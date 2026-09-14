Ежегодный оплачиваемый отпуск: порядок предоставления и документы в 2026 году

Ежегодный оплачиваемый отпуск — это гарантированное работнику время отдыха с сохранением места работы и среднего заработка. Для большинства сотрудников минимальная продолжительность основного отпуска составляет 28 календарных дней. Однако работодателю важно не только предоставить дни отдыха, но и правильно оформить каждый этап: проверить рабочий год и остаток дней, соблюсти график, уведомить сотрудника, передать данные для расчёта и вовремя выплатить отпускные.
Ошибки в датах, документах или оплате могут привести к трудовому спору, предписанию инспекции и материальной ответственности. Ниже — практический алгоритм предоставления отпуска, который можно использовать как контрольный список для кадровой службы и бухгалтерии.
Что входит в ежегодный оплачиваемый отпуск
Ежегодный оплачиваемый отпуск состоит из основного и, если у работника есть соответствующее право, дополнительного отпуска. По общему правилу основной отпуск длится 28 календарных дней. Удлинённый основной отпуск установлен для отдельных категорий работников, например для несовершеннолетних, педагогических работников и работников с инвалидностью. Дополнительные оплачиваемые дни могут предоставляться за работу во вредных или опасных условиях, особый характер работы, ненормированный рабочий день, работу на Крайнем Севере и в других предусмотренных законом случаях.
Отпуск считают в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, которые пришлись на его период, в число дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Обычные выходные дни входят в отпуск.
Когда у работника возникает право на отпуск
Право использовать отпуск за первый рабочий год обычно возникает после шести месяцев непрерывной работы у конкретного работодателя. По соглашению сторон отпуск можно предоставить и раньше. Для некоторых работников отпуск до истечения шести месяцев обязателен по их заявлению — в частности, для несовершеннолетних, женщин перед отпуском по беременности и родам или сразу после него, а также работников, усыновивших ребёнка младше трёх месяцев.
За второй и последующие рабочие годы отпуск предоставляют в любое время соответствующего рабочего года по очередности, установленной графиком отпусков. Важно различать календарный и рабочий год: рабочий год отсчитывается с даты приёма конкретного сотрудника и может сдвигаться из-за периодов, которые не входят в отпускной стаж.
Пошаговый порядок предоставления ежегодного отпуска
1. Проверьте график отпусков. Он обязателен и для работодателя, и для сотрудника. График на следующий календарный год утверждают не позднее чем за две недели до его начала.
2. Уточните рабочий год, вид отпуска и остаток дней. Проверьте основной и дополнительный отпуск, ранее использованные дни и периоды, не включаемые в отпускной стаж.
3. Уведомьте работника о дате начала отпуска не позднее чем за две недели. Способ уведомления лучше закрепить локальным актом и обеспечить подтверждение ознакомления.
4. Получите заявление, если оно нужно. При отпуске строго по утверждённому графику отдельное заявление законом не названо обязательным. Оно потребуется, если сотрудник просит изменить даты, взять отпуск вне графика или относится к категории, выбирающей удобное время.
5. Оформите распорядительный документ по принятому в компании процессу. Можно использовать форму № Т‑6 либо собственную форму. Унифицированная форма для большинства коммерческих работодателей не обязательна, но документ должен однозначно фиксировать ФИО и должность, вид отпуска, рабочий год, даты и количество дней.
6. Передайте сведения в бухгалтерию и рассчитайте отпускные по действующим правилам среднего заработка. С 1 сентября 2025 года применяется Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ № 540.
7. Выплатите отпускные не позднее чем за три дня до начала отпуска. Для безопасного кадрового процесса срок планируют в календарных днях; если крайняя дата выпадает на выходной или праздник, деньги перечисляют заранее.
8. Отразите отпуск в табеле и кадровой системе. При используемых организацией кодах ежегодный основной отпуск обычно обозначают «ОТ» или «09», дополнительный — «ОД» или «10».
Какие документы нужны для оформления отпуска
Документ
Когда нужен
Что проверить
График отпусков
Ежегодно
Дата утверждения, очередность, учёт льготных категорий.
Уведомление о начале отпуска
Перед плановым отпуском
Вручено не позднее чем за две недели; есть подтверждение ознакомления.
Заявление работника
При переносе, отпуске вне графика и в иных предусмотренных случаях
Даты, количество дней, основание и согласование работодателя.
Приказ или иной распорядительный документ
По принятому у работодателя порядку
ФИО, должность, вид отпуска, рабочий год, даты и число дней.
Записка-расчёт / расчёт в учётной системе
Для начисления отпускных
Расчётный период, учитываемые выплаты, исключаемые периоды.
Табель учёта рабочего времени
Всегда
Корректный код и даты отсутствия.
Личная карточка или электронный кадровый регистр
Если ведётся работодателем
Запись об использованной части отпуска и остатке.
