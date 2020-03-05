Ваш офис расположен не по адресу регистрации? Отчитайтесь перед налоговой!

В последнее время налоговые инспекторы взяли на вооружение новый метод запугивания предпринимателей. В рамках своей работы сотрудники инспекций посещают бизнес-центры, где беседуют с собственником объекта и получают от него список арендаторов.

Далее происходит сверка полученных данных со сведениями ЕГРЮЛ. Если выясняется, что организация арендует офис в бизнес-центре, а по сведениям ЕГРЮЛ она зарегистрирована в другом месте (пусть даже в соседнем здании), налоговая направляет в организацию информационное письмо, в котором указывает, что в связи с осуществлением деятельности на территории данной налоговой инспекции у организации возникает обязанность создания и постановки на учет обособленного подразделения.

Также в письме предпринимателя предупреждают, что за ведение деятельности организацией или ИП без постановки на учет в налоговом органе предусмотрена ответственность по пункту 2 статьи 116 НК РФ «Нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе».

Штраф составляет 10 процентов!!! от доходов, полученных в результате такой деятельности, но не менее 40 тысяч рублей.

Давайте разбираться, стоит ли всерьез пугаться таких писем, и как реагировать на них.

Во-первых, напомним, что Налоговый кодекс РФ содержит определение обособленного подразделения организации. Под таковым понимается любое территориально обособленное от организации подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (ст. 11 НК РФ).

Во-вторых, при создании обособленного подразделения налогоплательщик действительно должен сообщить об этом налоговой инспекции (пп. 3 п. 2 ст. 23, п. 4 ст. 83 НК РФ). Тут нет никакой сложной процедуры — достаточно подать небольшое по объему сообщение по форме № С-09-3-1, утвержденной приказом ФНС России от 09.06.2011 №ММВ-7-6/362@.

Кстати, уведомлять налоговую необходимо не только о создании, но и о любом изменении сведений об обособленном подразделении. В первом случае срок уведомления составляет 1 месяц, во втором — 3.

Минфин РФ ранее неоднократно высказывался, что налогоплательщик обязан сообщать в налоговую о каждом своем обособленном подразделении. При этом не имеет значения, если оно расположено на территории той же налоговой инспекции, которая администрирует головной офис организации. Такая позиция встречается, например, в письме Минфина РФ от 02.09.2011 N 03-02-07/1-314.

Таким образом, налогоплательщик действительно обязан отчитаться перед налоговой об открытии каждой новой обособки.

Однако размер штрафа, которым налоговая пугает арендаторов, значительно ниже. По данному вопросу имеется сложившаяся судебная практика.

В 2017 году Верховный Суд РФ выразил свою позицию по вопросу привлечения к ответственности налогоплательщиков, которые вовремя не сообщили об открытии обособленного подразделения. Наказывать таких лиц следует не по статье 116 НК РФ «Нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе», а по пункту 1 статьи 126 НК РФ «Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля».

Штраф за данное нарушение значительно ниже — всего 200 рублей за непредставленный документ.

При этом, логика Верховного Суда РФ предельно ясна: если налогоплательщик не сообщил об открытии обособки, это не мешает налоговой инспекции идентифицировать налогоплательщика и определить, какие налоги и в каком размере он должен уплатить, поскольку в таком случае не происходит сокрытия доходов (организация зарегистрирована в ЕГРЮЛ, поставлена на налоговый учет и сдает отчетность).

Будьте бдительны, берегите себя и свой бизнес!