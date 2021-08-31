Заплатил налоги через банк, у него отозвали лицензию. Чем это грозит и что делать в этой ситуации?

Банк России в этом году продолжил работу по отзыву лицензий у кредитных организаций, которые нарушают банковское законодательство. Отзыв лицензии грозит неприятностями не только банку, но и его клиентам. В частности, у них могут «зависнуть» платежные поручения на уплату налогов. Как показывает практика, налоговые инспекторы всё чаще пытаются оспорить правомерность перечисления налогов чрез «проблемные» банки. Посмотрим, чем рискует организация, перечисляя налоги через неплатежеспособный банк.

Банк как участник процесса перечисления налогов

Формально в налоговых правоотношениях участвует налогоплательщик и налоговый орган. В реальности в процесс перечисления налогов вовлечен ещё один участник – банк. Именно он исполняет платежные поручения и переводит денежные средства со счёта клиента в казну.

Согласно подп. 1 п. 3 ст. 45 Налогового кодекса обязанность по уплате налога считается исполненной с момента предъявления в банк поручения на перечисление в бюджет денежных средств со счета налогоплательщика в банке. При этом на счете клиента должен находиться достаточный денежный остаток на день платежа.

Банк обязан исполнить поручение налогоплательщика на перечисление налога в бюджет в течение одного операционного дня, следующего за днем получения такого поручения (ст. 60 Налогового кодекса).

Итак, банк является важным участником процесса уплаты налоговых платежей в бюджет.

Клиент должен ответить за «проблемный» банк

Если банк не перечислит налоги в бюджет, у его клиента возникнут серьёзные проблемы с фискальными органами. Проиллюстрируем сказанное на следующем примере из арбитражной практики.

Акционерное общество предъявило к своему банковскому счету платежные поручения на перечисление налогов. Денежные средства были списаны банком с расчетного счета общества, однако в бюджет не поступили, поскольку у банка была отозвана лицензия. При этом у налогоплательщика отсутствовали обязательства перед бюджетом, в счет исполнения которых следовало бы учесть уплаченные суммы.

Ввиду не поступления в бюджет ранее перечисленных платежей компания уплатила налоги повторно через другое кредитное учреждение. Кроме того, налоговая инспекция взыскала с компании в денежные средства в счёт не поступивших от проблемного банка налогов.

Организация обратилась в суд с заявлением о возврате излишне уплаченных и взысканных налогов, полагая, что указанные суммы уплачены повторно.

Денежные средства, перечисленные компанией через проблемный банк в счет уплаты налогов, в бюджет не поступили и не являются фактически уплаченными. Данные выводы сделаны в Постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 18.02.2021 N Ф10-5998/2020 по делу N А14-26566/2018.

Приведенный прецедент является не единичным и отражает общую тенденцию, наметившуюся в арбитражной практике. Так, в другой ситуации клиенту также пришлось отвечать за финансовые проблемы банка. В связи с отсутствием на корреспондентском счете банка достаточных средств, налоги по платежному поручению его клиента в бюджетную систему так и не поступили (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.03.2019 N Ф05-2361/2019 по делу N А40-152481/2018).

Если налог не поступил в бюджет вследствие недобросовестности либо неблагонадежности банка, налогоплательщик не вправе рассчитывать на компенсацию своих потерь за счет средств казны. Такой категоричный вывод сделан в Определении Верховного Суда РФ от 08.08.2018 N 307-КГ18-10845 по делу N А21-5034/2017.

Итак, фактически уплаченной является лишь та сумма налога, которая в бюджет. Поэтому списанные со счета компании суммы, которые не перечислены в бюджет из-за неплатежеспособности банка, не могут рассматриваться как фактически уплаченные налоги (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.11.2015 N Ф05-16006/2015 по делу N А40-210241/14).

Когда налог считается уплаченным

Ранее в ряде случаев клиентам всё же удавалось доказать факт уплаты налогов, несмотря на проблемы кредитных учреждений. Рассмотрим аргументы, которые помогли клиентам «проблемных» банков отстоять свои права в споре с налоговыми органами.

Налогоплательщик направил в кредитную организацию платежные поручения на уплату налога. Данные суммы были списаны со счета налогоплательщика, но не поступили в бюджет, поскольку у банка была отозвана лицензия.

Обязанность по уплате налогов считается исполненной в тот момент, когда произошло изъятие части имущества налогоплательщика, предназначенной для уплаты в бюджет в качестве налога. Такое изъятие происходит в момент списания банком с расчетного счета налогоплательщика средств в уплату налога.

Налогоплательщик не знал о наличии у банка каких-либо трудностей при проведении расчетов по бюджетным платежам. Клиенты не имеют сведений о возникновения проблем в банковском учреждении до того, как проблема приобрела общеизвестный характер. Именно по причине того, что такие субъекты не являются профессиональными участниками банковского сектора, возложение на них бремени отслеживания неофициальной информации о проблемах в банке, является необоснованным.

У налогоплательщика был открыт единственный счет в банке и отсутствовала возможность использовать счет в ином банке для осуществления платежей. По данному счету совершались операции, связанные с хозяйственной деятельностью, а также уплачивались налоги.

На момент предъявления платежных поручений Банк России не принял меры по отзыву лицензии у банка. В связи с чем налогоплательщик был вправе исходить из того, что банк находится в платежеспособном состоянии и перечислит деньги в государственную казну. Позиция суда приведена в Определении Верховного Суда РФ от 26.09.2017 N 305-КГ17-6981 по делу N А41-12803/2016.

Аналогичные выводы сделаны в Определении ВАС РФ от 14.08.2013 N ВАС-10433/13 по делу N А40-71911/12-91-398, Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 03.02.2011 по делу N А78-2527/2010, Постановлении ФАС Московского округа от 29.11.2010 N КА-А40/14502-10 по делу N А40-46441/09-114-267.