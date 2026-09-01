Отпуск без сохранения заработной платы: правила и оформление в 2026 году

Работник может попросить несколько дней за свой счёт по семейным обстоятельствам, для решения личных вопросов или по иной уважительной причине. Однако одного устного согласования с руководителем недостаточно: период отсутствия нужно закрепить документами, иначе невыход на работу может превратиться в спор о прогуле.

По общему правилу отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по письменному заявлению и соглашению сторон. В деловой речи также используют формулировку «отпуск без сохранения зарплаты». Работодатель оценивает причину и вправе согласовать всю запрошенную продолжительность, предложить другой срок либо отказать. Исключение — случаи, когда закон прямо обязывает предоставить неоплачиваемые календарные дни.