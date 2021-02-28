Компании восстановили расходы, несмотря на необоснованную налоговую выгоду: смелое решение суда

Неожиданно либеральный подход продемонстрировали арбитражные суды Уральского округа по делу о необоснованной налоговой выгоде.

Налогоплательщик ООО «СИВА ЛЕС» обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением об отмене решения налоговой инспекции по выездной налоговой проверке.

На рассмотрение суда был вынесен вопрос о законности применения вычетов по НДС и признания расходов по налогу на прибыль по эпизоду поставки товара контрагентом налогоплательщика.

В проверяемый период ООО «СИВА ЛЕС» осуществляло заготовку, переработку и реализацию лесопродукции, пиломатериалов. Основным покупателем продукции было ООО «СВЕЗА Уральский» (ООО «Пермский фанерный комбинат»).

Основным поставщиком сырья стало ООО «Пермснаб».

Как установила инспекция в ходе проверки, ООО «Пермснаб» обладало признаками фирмы-однодневки. Деньги за поставку товара по цепочке контрагентов обналичивались либо поступали на счет аффилированной с налогоплательщиком организации, а также ООО и ИП, применяющим специальные налоговые режимы.

После завершения работы по договору с налогоплательщиком фирма ликвидировалась.

Проверяющие также изучили вопрос логистики товара. Документы, подтверждающие движение товара от ООО «Пермснаб» к ООО «СИВА ЛЕС», не были представлены, а многочисленные свидетели сообщили, что не знакомы с представителями ООО «Пермснаб», товар поставлялся от производителей (лесозаготовителей) напрямую на площадку ООО «СИВА ЛЕС». Свидетели со стороны лесозаготовителей даже рассказали, что руководитель налогоплательщика принимал непосредственное участие в организационных вопросах по приему сырья и его оплате.

По итогам проверки налоговая инспекция полностью отказала налогоплательщику в учете расходов по налогу на прибыль и применении НДС-ных вычетов по договору с ООО «Пермснаб» и доначислила налоги, пени и штраф.

Налогоплательщик, не согласившись с результатами проверки, приступил к обжалованию решения. Вполне ожидаемо УФНС России по Пермскому краю оставило апелляционную жалобу без рассмотрения и налогоплательщику пришлось обращаться в арбитражный суд.

Дело ООО «СИВА ЛЕС» прошло два круга. Начавшись в июне 2019 года, дело налогоплательщика рассмотрели две судебные инстанции, которые отказали в удовлетворении требований в полном объеме.

Суды, среди прочего, приняли во внимание, что ООО «СИВА ЛЕС» использовало аналогичную схему ухода от налогообложения ранее. Это было установлено выездной налоговой проверкой другой организации, ООО «Лестрейд», аффилированной с ООО «СИВА ЛЕС».

Также в деле фигурировали материалы уголовного дела в отношении директора ООО «Лестрейд». В этом деле было раскрыта схема поставок лесоматериалов от лесозаготовителей Кировской области (индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС) напрямую ООО «Лестрейд», хотя документы были оформлены от имени того же ООО «Пермснаб».

По сути, в деле ООО «СИВА ЛЕС» использовалась аналогичная схема, только без участия ООО «Лестрейд».

Получив отказные решения арбитражных судов двух инстанций, налогоплательщик решил не сдаваться и обратился в Арбитражный суд Уральского округа.

Суд кассационной инстанции, получив материалы дела, обратил внимание на одну большую нестыковку.

В ходе проверки было установлено, что фактическим поставщиком сырья были частные лесозаготовители Кировской области (индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС).

Однако инспекция в своем решении полностью исключила расходы налогоплательщика на закуп лесоматериалов, несмотря на то, что реальность поступления товара не оспаривалась.

Суд не согласился с позицией налоговой инспекции, воспринятой нижестоящими судами, о том, что статья 54.1 НК РФ, которую нарушил налогоплательщик, создав фиктивный документооборот с ООО «Пермснаб», запрещает налоговикам реконструировать налоги исходя из цены фактических поставщиков.

Для исправления ошибки своих коллег Арбитражный суд Уральского округа направил дело на новое рассмотрение.

Восприняв наставления кассационного суда, Арбитражный суд Пермского края предложил налоговой инспекции представить свой расчет налоговых обязательств налогоплательщика с учетом цен лесозаготовителей. Инспекция отказалась представлять свой расчет и арбитражному суду ничего не осталось, кроме как удовлетворить требования налогоплательщика в части налога на прибыль. Решение суда первой инстанции поддержали вышестоящие суды: апелляция и кассация.

Таким образом, суды полностью восстановили налогоплательщику расходы по договору с ООО «Пермснаб» и отменили доначисления по налогу на прибыль в размере 4,7 млн рублей.

Надо отметить, что суд принял достаточно смелое и справедливое решение. Налоговой инспекции не стоило забывать об основных принципах арбитражного процесса и особенностях дел об оспаривании решений госорганов: состязательность процесса и обязанность чиновников доказывать законность выносимых ими решений.

Суды отреагировали на пассивное поведение налоговой инспекции и отменили ее решение в части налога на прибыль.

При этом, причины, по которым суды не восстановили НДС, предельно ясны. Непосредственными поставщиками товара были лесозаготовители, которые освобождены от уплатыНДСв силу того, что применяли специальные налоговые режимы. Соответственно, источник для принятия НДС к вычету не был сформирован.

Возможно, если бы фактическими поставщиками товара были плательщики НДС, суд также восстановил бы ООО «СИВА ЛЕС» еще и вычеты по этому налогу.

Говоря об этом деле, нельзя не упомянуть о том, что вопрос о применении налоговой реконструкции (восстановлении налогов исходя из цен реальных поставщиков) в настоящее время как никогда остро беспокоит налогоплательщиков. Позиция ФНС состоит в том, что нарушение статьи 54.1 НК РФ влечет полный отказ в учете расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС. Судебная практика по этому вопросу до конца не сформировалась, но отдельные суды настаивают на необходимости применения налоговой реконструкции и поддерживают налогоплательщиков.

Остается дожидаться, пока по этому поводу не выскажется Верховный Суд РФ.