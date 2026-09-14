Ежегодный оплачиваемый отпуск: порядок предоставления и документы в 2026 году

Пошаговый порядок предоставления ежегодного отпуска

1. Проверьте график отпусков. Он обязателен и для работодателя, и для сотрудника. График на следующий календарный год утверждают не позднее чем за две недели до его начала.

2. Уточните рабочий год, вид отпуска и остаток дней. Проверьте основной и дополнительный отпуск, ранее использованные дни и периоды, не включаемые в отпускной стаж.

3. Уведомьте работника о дате начала отпуска не позднее чем за две недели. Способ уведомления лучше закрепить локальным актом и обеспечить подтверждение ознакомления.

4. Получите заявление, если оно нужно. При отпуске строго по утверждённому графику отдельное заявление законом не названо обязательным. Оно потребуется, если сотрудник просит изменить даты, взять отпуск вне графика или относится к категории, выбирающей удобное время.

5. Оформите распорядительный документ по принятому в компании процессу. Можно использовать форму № Т‑6 либо собственную форму. Унифицированная форма для большинства коммерческих работодателей не обязательна, но документ должен однозначно фиксировать ФИО и должность, вид отпуска, рабочий год, даты и количество дней.

6. Передайте сведения в бухгалтерию и рассчитайте отпускные по действующим правилам среднего заработка. С 1 сентября 2025 года применяется Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ № 540.

7. Выплатите отпускные не позднее чем за три дня до начала отпуска. Для безопасного кадрового процесса срок планируют в календарных днях; если крайняя дата выпадает на выходной или праздник, деньги перечисляют заранее.

8. Отразите отпуск в табеле и кадровой системе. При используемых организацией кодах ежегодный основной отпуск обычно обозначают «ОТ» или «09», дополнительный — «ОД» или «10».