16 лет. Однако основной поток курсантов, которые учатся на права других категорий, все-таки намного старше.

Действующий профстандарт не учитывал, что автоинструкторам нужны профильные знания для преподавания. Новый требует от мастеров производственного обучения вождению подготовки в области педагогики.

Требования к образованию и обучению До 1 сентября 2026 С 1 сентября 2026 Образование (базовое) Профильное или непрофильное СПО Профильное педагогическое СПО или ВО, либо непрофильное СПО/ВО Переподготовка по вождению При непрофильном образовании — переподготовка на мастера производственного обучения вождению При непрофильном образовании — переподготовка на мастера производственного обучения вождению Педагогическая переподготовка Не требовалась При непрофильном образовании — переподготовка в области «Образование и педагогические науки»