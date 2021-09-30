Когда налоговая может заблокировать банковский счет

Инспекторы ФНС получают все больше полномочий по контролю за уплатой налогов. Одним из них является право приостанавливать операции по банковским счетам налогоплательщиков. Блокировка банковского счета может доставить много неудобств его владельцу. Посмотрим, что можно ожидать от контролеров, намеревающихся взыскать налоги в принудительном порядке.

Инспекторы не вправе замораживать счета физических лиц

Простые люди могут спать спокойно, поскольку налоговики не уполномочены блокировать их банковские счета. Большинство граждан работает по трудовым договорам, и работодатели самостоятельно удерживают налоги из зарплаты, перечисляют их в бюджет и сдают всю необходимую отчетность.

В случае возникновения каких-либо проблем налоговые инспекторы предъявляют претензии работодателям как налоговым агентам.

Однако простые граждане могут задолжать казне следующие налоги:

— налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

— налог на имущество физических лиц;

— земельный налог;

— транспортный налог.

Например, обязанность уплаты НДФЛ может возникнуть при продаже автомобиля или квартиры. Имущественные налоги возложены на собственников дорогостоящих активов — недвижимости и автомобилей. Поэтому обычные люди, не занимающиеся бизнесом, могут иногда сталкиваться с требованиями налоговиков.

Каким образом налоговики взыскивают налоги с граждан

Если человек не уплатил налоги добровольно, чиновники должны следовать установленной процедуре истребования задолженности. При этом инспекторы не наделены полномочиями приостанавливать операции по счетам обычных людей.

Рассмотрим пошаговый алгоритм действий по взысканию налогов с обычных людей, не занимающихся бизнесом:

Инспекторы направляют человеку налоговое уведомление. Контролеры выставляют требование об уплате налога в добровольном порядке. Налоговики направляют мировому судье заявление о вынесении судебного приказа. Мировой судья выносит судебный приказ и передает его налоговым инспекторам или судебным приставам-исполнителям. Государственные служащие направляют судебный приказ в банк. Банк принимает судебный приказ к исполнению:

— перечисляет в бюджет деньги, которые имеются на счете;

— переводит в бюджет деньги, в дальнейшем поступающие на счет.

Приведенный порядок занимает довольно продолжительное время, в течение которого человек может понять, что над ним сгущаются тучи, и оспорить действия чиновников или же уплатить налоги. Поэтому не стоит опасаться того, что налоговики внезапно без объяснения причин спишут деньги с вашего банковского счета.

Чем рискует индивидуальный предприниматель

Если бизнесмен опоздает с уплатой налогов или не сдаст вовремя декларацию, налоговая направит в банк решение о приостановлении операций по его счетам. После получения такого решения банк заморозит деньги на счетах своего клиента.

При этом до недавнего времени под блокировку попадали все банковские счета предпринимателя:

расчетные счета, которые используются в бизнесе; текущие счета, на которых находятся личные средства.

Оказавшись в такой непростой ситуации, человек может остаться без средств к существованию. Это прекрасно понимали банковские служащие и зачастую ограничивались заморозкой только расчетных счетов клиентов. Однако инспекторы штрафовали банки за отказ от блокировки текущих счетов предпринимателей.

По мнению чиновников, поскольку личное имущество предпринимателя юридически не обособлено от активов, используемых в бизнесе, он отвечает по обязательствам всем своим имуществом. Долгое время судьи поддерживали инспекторов в том, что нужно блокировать все счета бизнесменов, задолжавших казне.

В каком порядке контролеры взыскивают налоги с бизнесменов

Приведем пошаговый алгоритм действий налоговиков по блокировке банковских счетов индивидуальных предпринимателей:

Контролеры направляют бизнесмену требование об уплате налога.

Налоговики выносят решение о взыскании налога за счет денежных средств на счетах налогоплательщика.

Инспекторы принимают решение о приостановлении операций по счетам предпринимателя в банке.

Налоговики направляют решение в банк.

Кредитная организация исполняет решение.

При этом перед служащими банка возникала дилемма: замораживать все счета клиента или только те, которые используются в бизнесе?

Прецедентное дело: ВТБ против ФНС

Все изменилось в августе этого года. Сотрудники ВТБ достучались до Верховного суда, защитив от блокировки счета бизнесменов, которые не связаны с коммерцией.

Дело в том, что расчетные счета предпринимателя открываются и ведутся отдельно от его текущих счетов, по которым совершаются операции, не связанные с бизнесом.

ФНС вправе бесспорно взыскивать задолженность только в отношении счетов, открытых для ведения бизнеса. На текущих счетах находятся деньги, за счет которых человек обеспечивает жизнедеятельность себя и членов своей семьи — покупает продукты, одежду, лекарственные средства, оплачивает медицинские и другие услуги.

Чиновники не вправе вмешиваться в права личности и приостанавливать операции по текущим счетам бизнесмена. Данные выводы сделаны в определении Верховного суда РФ от 23 августа 2021 года № 305-ЭС21-6579 по делу № А41-19216/2020.

Теперь предприниматели могут не опасаться того, что налоговики приостановят операции по их текущим счетам. ФНС не должна препятствовать в использовании денег, предназначенных для жизни бизнесмена и его домочадцев.