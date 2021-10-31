Как работнику защитить свои трудовые права: пошаговая инструкция

Очередная волна пандемии COVID-19 опять накрыла частный бизнес с головой. Коммерсанты принялись сокращать свои расходы: снижать зарплаты и увольнять несговорчивых работников в качестве наказания за строптивость. Попробуем разобраться, насколько законны подобные манипуляции, и предложим рекомендации по защите прав обманутых работников.

Варианты обмана человека труда

Отдельные коммерсанты проявляют чудеса изобретательности для того, чтобы набить свои кошельки за счет обмана своих же работников.

Как известно, существуют белые, серые и черные схемы выплаты заработной платы. При белом варианте работник полностью защищен и всем доволен. Он может смело строить долгосрочные планы на будущее:

обратиться в банк для получения ипотечного кредита; сделать предложение любимой девушке; зарегистрировать возникшие квазисемейные отношения в загсе; купить автомобиль Lada Vesta.

При сером варианте у работника гарантирована лишь незначительная часть ежемесячного дохода. Поэтому такой человек вынужден скромнее стать в желаниях по сравнению со счастливым обладателем белой зарплаты.

При черном варианте у работника нет ни трудового, ни гражданско-правового договора. Отсюда следует, что у несчастного нет никаких гарантий и в случае болезни, ухода в декретный отпуск, получения инвалидности и увольнения он вряд ли может рассчитывать на получение каких-либо выплат от своего теневого работодателя.

Борьба за права трудящихся: история и современность

В начале XX века в Российской империи рабочие и крестьяне активно и, главное, грамотно защищали свои права и законные интересы. Пролетарии работали группой — устраивали стачки и забастовки. Поэтому владельцы заводов, газет и пароходов были не на шутку встревожены народными волнениями и иногда шли на уступки простым людям.

Сегодня большинство трудового народа не рискует открыто выступать против бесчинств счастливых обладателей роскошных вилл на Лазурном Берегу, роскошных яхт и дорогих вертолетов американского производства.

Разумеется, в правовом государстве должны развиваться институты гражданского общества и люди вправе занимать активную гражданскую позицию. Но на практике только казаки в местах их компактного проживания дают отпор так называемым местным мини-олигархам. Под последними следует понимать региональных воротил бизнеса более мелкого калибра, чем хорошо известные лица из списка Forbes.

Путем титанических усилий им все же удается получить заветный госзаказ, который они охотно тратят на дорогие автомобили немецкого производства, а также они изо всех сил стараются сэкономить федеральные деньги за счет выплаты минимальных зарплат своим работникам.

Что делать обманутому работнику?

Прежде всего, пострадавшему можно обратиться в комиссию по трудовым спорам. Но это в теории. На практике владельцы и менеджеры частных компаний не допускают создания каких-либо структур, которые могут реально защитить права работника. Основной принцип новых русских коммерсантов — «разделяй и властвуй».

Далее рекомендуем обратиться в государственную инспекцию труда с жалобой. В документе нужно подробно изложить обстоятельства дела и привести ссылки на нормы Трудового кодекса, которые нарушил ваш начальник.

Кроме того, каждый вправе обратиться в районную прокуратуру с заявлением о допущенном нарушении. Высока вероятность того, что вмешательство в ваш вопрос служителя закона приведет в чувства зарвавшегося босса и он охотно компенсирует причиненный вам моральный вред.

Одним из наиболее действенных способов защиты трудовых прав является подача искового заявления мировому судье или в суд общей юрисдикции. Однако этот способ защиты прав является наиболее сложным и трудоемким. Поэтому вам, возможно, потребуется помощь квалифицированного юриста, имеющего опыт разрешения трудовых споров.

Если у вас есть подозрения, что бывший работодатель задолжал не только вам, но и государственной казне, то есть смысл сообщить об этом в инспекцию ФНС России или управление экономической безопасности МВД России.

Высока вероятность того, что акционеры и руководители компании, которая выплачивает зарплату «в конверте», перед этим незаконно обналичивают деньги и уклоняются от уплаты налогов и сборов.

Все приемы хороши, выбирай на вкус

Обманутые работники могут применять вышеприведенные способы защиты прав и законных интересов как по отдельности, так и все вместе. В целях повышения эффективности борьбы за свои права рекомендуем объединить усилия с вашими товарищами по несчастью. Речь идет о коллегах, которые так же, как и вы, остались без работы и средств к существованию в это непростое время.

В общем, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Один в поле не воин. Вот только в суде можно выстоять одному. Обманутые работники всех корпораций, объединяйтесь!