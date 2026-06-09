Переподготовка на мастера производственного обучения вождению: все о новом профстандарте

С 1 сентября начнет действовать новый профстандарт для автоинструкторов — мастеров производственного обучения вождению в автошколах. Он ужесточил требования к образованию и добавил новые обязанности. И самим автоинструкторам, и владельцам автошкол, и их кадровым специалистам надо разобраться, что теперь ждут от подготовки. Разбираем, какую переподготовку мастерам обучение вождению обязательно придется пройти и где они могут это делать.
Требования к обучению мастеров-инструкторов по вождению с 1 сентября: что ввели и почему
По данным МВД в 2025 году на дорогах России произошло около 128 800 дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 13 900 человек, ещё 158 000 получили ранения. Цифры снижаются третий год подряд, однако регуляторы не готовы останавливаться на достигнутом.
Одним из ключевых инструментов повышения безопасности дорожного движения они назвали качество подготовки водителей в автошколах. А качество подготовки — это прежде всего квалификация тех, кто учит за рулём.
Инструктор по вождению — это преподаватель. Он работает с людьми, передает навыки, выстраивает учебный процесс. Причём аудитория у него специфическая: большинство курсантов — взрослые люди от 18 лет, у которых уже есть собственные установки, страхи и опыт. Да, инструкторы учат и на категорию А с 16 лет. Однако основной поток курсантов, которые учатся на права других категорий, все-таки намного старше.
Действующий профстандарт не учитывал, что автоинструкторам нужны профильные знания для преподавания. Новый требует от мастеров производственного обучения вождению подготовки в области педагогики.
Требования к образованию и обучению
До 1 сентября 2026
С 1 сентября 2026
Образование (базовое)
Профильное или непрофильное СПО
Профильное педагогическое СПО или ВО, либо непрофильное СПО/ВО
Переподготовка по вождению
При непрофильном образовании — переподготовка на мастера производственного обучения вождению
При непрофильном образовании — переподготовка на мастера производственного обучения вождению
Педагогическая переподготовка
Не требовалась
При непрофильном образовании — переподготовка в области «Образование и педагогические науки»
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Профильная программа в области обучения вождению транспортного средства. ❗️Соответствует профстандарту, выдается официальный диплом с внесением в ФИС ФРДО
По какой программе мастера производственного обучения вождению должны учиться
Те, у кого нет профильного педагогического СПО или ВО, обязаны пройти дополнительное профобучение в области «Образование и педагогические науки». Это курс переподготовки на преподавателя. После него получают квалификацию по профстандарту «Педагог профессионального обучения, среднего профессионального образования». Она позволяет работать в сфере дополнительного образования и профессионального обучения. Объем курса переподготовки – не меньше 250 часов.
Профессиональная переподготовка мастеров производственного обучения вождению дает те знания в тех областях, которые нужны для работы:
☑️ организация учебно-производственной деятельности: создание образовательной среды на учебном полигоне или площадке, применение тренажёров, организация и проведение практических занятий, оценка и контроль подготовки курсантов;
☑️ педагогический контроль и оценка: оценка результатов обучения в ходе практики, освоения программы курса в области практической подготовки при проведении промежуточной аттестации;
☑️ разработка учебно-методического обеспечения: создание и обновление рабочих программ или их модулей (что особенно актуально, т.к. типовые программы обучения водителей откорректировали в 2026 году), планирование практических занятий.
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Какое ещё обучение мастерам вождения желательно пройти
Новый профстандарт добавляет задач и обязанностей в должностные инструкции. В частности, инструкторы теперь должны учить курсантов тому, что ранее не входило в программы. Например, мастера обязаны на практических занятиях обучать, как:
выявлять неполадки автомобиля, его агрегатов и механизмов, установленного оборудования;
устранять неполадки, которые возникли во время поездки и не требуют разборки узлов и агрегатов;
применять тахограф, если он установлен на автомобиле;
соблюдать законодательные требования в части режимов труда и отдыха водителей;
использовать бортовой компьютер и аппаратуру ЭРА-ГЛОНАСС.
Тем, у кого недостаточно навыков и знаний, стоит пройти повышение квалификации. Это поможет закрыть пробелы. Кроме того, учитывает нормы профстандарта, который рекомендует учиться каждые 3 года.
Обязательно ли проходить переподготовку мастерам обучения вождению
Если нет профильного педагогического — да. Автошколы работают на основании лицензии на образовательную деятельность и обязаны соблюдать лицензионные требования. Одно из них — наличие квалифицированного персонала.
По закону «Об образовании» педагогические работники, к которым приравнены преподаватели и инструкторы автошкол, обязаны соответствовать требованиям профстандарта. Поэтому отказываться от переподготовки мастерам производственного обучения вождению нельзя.
За нарушение лицензионных требований ст. 14.1 КоАП РФ предусмотрены наказания:
для ИП — владельцев автошкол до 8 000 рублей;
для компаний — до 200 000 рублей.
Проходить переподготовку мастера производственного обучения вождению могут параллельно с выполнением рабочих обязанностей — без временного отстранения за несоответствие квалификационным требованиям. Это предусматривает профстандарт. Работодателю надо оформить приказ о направлении на обучение и соглашение к трудовому договору. Обучение будет проходить без отрыва от работы. Но сроки переподготовки надо отразить в табеле учета рабочего времени.
Где пройти профпереподготовку и получить диплом мастерам обучения вождению
Пройти переподготовку можно в любом лицензированном учреждении дополнительного профессионального образования (УЦ ДПО). Формат — очный или дистанционный, ограничений нет. Перед выбором курса надо проверить, что его программы соответствует области «Образование и педагогические науки» и уточнить, какую квалификацию укажут в дипломе мастера производственного обучения вождению.
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❗️ Важно: автоинструкторы вправе проходить переподготовку в любом УЦ ДПО, без обращения в государственные или муниципальные образовательные учреждения. Требования Федерального закона № 86-ФЗ от 21.04.2025, внесшего поправки в закон «Об образовании», на мастеров обучения вождению не распространяются.
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