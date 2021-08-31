Как налоговая контролирует переводы по банковской карте

Каждый человек сталкивается с переводами по банковской карте — члены семьи отправляют деньги, коллеги скидывают на подарок ко дню рождения. Как правило, налоговики не просят пояснить поступления на карту и не доначисляют НДФЛ. Но это относится к обычным повседневным переводам людей, не имеющих отношения к бизнесу.

«Большой Брат» не смотрит за тобой

В отдельных СМИ недавно появилась информация о «тотальной слежке ФНС за счетами». Поэтому у некоторых людей в уме нарисовалась картина, как «Большой Брат» берет под контроль всю жизнь человека, словно в романе Джорджа Оруэлла «1984».

На самом деле все не так драматично, и простым людям можно спокойно перечислять деньги своим знакомым, не опасаясь контроля чиновников. Важно, чтобы эти перечисления не осуществлялись на регулярной основе и не составляли крупные суммы.

Налоговики уделяют основное внимание индивидуальным предпринимателям и коммерческим фирмам. У чиновников нет возможности следить за всеми банковскими операциями обычных людей. Штатная численность районной инспекции не позволяет мониторить банковские счета всех налогоплательщиков, состоящих в ней на учете.

Перевод крупной суммы на банковский счет

Перевод в размере 600 тыс. рублей и больше привлечет внимание банковских служащих, которые проинформируют о нем работников Росфинмониторинга. Сотрудники этого ведомства проверят сделку на предмет легализации доходов, добытых преступным путем, или финансирования терроризма.

Разумеется, налоговые органы вправе запрашивать у банков информацию о счетах их клиентов. Но для того, чтобы попасть под прицел инспекторов, надо чем-то особо отличиться — например, регулярно получать на свой счет переводы от предпринимателей и фирм или же получать разовые, но крупные денежные переводы.

Подобные операции могут свидетельствовать о том, что владелец счета ведет теневой бизнес, получает нетрудовые доходы или обналичивает деньги. Такие трансакции могут заинтересовать оперативников УБЭП.

Безвозмездно, то есть даром

Налоговики вряд ли обратят внимание на дарение, в котором участвуют простые люди, не имеющие никакого отношения к бизнесу. Чиновникам не интересны операции, которые не облагаются НДФЛ, в принципе. Так, согласно пункту 18.1 статьи 217 НК РФ, доходы в денежной форме, получаемые от физических лиц в порядке дарения, не подлежат налогообложению.

К тому же взыскание налоговых платежей с физических лиц происходит в судебном порядке, что увеличивает трудозатраты государственных служащих. Добиться же реального исполнения решения суда будет еще сложнее.

Как доказать, что полученная сумма не подлежит налогообложению

По общему правилу, назначение платежа указывает плательщик. Из назначения перевода можно понять, за что именно перечислены деньги.

Если в назначении платежа не будет никаких комментариев, то можно попытаться доказать, что деньги перечислены безвозмездно. Ведь плательщик не получает никакого встречного предоставления.

Вместе с тем, указание в платеже «на подарок», «безвозмездно» и т. п. во многом обезопасит получателя платежа от возникновения налогооблагаемого дохода.

Хорошо приурочить перевод к какой-то знаменательной дате, например к годовщине свадьбы или 8 марта. Здесь даже подозрительный инспектор поверит в то, что это подарок, а не плата за какие-то услуги.

Впрочем, доходы от получения в дар денег не подлежат налогообложению независимо от того, являются ли даритель и одаряемый членами семьи или близкими родственниками. Это подтверждается письмом ФНС России от 10 июля 2012 года № ЕД-4-3/11325@. В рассматриваемом случае важно доказать, что это именно дарение, а не доход от оказания услуг.

Копия договора дарения выступит весомым аргументом в случае возникновения налогового спора.

Налогоплательщик вправе не подавать налоговую декларацию при получении подарков от членов семьи или близких родственников (письмо ФНС России от 5 июня 2012 года № ЕД-3-3/1975@).

Позиция Минфина: безвозмездный перевод не облагается налогом

Финансовое ведомство недавно подтвердило тот факт, что безвозмездно полученные от физического лица деньги не подлежат обложению НДФЛ. Это относится и к банковским переводам.

Кроме того, сам по себе факт банковского перевода денежных средств между физическими лицами не является объектом налогообложения.

Вместе с тем денежные средства, поступившие на счет физического лица (например, в качестве оплаты проданного имущества или в качестве вознаграждения за оказанные услуги), признаются доходом такого физического лица, подлежащим обложению НДФЛ.

Об этом Минфин России сообщил в письме от 28 апреля 2021 года № 03-04-05/32869.