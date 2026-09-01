Отпуск без сохранения заработной платы: правила и оформление в 2026 году

Работник может попросить несколько дней за свой счёт по семейным обстоятельствам, для решения личных вопросов или по иной уважительной причине. Однако одного устного согласования с руководителем недостаточно: период отсутствия нужно закрепить документами, иначе невыход на работу может превратиться в спор о прогуле.
По общему правилу отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по письменному заявлению и соглашению сторон. В деловой речи также используют формулировку «отпуск без сохранения зарплаты». Работодатель оценивает причину и вправе согласовать всю запрошенную продолжительность, предложить другой срок либо отказать. Исключение — случаи, когда закон прямо обязывает предоставить неоплачиваемые календарные дни.
Что означает отпуск за свой счёт
Это период, когда сотрудник временно освобождается от работы, но действует сохранение его должности. Заработный доход за эти дни не начисляется: оплата отсутствует, поскольку труд не выполняется. Такой период не заменяет ежегодный оплачиваемый отпуск и не уменьшает его установленную продолжительность.
Основное основание — ст. 128 ТК РФ. Для обычной личной ситуации максимальный срок законом не установлен: стороны могут согласовать один день, неделю или более длительное время. Компания не должна оформлять отсутствие по собственной инициативе, например из-за нехватки заказов. Если работы нет, применяются правила о простое, включая предусмотренную законом оплату, а не принудительное сохранение нулевого заработка.
Когда работодатель обязан предоставить дни без оплаты
В обязательных случаях отказ неправомерен, если работник подал письменное заявление и подтвердил специальный статус или событие. Предоставление и сохранение рабочего места гарантируются в пределах, установленных ТК РФ и другими федеральными законами; большую продолжительность стороны могут согласовать дополнительно.
Основание
Обязательная продолжительность
Работающие пенсионеры по старости
До 14 календарных дней в году
Работающие инвалиды
До 60 календарных дней в году
Инвалиды войны
До 60 календарных дней в году
Участники Великой Отечественной войны
До 35 календарных дней в году
Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
До трех недель в году
Рождение ребёнка, регистрация брака, смерть близкого родственника
До 5 календарных дней по каждому основанию
Родители, супруги и дети погибших или умерших военнослужащих и ряда других служащих, указанных в ст. 128 ТК РФ
До 14 календарных дней в году
Родители, супруги и дети раненых военнослужащих и других перечисленных законом лиц — для ухода по медицинскому заключению
До 35 календарных дней в году
Проживающие в зоне ЧС при нарушении условий жизни и утрате имущества
До 5 календарных дней в порядке и на условиях Правительства РФ
Доверенные лица политических кандидатов, избирательных объединений или политической партии
На время исполнения обязанностей
Отдельные гарантии предусмотрены для поступающих и обучающихся; других категорий ( ст. 173 ТК РФ, ст. 286 ТК РФ). Коллективный договор также может устанавливать дополнительные случаи, например для родителей несовершеннолетних детей или работника, который ухаживает за родственником с инвалидностью I группы. Поэтому перед отказом кадровику важно проверить не только ст. 128 ТК РФ, но и специальные нормы, локальные документы компании.
Как оформить отсутствие: пошаговый порядок
Документооборот должен подтверждать волю сотрудника и решение компании. Сначала согласуйте даты и убедитесь, что выбранное основание действительно даёт обязательную гарантию либо требует согласия работодателя. Правильное оформление обеспечивает сохранение единой хронологии во всех кадровых документах.
Получите заявление. Работник указывает дату начала, количество календарных дней и причину. Для обязательного случая желательно приложить подтверждающие документы; если их нельзя получить заранее, порядок передачи можно согласовать отдельно.
Рассмотрите просьбу. Если предоставление зависит от соглашения сторон, руководитель фиксирует согласие на заявлении или в принятом в компании маршруте согласования. Самовольный уход до получения решения рискован.
Издайте приказ. Можно применять унифицированную форму Т-6 или собственную форму с обязательными реквизитами. В документе указывают вид отсутствия, даты, число календарных дней и ссылку на заявление.
Ознакомьте сотрудника с решением. Закон прямо не требует подписи на приказе именно для такого случая, но ознакомление снижает риск разногласий о согласованных датах.
Отразите период в табеле. Код зависит от причины: отсутствие по разрешению работодателя «ДО» (цифровой код 16) или обязательное предоставление по закону «ОЗ» (цифровой код 17).
