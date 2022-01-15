Ящик для пожертвований у НКО: появились штрафы

Подписан Федеральный закон, вводящий ответственность за нарушение правил использования ящиков для сбора благотворительных пожертвований.

30 декабря 2021 г. президент Российской Федерации подписал Федеральный закон № 468-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который вступает в силу по истечении шестидесяти дней после дня его официального опубликования (30.12.2021), т.е. с 1 марта 2022 г.

Этот закон вводит ответственность за нарушение правил использования ящиков для сбора благотворительных пожертвований. Ранее такая ответственность установлена не была.

Прежде чем привести и прокомментировать нормы этого закона, напомним основные правила сбора пожертвований с использованием ящиков для благотворительных пожертвований, которые действуют на территории РФ с 5 октября 2020 г.

Правовое регулирование сбора пожертвований с использованием ящиков для пожертвований введено Федерального закона от 07.04.2020 № 113-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Это регулирование не относится к религиозным организациям, которые производят сбор пожертвований в соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и своими внутренними установлениями.

Нормативные акты:

1. Статья 16.1. Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.04.2020 № 113-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»)

2. Требования к ящикам для сбора благотворительных пожертвований, порядок их установки и использования (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1584)

3. Правила извлечения имущества, собранного с помощью ящика для сбора благотворительных пожертвований (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1584)

4. Приказ Минюста России от 31.08.2020 N 190 «Об утверждении требований к форме и срокам опубликования отчета некоммерческой организации об использовании собранных благотворительных пожертвований» (зарегистрирован в Минюсте России 07.09.2020 № 59685).

В соответствии с назваными нормативными актами правом на сбор пожертвований через ящики обладают не все некоммерческие организации, а только те, уставами которых предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности (далее по тексту — НКО-БД).

В постановлениях правительства Российской Федерации описан механизм действий НКО, которая решила собирать пожертвования через ящики. Обращаем внимание, что этот механизм является единым как для сбора наличных денежных средств, так и для сбора натуральных пожертвований.

Дано определение ящика для сбора благотворительных пожертвований — это «ёмкость для сбора благотворительных пожертвований (за исключением безналичных денежных средств), право использования которой принадлежит исключительно некоммерческой организации, учредительными документами которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности» (п. 1 ст. 16.1 Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ).

Ящики для сбора благотворительных пожертвований могут быть переносными (используются при их перемещении в пространстве) и стационарными (используются без перемещения в пространстве).

Переносные ящики допускается использовать исключительно в месте и во время проведения публичного или иного мероприятия, организованного НКО-БД или несколькими такими организациями (их объединениями) (п. 4 ст. 16.1).

Стационарные ящики разрешено устанавливать и использовать только при условии заключения договора между собственником помещения или уполномоченным им лицом (если законом не предусмотрен запрет на заключение такого договора) и НКО-БД, которой принадлежит ящик, либо в помещении, находящемся во владении или в пользовании НКО-БД. Исключение составляет установка и использование стационарных ящиков в месте и во время проведения публичного или иного мероприятия, организованного НКО-БД (п. 2 и 3 ст. 16.1).

Во всех случаях использования ящиков для сбора благотворительных пожертвований НКО-БД должна иметь положение о программе или иной акт, в соответствии с которым будет проводиться сбор благотворительных пожертвований, а также публиковать отчёт об использовании собранных благотворительных пожертвований (в том числе на сайте организации в сети «Интернет»).

Требования к переносным и стационарным ящикам для пожертвований утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1584. Этими правилами установлено, что ящик для сбора пожертвований должен быть оснащен:

прорезью для опускания денежных средств и (или) отверстием для опускания иного имущества;

отверстием для вскрытия и извлечения денежных средств и (или) иного имущества, опечатанным бумажной лентой с подписью и печатью организации или опломбированным номерной пломбой.

Кроме того, ящику для сбора пожертвований должен быть присвоен инвентарный номер, а сам ящик должен быть оснащен следующей информацией:

сведения об организации, которая собирает пожертвования (наименование, почтовый адрес, ИНН, номер счета);

наименование программы или иного документа, в соответствии с которым будет проводиться сбор пожертвований;

доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);

контактные данные, по которым благотворитель может получить информацию.

Тем же проставлением Правительства РФ утверждены Правила извлечения имущества, собранного с помощью ящика для сбора благотворительных пожертвований.

Установлено, что извлечение денежных средств и иного имущества из ящика производится по мере его заполнения или после окончания периода, на который он был установлен, в соответствии с программой или иным актом, на основании которых проводится сбор пожертвований НКО-БД.

Для того, чтобы правильно извлечь имущество из ящика для пожертвований, необходимо привлечь не менее 3 человек:

уполномоченное лицо, которому выдана доверенность от организации или с которым организацией заключён договор на вскрытие указанного ящика и изъятие из него денежных средств и (или) иного имущества,

не менее двух свидетелей, которые принимают участие в извлечении денежных средств и иного имущества из ящика и лично подписывают акт вскрытия ящика для сбора пожертвований.