Нужно ли заявление на ежегодный отпуск
Если сотрудник уходит в ежегодный оплачиваемый отпуск по утверждённому графику, заявление обычно не требуется: основанием служит график, а работодатель заранее сообщает дату начала отдыха. Но заявление необходимо или практически целесообразно, когда даты меняются, отпуск предоставляют вне графика, работник просит разделить его на части либо реализует право уйти в удобное время.
Практический совет. Закрепите в локальном акте единый маршрут: кто формирует уведомление, в какой срок руководитель подтверждает перенос, когда кадровая служба передаёт сведения в бухгалтерию и каким документом фиксируется согласованное изменение дат.
Можно ли разделить отпуск на части
Да, но только по соглашению работника и работодателя. Хотя бы одна часть ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. Оставшиеся дни стороны могут разделить на более короткие периоды. Работодатель не вправе в одностороннем порядке навязать сотруднику дробление отпуска.
Если стороны меняют даты, которые уже включены в график, изменение следует документально зафиксировать: получить заявление или соглашение, оформить решение работодателя и актуализировать кадровые данные.
Когда отпуск нужно перенести или продлить
Ежегодный отпуск переносится или продлевается, в частности, при временной нетрудоспособности работника, исполнении государственных обязанностей с освобождением от работы и в других случаях, предусмотренных законом или локальными актами. Если работника не уведомили о начале отпуска за две недели либо отпускные выплатили с нарушением срока, работодатель по письменному заявлению сотрудника обязан перенести отпуск на согласованный срок.
Перенос отпуска на следующий рабочий год допустим в исключительных случаях, когда отдых в текущем году может неблагоприятно повлиять на нормальную работу организации, и только с согласия сотрудника. Запрещено не предоставлять ежегодный отпуск два года подряд, а несовершеннолетним и работникам с вредными или опасными условиями труда — не предоставлять его ежегодно.
Как рассчитать отпускные: коротко
Общая формула выглядит так: средний дневной заработок умножают на количество оплачиваемых дней отпуска. Для полностью отработанного расчётного периода средний дневной заработок определяют на основе выплат за 12 календарных месяцев и среднемесячное число календарных дней 29,3. Если есть исключаемые периоды, неполные месяцы, премии или повышение зарплаты, расчёт корректируют по правилам постановления Правительства РФ № 540.
Пример. Сотрудник полностью отработал расчётный период, получал 45 000 руб. в месяц и уходит в отпуск на 14 календарных дней. Средний дневной заработок: 540 000 ÷ 12 ÷ 29,3 = 1 535,84 руб. При расчёте на неокруглённом значении отпускные составят 21 501,71 руб. Итоговая сумма до выплаты зависит от налоговых удержаний и фактического состава учитываемых начислений.
Подробный расчёт при неполных месяцах, премиях и повышении окладов лучше вынести в отдельный материал «Расчёт отпускных: средний заработок, сроки и примеры». Это позволит полноценно раскрыть бухгалтерский интент и не перегружать статью о кадровом оформлении.
Частые ошибки работодателя
график отпусков утверждён позже установленного срока или фактически не исполняется;
работника не уведомили о начале отпуска за две недели либо невозможно подтвердить уведомление;
заявление требуют всегда, даже когда отпуск идёт строго по графику, но при изменении дат согласие сторон не фиксируют;
неверно определяют рабочий год и отпускной стаж;
дробят отпуск без соглашения с сотрудником или не оставляют часть продолжительностью минимум 14 календарных дней;
включают нерабочие праздничные дни в число дней ежегодного отпуска;
поздно передают сведения в бухгалтерию и нарушают срок выплаты отпускных;
не синхронизируют график, приказ, табель, расчёт и кадровую систему.
Контрольный чек-лист кадровика
Проверен рабочий год и отпускной стаж.
Подтверждено право на основной и дополнительный отпуск.
Даты сверены с графиком отпусков.
Уведомление вручено не позднее чем за две недели.
При изменении графика получено и оформлено согласие сторон.
Документ о предоставлении отпуска содержит верные даты и число дней.
Сведения переданы в бухгалтерию с запасом до срока оплаты.
Отпуск отражён в табеле и кадровой системе.
Вывод
Правильное предоставление отпуска — это согласованный процесс кадровой службы, руководителя и бухгалтерии. Его основа — актуальный график, корректный отпускной стаж, своевременное уведомление, документально подтверждённые изменения и выплата отпускных в срок. Чем точнее распределены роли и контрольные даты, тем ниже риск споров и расхождений в документах.
Специалисты «Капитал Кадры» могут проверить порядок оформления отпусков, график, уведомления, приказы, табель и расчётные документы, а также помочь выстроить кадровое делопроизводство без разрывов между кадровой и бухгалтерской системами.