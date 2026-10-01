Оргнабор вместо привычного найма: как может измениться работа с иностранным персоналом с 2027 года

Российская система привлечения иностранных работников готовится к серьезной перестройке. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещены две редакции законопроекта об эксперименте по организованному набору иностранных граждан: проект № 163842 и более поздний проект № 167751.
Оба документа пока являются законопроектами. Поэтому говорить об окончательных правилах преждевременно: отдельные положения, сроки и состав участников еще могут измениться.
Государство предлагает перейти от разрозненного оформления иностранных работников к управляемой системе, в которой трудоустройство, миграционный учет, банковское обслуживание, медицинские процедуры и обмен сведениями между гос органами объединятся.
Что предлагается изменить
В основе реформы лежит механизм организованного набора. Под ним понимается комплекс мероприятий по целевому привлечению иностранных граждан, включающий их подбор в стране исхода, отбор по критериям работодателя и прочим нормативным требованиям и трудоустройство.
Эксперимент предполагается проводить в отдельных субъектах России. Перечень регионов, условия участия работодателей и порядок привлечения работников должно определить Правительство РФ.
В более поздней редакции эксперимент предлагалось провести с 1 января 2027 года по 31 декабря 2030 года.
Конкретные территории проведения эксперимента также должны быть определены Правительством РФ.
Это важное изменение. Более продолжительный срок указывает на то, что речь идет не о краткосрочном пилотном проекте, а о проверке модели, которая в случае успешного результата может стать основой постоянного регулирования трудовой миграции.
Патент перестает быть центром системы
Сейчас для значительной части безвизовых иностранных граждан основным документом, позволяющим работать в России, является патент. Работодатель проверяет его действительность, контролирует территорию действия, в ряде регионов профессию, своевременность авансовых платежей, корректность др документов, а также уведомляет о трудоустройстве МВД.
В рамках эксперимента центральное значение получат два государственных реестра:
реестр работодателей;
реестр иностранных работников.
Право компании привлекать иностранных граждан будет подтверждаться наличием записи в реестре работодателей. Право иностранного гражданина работать — записью в реестре иностранных работников.
Срок действия каждой записи предполагается ограничить одним годом с возможностью продления. Таким образом, юридически значимым становится не только наличие документов у работника, но и актуальность информации в государственных информационных системах.
Для бизнеса это принципиальная перемена. Если сейчас ошибка часто связана с отдельным документом — патентом, регистрацией или уведомлением и это зачастую штраф, то в новой модели - нарушение может привести к исключению из реестра и потере самого права привлекать иностранных работников.
Работодателей ждет предварительный допуск
Для участия в эксперименте работодателю потребуется пройти проверку и попасть в реестр, а государство получает возможность оценивать готовность компания обеспечить иностранного работника необходимыми условиями.
В редакциях законопроекта предусмотрено, что работодатель или заказчик работ должен предоставить гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранных граждан.
В более позднем варианте обязанности работодателя сформулированы конкретнее. Предлагается возложить на него:
материальное, медицинское и жилищное обеспечение работников;
организацию перевозки иностранцев в миграционный хаб;
трансфер от миграционного хаба до места проживания и работы;
оплату обязательной государственной геномной регистрации.
Следовательно, стоимость привлечения иностранного персонала помимо заработной платы, налогов и расходов на оформление будет определяться: логистикой, проживанием, медицинскими и регистрационными процедурами, сопровождением и контролем соблюдений условий эксперимента.
Трудовой договор станет частью цифрового процесса
Законопроект предполагает обязательное заключение срочных трудовых договоров с иностранными гражданами, участвующими в организованном наборе.
Более поздняя редакция предусматривает заключение договора через платформу «Работа в России» либо через информационную систему работодателя с одновременной автоматизированной передачей документов на государственную платформу.
При этом условия трудового договора должны соответствовать заявке на трудоустройство. Несоответствие может рассматриваться как незаконное привлечение иностранного гражданина.
Это существенно ограничивает возможность менять условия уже после прибытия работника. Профессия, должность, регион работы и другие существенные параметры должны будут заранее совпадать:
в заявке работодателя;
в трудовом договоре;
в реестре иностранных работников;
в сведениях, переданных государственным органам.
Расхождение даже в одном элементе может превратиться из кадровой неточности в миграционный риск.
Работника привязывают к региону, профессии и работодателю
Законопроект запрещает до окончания договора работать:
за пределами субъекта РФ, указанного в реестре;
по профессии или должности, отсутствующей в реестре;
у другого работодателя или заказчика.
Нарушение может привести к исключению иностранного гражданина из реестра работников. В более поздней редакции прямо предусмотрено, что вслед за исключением прекращается заключенный с ним трудовой или гражданско-правовой договор, а повторно обратиться за включением в реестр можно будет не ранее чем через год.
Для работодателя это означает необходимость постоянного контроля фактического места работы и выполняемой трудовой функции. Нельзя будет оформить человека по одной профессии, а фактически использовать на другой работе без изменения сведений в системе.
Расчеты будут проходить через уполномоченный банк
Еще один элемент новой модели — специальный порядок банковского обслуживания.
В первой редакции предусматривалось определение уполномоченного банка, через который должны проводиться расчеты с участниками эксперимента. В редакции таким банком прямо назван Газпромбанк. Иностранным работникам предполагается открывать в уполномоченном банке счета для получения заработной платы. Банк получит доступ к сведениям из реестров работодателей и работников, данным об ИНН и информации, содержащейся в идентификационной карте.