Если стороны договорились о досрочном выходе, безопаснее получить обращение сотрудника и оформить отдельный приказ. Односторонний отзыв законом не урегулирован, поэтому работодатель не должен требовать вернуться раньше согласованной даты без согласия человека.
Как неоплачиваемые дни влияют на расчёты и стаж
За согласованный период зарплата не начисляется. Если сотрудник отработал только часть месяца, заработная плата рассчитывается за фактически выполненную работу. Праздничные и выходные дни внутри периода входят в его календарную продолжительность и не продлевают его, поскольку специальные правила ежегодного оплачиваемого отдыха здесь не применяются.
Для стажа, который даёт право на ежегодный основной оплачиваемый отдых, учитываются только первые 14 календарных дней таких периодов в течение рабочего года. Дни сверх этого лимита сдвигают границу рабочего года. Например, если человек использовал 20 календарных дней, шесть дней не войдут в отпускной стаж. Такое сохранение места работы не означает сохранение всего стажа без ограничений.
Сотрудник принят 01.03.2026, рабочий год — до 28.02.2027, и взял 20 дней за свой счёт. Из них 14 дней войдут в стаж, 6 — нет, поэтому рабочий год закончится 06.03.2027, а следующий начнётся 07.03.2027. Если отпусков без оплаты несколько, их дни суммируют в пределах рабочего года.
Средний заработок рассчитывают по правилам постановления Правительства РФ: время и начисления за период без оплаты исключают из расчётного периода. Сохранение должности не означает сохранение среднего заработка. Кадровые сведения и бухгалтерский учёт должны совпадать, поэтому приказ, табель и расчёт зарплаты лучше проверять в одном контрольном маршруте.
Может ли работодатель отказать
Да, если просьба основана только на семейных обстоятельствах или другой уважительной причине, но сотрудник не относится к льготной категории и специальная обязанность не предусмотрена законом или коллективным договором. Решение лучше сообщить письменно. Оно должно быть недискриминационным и одинаково применяться к сопоставимым ситуациям.
Нельзя отказать в пределах гарантированной продолжительности, когда представлены необходимые сведения и документы. Если человек просит больше дней, обязательна только установленная законом часть, а дополнительное время предоставляется по соглашению. Использовать дни без согласования нельзя: самовольное отсутствие может быть признано прогулом, но до взыскания работодатель обязан запросить объяснение и соблюсти процедуру.
Ошибки, которые создают кадровые риски
Проблемы чаще возникают не из-за самой просьбы, а из-за расхождения документов и фактических действий. Перед закрытием табеля проверьте следующие ситуации:
руководитель устно разрешил не выходить, но заявление и приказ отсутствуют;
компания вынуждает персонал уходить за свой счёт из-за снижения загрузки;
обязательная льгота ошибочно рассматривается как просьба, в которой можно отказать;
в приказе и табеле указаны разные даты или причины отсутствия;
дни сверх 14 календарных дней не учтены при расчёте отпускного стажа;
работника вызывают раньше срока без его письменного согласия.
Для исправления сначала восстановите фактическую хронологию: заявление, решение руководителя, приказ, табель и начисления. Не оформляйте документы задним числом только ради формального комплекта. Если ошибка повлияла на заработный расчёт или рабочий год, кадровая служба и бухгалтерия должны согласованно внести корректировки.
Практические вопросы
Можно ли оформить несколько часов?
ТК РФ говорит о календарных днях, поэтому стандартный и наименее спорный вариант — оформить полный день. Если требуется несколько часов, стороны могут рассмотреть изменение режима, неполное рабочее время или иной подходящий законный механизм.
Нужно ли раскрывать личные обстоятельства подробно?
Для обычной просьбы достаточно кратко обозначить уважительную причину. В обязательном случае работодателю нужны сведения, позволяющие проверить право и срок, но запрашивать избыточные персональные данные не следует.
Можно ли присоединить неоплачиваемые дни к ежегодному отдыху?
Да, если работодатель согласен либо обязан удовлетворить просьбу по специальному основанию. Это остаются два разных периода: один оплачивается, другой — нет; для каждого должны быть корректно указаны даты и оформление. При этом действует сохранение должности, но порядок расчёта различается.
Вывод
Безопасная процедура строится на трёх проверках: есть ли у сотрудника обязательное право, согласованы ли точные даты и одинаково ли они отражены во всех документах. Отпуск за свой счёт нельзя использовать как способ переложить на персонал расходы компании. Если обязанность отсутствует, стороны договариваются; если она установлена законом, работодатель предоставляет гарантированные дни на основании письменного обращения.
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