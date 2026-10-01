Оргнабор вместо привычного найма: как может измениться работа с иностранным персоналом с 2027 года

Российская система привлечения иностранных работников готовится к серьезной перестройке. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещены две редакции законопроекта об эксперименте по организованному набору иностранных граждан: проект № 163842 и более поздний проект № 167751.

Оба документа пока являются законопроектами. Поэтому говорить об окончательных правилах преждевременно: отдельные положения, сроки и состав участников еще могут измениться.

Государство предлагает перейти от разрозненного оформления иностранных работников к управляемой системе, в которой трудоустройство, миграционный учет, банковское обслуживание, медицинские процедуры и обмен сведениями между гос органами объединятся.