Банковское обслуживание в этой конструкции становится не просто способом перечисления зарплаты, а одним из элементов государственного контроля.
Работодателю придется заранее выстроить взаимодействие с уполномоченным банком и проверить, совместимы ли его зарплатные процессы, бухгалтерские программы и внутренний документооборот с требованиями эксперимента.
Иностранный работник получит идентификационную карту
Участникам организованного набора предполагается выдавать идентификационные карты с электронным носителем.
На карте будут размещаться персональные и биометрические данные, включая изображение лица и отпечатки пальцев. Предполагается также обязательная государственная геномная регистрация отдельных категорий иностранных граждан.
Одновременно расширяется межведомственный обмен сведениями. МВД, оператор организованного набора, банк, Социальный фонд и другие участники смогут передавать данные о трудовой деятельности, доходах, счетах и фактическом местонахождении иностранного гражданина.
Для добросовестного бизнеса это может упростить проверку статуса работника. Одновременно практически исчезает пространство для исправления нарушений задним числом. Несоответствия будут выявляться путем автоматического сопоставления данных из разных информационных систем.
Что изменится для частных агентств занятости
Отдельный блок законопроекта касается предоставления иностранных работников физическим лицам для личных, домашних и иных подобных нужд.
В одной редакции такая деятельность признавалась лицензируемой. Помимо действующей аккредитации частного агентства занятости предлагалось установить дополнительные требования:
опыт руководителя в кадровой сфере не менее трех лет;
наличие в штате специалиста с профильным опытом не менее одного года;
собственная информационная система для электронного документооборота;
помещения общей площадью не менее 250 квадратных метров;
оплаченный уставный капитал не менее 2 млн рублей.
В более поздней редакции отдельное лицензирование заменено проверкой соответствия установленным критериям. Аккредитованное ЧАЗ должно будет получить заключение территориального органа МВД и попасть в специальный перечень. Срок первоначального рассмотрения документов составит до 15 рабочих дней и при необходимости может быть продлен еще на 15 рабочих дней.
Для рынка это означает усиление роли крупных аккредитованных агентств, располагающих необходимой инфраструктурой, собственными системами учета и достаточной финансовой устойчивостью.
Обычные способы привлечения могут оказаться недоступны
Наиболее чувствительная норма законопроекта заключается в том, что на территориях проведения эксперимента предполагается исключить иные формы привлечения иностранных граждан, кроме предусмотренных экспериментом.
Иными словами, после завершения переходного периода работодатель не сможет выбирать между существующим патентным порядком и организованным набором. Если регион и категория работников подпадут под эксперимент, новая модель станет обязательной.
Для действующих работодателей предусматривается переходный период. Работодатели и безвизовые иностранные работники должны будут включиться в соответствующие реестры в течение 180 календарных дней.
При нарушении переходных требований патент или разрешение на работу могут прекратить действие, трудовой договор — считаться прекращенным, а работодателю может быть запрещено привлекать иностранных работников в течение двух лет.
Это один из наиболее серьезных рисков проекта. Последствия предлагается связывать не только с незаконным трудоустройством, но и с несвоевременным переходом в новую систему.
Что работодателям стоит сделать уже сейчас
До принятия закона не требуется перестраивать кадровые процессы под еще не действующие правила. Но провести предварительный аудит уже разумно.
В первую очередь работодателям стоит:
Определить фактическую численность иностранных работников и основания их трудовой деятельности.
Проверить соответствие должностей в трудовых договорах фактически выполняемой работе.
Работодателям необходимо учитывать дополнительные обязанности, предусмотренные экспериментом, включая обеспечение жилищных условий, медицинского сопровождения и организованной перевозки иностранных работников
Работодателям потребуется обеспечить согласованность кадрового, бухгалтерского и миграционного учета, поскольку сведения о работнике будут использоваться в рамках нескольких информационных систем
Работодателям необходимо будет учитывать дополнительные организационные расходы, связанные с выполнением требований эксперимента: обеспечением проживания, медицинского сопровождения, трансфера и иных предусмотренных процедур
Оценить дополнительные расходы на трансфер, проживание, медицинские процедуры, геномную регистрацию и банковское сопровождение.
Пересмотреть договоры с подрядчиками и агентствами, предоставляющими персонал.
При привлечении иностранных работников работодателям потребуется уделять больше внимания выбору партнеров, которые имеют опыт миграционного сопровождения и могут обеспечить соблюдение требований законодательства
Главный вывод
Организованный набор — это не просто новый способ оформить иностранного работника. Это переход к модели, в которой право на труд и право работодателя привлекать персонал существуют только при наличии актуальных записей в государственных реестрах.
Для государства такая система повышает прозрачность рынка труда. Для работника создает формализованный маршрут от подбора до трудоустройства. Для бизнеса новая модель означает переход к реестровому принципу работы: право работодателя привлекать иностранного работника и право иностранного гражданина осуществлять трудовую деятельность будут подтверждаться сведениями в государственных реестрах
Для работодателей одним из практических рисков становится необходимость обеспечить соответствие сведений о работнике в различных информационных системах: заявке на трудоустройство, трудовом договоре, реестре иностранных работников и данных государственных органов
К этой модели смогут быстрее адаптироваться компании, в которых миграционное сопровождение уже сегодня рассматривается не как набор отдельных уведомлений, а как единый управляемый процесс.
Рекрутинговое агентство «Капитал Кадры»
Материал подготовлен на основании опубликованных редакций законопроектов. До принятия федерального закона его положения, сроки и состав участников эксперимента могут быть изменены.