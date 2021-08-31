Как защитить бизнес от проблемных поставщиков с помощью налоговой оговорки

Бизнесмены каждый день заключают множество договоров с различными контрагентами. Одной из самых распространенных претензий налоговиков является упрек в том, что компания не проявила должной осмотрительности при выборе контрагента.

Чтобы обезопасить свой бизнес от подобных претензий, многие компании начали включать в договоры налоговые оговорки. Суть налоговой оговорки заключается в том, что контрагент обязуется компенсировать компании возможные налоговые доначисления.

Расскажу о том, как правильно применять налоговые оговорки на практике.

Обычаи теневого оборота

Согласно общему правилу, каждый платит налоги только за себя. Однако на практике возникают ситуации, когда платишь налог не только за себя, но и «за того парня». Инспекторы не возражают против того, чтобы налогоплательщики частично перекладывали свое налоговое бремя на поставщиков.

Для этого нужно прописать в договоре обязательство контрагента возместить покупателю налоговые убытки. Однако добиться реального исполнения налоговой оговорки бывает совсем не просто.

Проходят годы, а налоговых споров по фирмам-однодневкам не становится меньше. Большинство оптимизаторов использует одну и ту же схему налоговой экономии — вклинивают фирмы типа «Рога и копыта» между поставщиками и покупателями, а затем заявляют налоговые вычеты.

При этом оптимизаторов нисколько не смущает то, что такие нехитрые манипуляции не сложно обнаружить налоговикам и практически невозможно отстоять в суде.

Проблемы поставщика инспектора не интересуют

Чиновники ФНС все чаще пытаются возложить ответственность за поставщика на его контрагента, который вступил в деловые отношения с партнером с весьма сомнительной репутацией. Арбитражные суды в большинстве случаев солидарны с инспекторами.

Посчитав, что судиться с фискальной машиной — дело бесперспективное, некоторые организации решили включить в договоры условие о том, что поставщики обязаны компенсировать возможные налоговые убытки. Однако воплотить в жизнь такое решение довольно сложно.

Во-первых, не так-то просто уговорить контрагента принять на себя риски налоговых доначислений другой организации. Во-вторых, даже подписав соглашение с налоговой оговоркой поставщик может отказаться выполнять принятые на себя обязательства. Именно это и случилось в ситуации, рассмотренной в постановлении 11-го арбитражного апелляционного суда от 10 ноября 2020 года по делу № А55-33207/2019.

Если поставщик оказался вдруг

ООО «СХП «Агро» и ООО ТД «Поволжские корма» заключили договор купли-продажи. Продавец заверил покупателя в своей благонадежности и пообещал компенсировать все налоговые убытки.

Продавец поставил покупателю товар, который оплатил его и заявил НДС к вычету.

Налоговая инспекция сообщила покупателю о том, что в бюджете не сформировался источник для принятия к вычету НДС. Контрагенты продавца имеют признаки фирм-«однодневок»:

минимальная уплата налогов в бюджет;

отсутствуют расчетные счета, работники и имущество;

заработная плата руководителю не начисляется;

отсутствуют перечисления денег в адрес контрагентов;

конечный контрагент в звене образует разрыв.

ООО ТД «Поволжские корма» завысило вычеты в сумме 583 659 рублей по сделке с ООО «СХП «Агро». Инспекторы составили протокол и рекомендовали предприятию представить уточненную декларацию по НДС за 1 квартал 2019 года.

Покупатель решил не возражать чиновникам и уменьшил НДС к вычету.

Затем покупатель направил продавцу претензию с просьбой погасить задолженность в сумме 583 658 рублей. Поставщик категорически отказался возмещать своему контрагенту налоговые убытки. Итак, налоговая оговорка не сработала.

Тогда покупатель попытался взыскать с поставщика спорную сумму в судебном порядке. Однако суд отказал покупателю в иске.

Поставщик за контрагента не отвечает

Рассмотрим логику судей подробнее. По смыслу статей 15 и 393 ГК РФ при взыскании убытков подлежит доказыванию совокупность следующих обстоятельств:

противоправность действий (бездействия) причинителя вреда;

наличие убытков на стороне потерпевшего;

причинная связь между противоправным поведением и убытками;

вина причинителя вреда в причинении убытков.

Стороны договорились о том, что в случае нарушения заверений об уплате налогов, продавец возмещает налоги, уплаченные покупателем по решению инспекции.

Между тем, продавец исполнил свои обязательства: отразил поставку товара в книге продаж и налоговой декларации.

Кроме того, налоговый орган не принимал решения о доначислении покупателю налога. Протокол по представлению уточненной декларации имел рекомендательный характер и исполнен компанией добровольно.

При этом протокол не является документом, подтверждающим отказ инспекции в налоговом вычете, и не нарушает права налогоплательщика.

Выводы и рекомендации

Итак, в приведенном деле налоговая оговорка не помогла покупателю компенсировать свои расходы. Однако это не означает, что не нужно принимать меры для защиты своего бизнеса в аналогичных ситуациях.

Чтобы повысить шансы покупателей на победу в подобных спорах, рекомендуем обжаловать решение инспекции прежде, чем выяснять отношения с поставщиком.

Подчеркнем, что налоговый орган должен принять ненормативный правовой акт, который нарушает экономические интересы компании — например, решение. Именно такой документ имеет обязательную силу и может быть оспорен в суде.

В рассмотренном случае инспекция подобного акта не выносила, составив протокол с выводами, носящими рекомендательный характер. Покупатель совершил ошибку, исполнив рекомендации налоговиков, не дождавшись вынесения официального решения. После принятия решения покупателю следовало обжаловать его. И только в случае фиаско в налоговом споре покупатель вправе предъявлять претензии продавцу.