Этот акт составляется в трёх экземплярах, два из которых передаются свидетелям под расписку.

Отдельные процедуры прописаны для оприходования денежных и неденежных пожертвований, извлекаемых из соответствующих ящиков:

«Денежные средства, извлечённые из ящика для сбора пожертвований, пересчитываются на месте, и их размер фиксируется в акте вскрытия ящика. Если пересчет на месте невозможен (например, в случае сбора денежных средств в виде монет), денежные средства перемещаются в специализированную сумку, которая опломбируется в присутствии свидетелей извлечения денежных средств из ящика для сбора пожертвований. Номер пломбы заносится в акт вскрытия ящика» (п. 6 Правил извлечения имущества, собранного с помощью ящика для сбора благотворительных пожертвований).

Денежные средства подлежат зачислению на банковский счёт НКО-БД в течение трёх рабочих дней со дня извлечения таких денежных средств из ящика для сбора благотворительных пожертвований сотрудником организации, уполномоченным на работу с денежными средствами.

В случае если денежные средства были извлечены в опломбированную специализированную сумку, пересчет денежных средств и зачисление их на банковский счёт организации осуществляются в соответствии с положением Банка России от 29 января 2018 г. № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

Иное (неденежное) имущество, извлекаемое уполномоченным сотрудником организации из ящика для сбора пожертвований «упаковывается в специализированные мешки, на которых указаны адрес установки ящика для сбора пожертвований и дата его вскрытия и которые опломбируются. Номер пломбы заносится в акт вскрытия ящика. После доставки иного имущества по адресу организации производятся взвешивание и сортировка имущества. Данные взвешивания и сортировки иного имущества фиксируются в соответствующих актах взвешивания и сортировки, которые подписываются уполномоченным сотрудником организации» (п. 8 Правил извлечения имущества, собранного с помощью ящика для сбора благотворительных пожертвований).

Примерная форма акта вскрытия ящика для пожертвований

Акт вскрытия ящика для сбора благотворительных пожертвований

А К Т №

вскрытия стационарного ящика для сбора благотворительных пожертвований,

установленного в ___________________ (наименование и адрес помещения)

г. Торжок Тверской обл. «_______» ___________ 2021 г.

Настоящий Акт составлен «_______» ___________ 2021 г.

уполномоченным лицом Благотворительного фонда «Л» (далее — Фонд) — менеджером благотворительных программ Фонда __________________ (Ф.И.О.) (трудовой договор № от ___ или договор возмездного оказания услуг № от ___ или договор о безвозмездном оказании услуг в качестве добровольца (волонтёра) № от ___)

в присутствии свидетелей:

1. (Ф.И.О.) (адрес) (паспортные данные)

2. (Ф.И.О.) (адрес) (паспортные данные)

о том, что они вскрыли стационарный ящик для сбора благотворительных пожертвований, установленный в _________________ (наименование и адрес помещения).

Целевое назначение пожертвований: на благотворительную программу «(наименование программы)».

Программа утверждена решением Правления Благотворительного фонда «Л» (дата, номер протокола).

Ящик заперт и опечатан, печати не нарушены.

При вскрытии в ящике находилось _________________________________рублей,

(цифрами и прописью)

а именно:

купюры достоинством 5000 рублей — __ шт.

купюры достоинством 2000 рублей — __ шт.

купюры достоинством 1000 рублей — __ шт.

купюры достоинством 500 рублей — __ шт.

купюры достоинством 200 рублей — __ шт.

купюры достоинством 100 рублей — __ шт.

купюры достоинством 50 рублей — __ шт.

купюры достоинством 10 рублей — __ шт.

монеты достоинством 10 рублей — __ шт.

монеты достоинством 5 рублей — __ шт.

монеты достоинством 2 рубля — __ шт.

монеты достоинством 1 рубль — __ шт.

монеты достоинством 50 копеек — __ шт.

монеты достоинством 10 копеек — __ шт.

монеты достоинством 5 копеек — __ шт.

монеты достоинством 1 копейка — __ шт.

Иностранных денежных знаков (включая купюры и монеты), а также посторонних предметов в ящике не обнаружено.

Уполномоченному лицу _____________________ поручается незамедлительно

(ф.и. о.)

сдать полученные денежные средства в кассу организации.

Уполномоченное лицо

_____________________ (подпись)

Свидетель № 1:

_____________________ (подпись)

Свидетель № 2:

_____________________ (подпись)

Отметка о получения экземпляра Акта свидетелями:

Экземпляр акта получил:

Свидетель № 1:

_____________________ (подпись)

Свидетель № 2:

_____________________ (подпись)

Отчётность

В отличие от некоторых других отчётов, представляемых некоммерческими организациями в Минюст России, форма отчёта о расходовании благотворительных пожертвований, собранных с использованием ящиков для сбора таких пожертвований, нормативными актами не установлена.

