Как инвестировать в недвижимость и не переплатить налоги

Стабильный рост цен на недвижимое имущество позволяет рассматривать вложения в этот актив как одни из самых прибыльных и перспективных. Вместе с тем данное направление инвестирования требует весьма значительных финансовых затрат, а также связано с юридическими и налоговыми рисками.

Экономический эффект от вложений в недвижимость

За 2020 год цены на недвижимость выросли в среднем на 20%. В 2021 году сохранилась динамика увеличения стоимости квадратного метра. На первый взгляд, эти данные со всей очевидностью говорят в пользу покупки недвижимости, а не другого объекта инвестирования.

Действительно, надежность вложения в этот актив не вызывает сомнений. Цены на недвижимость менее волатильны, чем курсы валют или такой экзотический вид инвестиций, как криптовалюта.

Между тем никто не может гарантировать стабильный рост цен на недвижимость ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. К тому же владельцы инвестиционной недвижимости принимают на себя риск ликвидности, поскольку последующая ее продажа по выгодной цене может растянуться на длительное время.

Правовые риски инвестиций в недвижимость

При всей привлекательности рассматриваемого актива инвестору, прежде чем принять решение покупать, нужно иметь четкое представление о рисках вложений в объекты недвижимого имущества.

Риски покупки жилой недвижимости. На квартиры и другую жилую недвижимость распространяются нормы не только гражданского, но и жилищного законодательства. Это означает, что помимо собственников определенные права на квартиру могут иметь и другие люди.

Вот почему перед заключением договора купли-продажи квартиры нужно выявить всех лиц, которые так или иначе могут быть связаны с этим объектом — например, иметь право проживания в квартире.

Кроме того, необходимо провести тщательный правовой анализ всей истории владения квартирой и оснований перехода права собственности на нее.

Риски приобретения коммерческой недвижимости. При покупке офиса, торгового центра или склада у компании нужно внимательно проанализировать соблюдение норм корпоративного права, в частности надлежащее согласование решения о продаже актива органами управления компании.

Помимо этого, следует провести комплексный анализ финансовой устойчивости продавца. Если он находится на грани разорения, то при введении процедуры банкротства сделка купли-продажи недвижимого имущества может быть оспорена в судебном порядке.

Риски вложения денег в строящийся объект. На стадии котлована квартира обойдется дешевле готового объекта, но застройщик может нарушить сроки сдачи дома в эксплуатацию или не достроить его совсем.

Кроме того, в период строительства объект не получится использовать в приносящей доход деятельности.

Для того чтобы снизить риски приобретения объекта незавершенного строительства, нужно провести тщательный анализ финансовой устойчивости и надежности застройщика, в частности:

найти девелопера в едином реестре застройщиков;

изучить деловую репутацию девелопера;

проверить наличие у застройщика успешно реализованных проектов;

ознакомиться с проектной декларацией;

проверить наличие разрешения на строительство;

установить, является ли застройщик членом саморегулируемой организации.

Сегодня счета эскроу во многом снижают риски инвестиций в новостройки.

Налоговые последствия инвестиций в недвижимость

Инвестирование в недвижимое имущество является традиционным и довольно рентабельным видом вложения денег. Однако для реализации этого проекта требуется весьма значительная сумма и намерение долгосрочно владеть объектом.

Дело в том, что если продать недвижимость в течение пяти лет с момента ее покупки, то придется уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 13% (пункт 17.1 статьи 217, пункт 4 статьи 217.1, пункт 1.1 статьи 224 Налогового кодекса).

При этом продавец вправе уменьшить сумму налогооблагаемого дохода от реализации имущества на сумму расходов на его приобретение. Поэтому при покупке актива важно правильно оформить необходимую документацию и обеспечить ее хранение на протяжении всего срока владения активом.

В том случае, если имущество использовалось в предпринимательской деятельности, например сдавалось в аренду, налог при его продаже потребуется уплатить независимо от срока владения имуществом (письмо Минфина России от 05.02.2021 № 03-04-05/7636).

Ранее при продаже недвижимости стороны иногда указывали в договоре заниженную стоимость объекта в надежде уменьшить сумму налога. Сегодня этот маневр уже не поможет значительно снизить налоговое бремя. Так, если доходы продавца от продажи недвижимости окажутся меньше, чем ее кадастровая стоимость, умноженная на коэффициент 0,7, то налог нужно будет уплатить с суммы, равной 70% кадастровой стоимости (пункт 2 статьи 214.10 Налогового кодекса).

В периоде владения объектом собственнику потребуется нести расходы на его содержание, а также уплачивать налог на имущество физических лиц по ставке 0,1—2% от стоимости объекта (статья 406 Налогового кодекса). Компенсировать эти траты поможет использование актива в приносящей доход деятельности.

Юридические и налоговые последствия сдачи недвижимости в аренду

Передача недвижимости в аренду признается предпринимательской деятельностью и влечет за собой ряд обязательств для ее собственника.

Во-первых, потребуется оформить документы и выбрать один из следующих вариантов ведения бизнеса:

получить статус самозанятого;

приобрести статус индивидуального предпринимателя;

зарегистрировать фирму.

Во-вторых, собственнику актива придется делиться с государством частью своих доходов — уплачивать налоги на доходы от сдачи его в аренду.

Какие налоги и в каком размере нужно будет заплатить, во многом зависит от правового статуса арендного бизнеса:

самозанятый заплатит налог на профессиональный доход по ставкам от 4% до 6%;

предприниматель внесет НДФЛ по ставкам от 13% до 15% и НДС по ставке 20%;

фирма перечислит налог на прибыль по ставке 20% и НДС по ставке 20%.

Впрочем, индивидуальный предприниматель или фирма могут существенно снизить налоговую нагрузку за счет применения упрощенной системы налогообложения с налоговой ставкой всего 6%. Предприниматель также вправе выбрать патентную систему налогообложения со ставкой налога 6% от потенциально возможного к получению годового дохода.