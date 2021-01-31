Общепит и рынки под прицелом ФНС. За что?

В начале этого года стартовал отраслевой проект ФНС России «Общественное питание».

Официально цель проекта — побуждение повсеместного применения объектами общественного питания контрольно-кассовой техники, увеличение выручки и повышение роста доходов бюджета за счёт сокращения теневого оборота рынка общественного питания и создания равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

Как говорят сами налоговики, одна из главных проблем сокрытия выручки предприятиями общественного питания — выдача клиентам так называемых «предчеков».

Предчеки давно и прочно вошли в практику ресторанного бизнеса. По сути предчек — это счет, нефискальный документ, который указывает, сколько клиент должен заплатить за услугу.

В отличие от предчеков, кассовые чеки — официальный фискальный документ, который пробивается через кассу и автоматически попадает в поле зрения налоговиков. На основании пробитых кассовых чеков налоговые инспекции мониторят выручку предприятия и проверяют полноту уплаты налогов.

Однако рестораторы часто «забывают» пробивать кассовые чеки, что, по мнению ФНС, мешает развиваться законопослушным конкурентам, которые отражают выручку и уплачивают белую зарплату.

Данное обстоятельство послужило причиной запуска проекта «Общественное питание», в рамках которого планируется проведение массовых мероприятий по взаимодействию с предпринимателями из сферы общепита и побуждению их к соблюдению законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

Как говорят представители ФНС, на начальном этапе не планируется проведение жестких контрольных мероприятий — выездных налоговых проверок со всеми вытекающими (осмотр, выемка, допросы и т.д.) В планы фискалов входит спокойный диалог с предпринимателями и разъяснение им актуальных тенденций налоговой политики и последствий несоблюдения законодательства. Уже на следующем этапе к тем предпринимателям, которые ослушаются подобных рекомендаций, придут с налоговыми проверками.

Немало вопросов возникает по поводу реализации плана ФНС. На рабочих встречах начальники профильных отделов говорят о мониторинге данных кассовых аппаратов, установленных на объектах общепита. Якобы, по поступившим данным будут анализироваться подозрительные «провалы» в выручке. Например, налоговики заинтересуются, по какой причине субботним вечером ресторан заработал меньше чем, например, утром во вторник.

Однако, по мнению автора, у налоговых инспекторов в настоящее время слишком мало инструментов для эффективной работы по отслеживанию выручки объектов общественного питания.

Допустим, налоговая обнаружила подозрительную просадку по выручке предприятия. А как доказать, что действительно имело место нарушение — кафе не пробило кассовые чеки?

В настоящий момент (и об этом говорят сами налоговики) возможности провести контрольную закупку или иные оперативные мероприятия у налоговой службы нет.

Вместо этого налоговые инспекции будут активно работать с жалобами потребителей. Так, например, в магазинах мобильных приложений доступно приложение «Проверка чеков ФНС России». С помощью него любой желающий может проверить достоверность выданного чека. Для этого достаточно просканировать QR-код на чеке или вручную ввести данные с чека.

Если посетитель ресторана, например, пожалуется в налоговую инспекцию, что ресторан не выдал ему кассовый чек, и направит налоговикам предчек, который был ему выдан, инспекция возбудит дело об административном правонарушении и оштрафует предприятие по части 2 статьи 14.5 КоАП РФ. Штраф составляет для ИП — от 1/4 до 1/2 суммы непробитого чека, но не менее 10 000 рублей; для юридических лиц — от 3/4 до 1 суммы непробитого чека, но не менее 30 000 рублей.

Кстати, жалоба потребителя может также стать поводом для проведения выездной налоговой проверки. После назначения проверки налоговики могут осуществить осмотр предприятия — без предупреждения приехать в заведение для проверки. Если вместе с осмотром будет назначена выемка, проверяющие смогут изъять любые документы и предметы, которые могут свидетельствовать о нарушении налогового законодательства. В таком случае журналы с черной бухгалтерией, предчеки и иные «следы» правонарушений могут подвести предприятие под налоговые начисления и штрафы.

Тем не менее, выездная налоговая проверка остается весьма трудоемким процессом, требующим тщательной подготовки и предварительного анализа предприятия на предмет целесообразности проведения проверочных мероприятий. Для опытных коммерсантов не секрет, что налоговая инспекция всегда оценивает перспективы проведения проверки: выездная проверка назначается только в том случае, когда есть реальные шансы добиться результата.

Что касается оперативного контроля, с прошлого года ведется работа по подготовке законопроекта, который устанавливает в Налоговом кодексе РФ новый вид контрольного мероприятия — оперативная проверка. Такая проверка будет проводиться в целях проверки соблюдения кассовой дисциплины. Появятся и новые оперативные мероприятия — контрольная закупка и наблюдение. Такие мероприятия проводятся без уведомления, поэтому ресторан не узнает о том, что в отношении него проводится, например, наблюдение.

Надо отметить, что, пока такой закон не принят, налоговая инспекция может действовать только в рамках традиционных мероприятий налогового контроля. А вот после принятия данного закона и вступления его в силу налогоплательщикам, утаивающим выручку, придется несладко.

В целом, новый проект ФНС по обелению рынка общественного питания, безусловно, можно оценить положительно. В долгосрочной перспективе он должен вывести на чистую воду участников рынка, откровенно нарушающих закон и скрывающих значительную часть выручки. Для законопослушных коммерсантов проект означает постепенное выравнивание конкурентных условий.

Также внутри Федеральной налоговой службы говорят о планах работы в отношении розничных рынков. Данная сфера также подлежит обелению, и в первую очередь ФНС нацелена на рынки непродовольственных товаров. Впоследствии планируется взяться и за пищевые товары (ярмарки выходного дня и др.)

Сотрудники ФНС говорят о целенаправленной работе по проверке личных банковских карт физических лиц. Ведь зачастую продавцы предлагают расплатиться за товар по безналу, переведя денежные средства на банковскую карточку физического лица. В целом, подобный план осуществим, однако для проверки банковских счетов физлиц необходимо запросить информацию у банка. А для этого требуется назначение налоговой проверки в отношении проверяемого лица. Процедура, как уже упоминалось, не самая простая.