Минюст России в своём приказе от 31.08.2020 № 190 «Об утверждении требований к форме и срокам опубликования отчёта некоммерческой организации об использовании собранных благотворительных пожертвований» установил лишь срок для опубликования такого отчёта — ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчётным, а также требования к форме отчёта:

полное наименование, адрес (место нахождения), ОГРН и ИНН некоммерческой организации, использующей ящик (ящики) для сбора благотворительных пожертвований;

доменное имя и (или) сетевой адрес сайта НКО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии сайта);

дату утверждения положения о программе или иного акта, в соответствии с которым проводится сбор благотворительных пожертвований, и наименование органа некоммерческой организации, утвердившего указанный документ;

цель сбора благотворительных пожертвований;

сроки сбора благотворительных пожертвований;

вид ящика (ящиков) для сбора благотворительных пожертвований (стационарный или переносной);

место (места) размещения ящика (ящиков) для сбора благотворительных пожертвований (в случае установки и использования ящика (ящиков) для сбора благотворительных пожертвований во время проведения публичного или иного мероприятия, организованного некоммерческой организацией, дополнительно указывается наименование такого мероприятия);

дату извлечения благотворительных пожертвований из ящика (ящиков) для сбора благотворительных пожертвований в течение отчетного периода и сведения о суммах наличных денежных средств, ином имуществе в различных единицах измерения (килограммы, штуки, метры и прочее), извлеченных из ящика (ящиков) для сбора благотворительных пожертвований в течение отчетного периода;

информацию о расходовании извлеченных из ящика (ящиков) для сбора благотворительных пожертвований в течение отчетного периода наличных денежных средств, иного имущества в различных единицах измерения (килограммы, штуки, метры и прочее);

сведения о сумме извлеченных из ящика (ящиков) для сбора благотворительных пожертвований наличных денежных средств, ином имуществе в различных единицах измерения (килограммы, штуки, метры и прочее), не израсходованных (не использованных) в соответствии с целями сбора благотворительных пожертвований на конец отчетного периода;

сведения о сумме извлеченных из ящика (ящиков) для сбора благотворительных пожертвований наличных денежных средств, ином имуществе в различных единицах измерения (килограммы, штуки, метры и прочее), израсходованных (использованных) на иные благотворительные цели (при наличии не израсходованных (не использованных) наличных денежных средств, иного имущества в различных единицах измерения (килограммы, штуки, метры и прочее) в соответствии с целями сбора благотворительных пожертвований при достижении заявленной благотворительной цели некоммерческой организации) с указанием целей, на которые направлялись не израсходованные (не использованные) благотворительные пожертвования.

Ответственность за нарушение правил использования ящиков для сбора благотворительных пожертвований

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции Федерального закона № 468-ФЗ от 30 декабря 2021 г.) устанавливает с 1 марта 2022 г. ответственность за нарушение правил использования ящиков для сбора благотворительных пожертвований.

Часть 3 статьи 7.27 КоАП РФ:

«3. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает две тысячи пятьсот рублей, совершенное с использованием ящика для сбора благотворительных пожертвований лицом, которое не имеет права на осуществление данной деятельности, путем мошенничества при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, частями второй, третьей и четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо установка и (или) использование ящика для сбора благотворительных пожертвований физическим или юридическим лицом, которое не имеет права на осуществление данной деятельности, —

влекут наложение административного штрафа на граждан

в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3000 рублей с конфискацией орудийсовершения административного правонарушения и (или) предмета административного правонарушения,

с конфискацией орудийсовершения административного правонарушения и (или) предмета административного правонарушения, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и (или) предмета административного правонарушения,

с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и (или) предмета административного правонарушения, либо обязательные работы на срок до 120 часов с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и (или) предмета административного правонарушения;

на юридических лиц

— от 20 000 до 50 000 рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и (или) предмета административного правонарушения».

Статья 14.66 КоАП РФ:

«Статья 14.66. Несоблюдение требований к ящикам для сбора благотворительных пожертвований, порядка их установки, использования и (или) правил извлечения имущества, собранного с их помощью

Несоблюдение некоммерческой организацией, учредительным документом которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности, требований к ящикам для сбора благотворительных пожертвований, и (или) порядка их установки, использования, и (или) правил извлечения имущества, собранного с помощью ящика для сбора благотворительных пожертвований, —

влечет наложение административного штрафа

на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей;

на юридических лиц — от 10 000 до 30 000 рублей».

Что касается ответственности за непредставление отчёта о расходовании благотворительных пожертвований, собранных с использованием ящиков для сбора таких пожертвований в Минюст России, то законодатель специальную норму за такое нарушение не установил.

В данном случае действует общее правильно, установленное статьёй 19.7. КоАП РФ:

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искажённом виде, за исключением особых случаев,