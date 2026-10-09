Отчетность за 9 месяцев 2026 года: что кадровику и бухгалтеру проверить по иностранным сотрудникам

1. Сверьте октябрьские сроки
(официальный срок сдачи – 25.10.2026 г. выпадает на воскресенье, нерабочий день, идет перенос на ближайший рабочий день – 26.10.2026 г.)
Срок
Что сделать
Источник
15 октября
Уплатить взносы на травматизм за сентябрь 2026 года
26 октября
Представить 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года
26 октября
Представить РСВ за 9 месяцев 2026 года
26 октября
Представить раздел 2 ЕФС-1 за 9 месяцев 2026 года
26 октября
Подать уведомление по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 октября, с учётом правил досрочных уведомлений
28 октября
Уплатить единые страховые взносы за сентябрь и перечислить НДФЛ, удержанный с 1 по 22 октября
30 октября
Подать уведомление МВД о выполнении обязательств по выплате зарплаты высококвалифицированным специалистам (ВКС) за III квартал 2026 года
Отдельное уведомление о единых страховых взносах за сентябрь не требуется: сведения за третий месяц квартала отражаются в РСВ. [5], [15]
Если работодатель уже подал досрочное уведомление по НДФЛ за октябрь, проверьте указанные в нём периоды и суммы: корректирующее уведомление необходимо, если фактически исчисленная сумма превысила заявленную заранее. [15]
2. Проверьте резидентство и ставку НДФЛ
Гражданство и наличие вида на жительство сами по себе не определяют налоговое резидентство: по общему правилу резидентом признаётся человек, находившийся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. [7] Окончательный статус за налоговый период определяется по времени пребывания в России в календарном году. [7]
Для трудовых доходов нерезидентов общая ставка составляет 30%, однако для отдельных категорий, в том числе работников на патенте и ВКС, применяется прогрессивная шкала. [8] По основной налоговой базе за год ставки составляют 13% до 2,4 млн рублей, 15% с части дохода свыше 2,4 до 5 млн, 18% — свыше 5 до 20 млн, 20% — свыше 20 до 50 млн и 22% — свыше 50 млн рублей. [5]
Практическая проверка: сопоставьте расчёт дней пребывания с подтверждающими документами, например паспортом с отметками о пересечении границы, и проверьте основание применения выбранной ставки. [7], [8]
3. Подтвердите зачёт платежей по патенту
Чтобы уменьшить НДФЛ работника на фиксированные авансовые платежи по патенту, работодателю нужны заявление сотрудника, документы об оплате и уведомление ФНС о подтверждении права на уменьшение налога. [9] В течение одного налогового периода такое уменьшение допускается только у одного налогового агента по выбору работника. [10]
Перед закрытием девяти месяцев сверьте суммы зачёта с платёжными документами и периодом действия патента, к которому относятся авансы. [9] Если по итогам года авансовые платежи превысят исчисленный НДФЛ, превышение не признаётся излишне уплаченным налогом и не подлежит возврату или зачёту работнику. [10]
4. Проверьте форму РСВ и страховой статус
РСВ за девять месяцев необходимо составлять с учётом изменений по приказу ФНС от 04.02.2026 № ЕД-1-11/67@, которые применяются с 6 мая 2026 года. [12], [16]
Выплаты иностранцам на патенте, временно и постоянно проживающим иностранцам и работникам из ЕАЭС по общему правилу облагаются страховыми взносами так же, как выплаты российским сотрудникам. [8] Отдельно проверьте временно пребывающих ВКС и работников, для которых международное соглашение предусматривает страхование лишь по отдельным видам: общий порядок для них может не применяться. [8]
При применении общего тарифа единые взносы начисляют по ставке 30% в пределах годовой базы 2 979 000 рублей на человека и 15,1% сверх неё. [11] Для МСП из приоритетных отраслей, применяющих соответствующий пониженный тариф, обновлённый РСВ предусматривает приложение 3.1 для подтверждения условий льготы и код тарифа 32. [16]
5. Разберите разницу между 6-НДФЛ и РСВ
При расчёте страховых взносов учитываются начисленные облагаемые выплаты, а сентябрьская зарплата, выплаченная в октябре, не включается в 6-НДФЛ за девять месяцев. [11], [13]
Пример применения этих правил: зарплата, начисленная за сентябрь 2026 года работнику, выплаты которому облагаются взносами, войдёт в РСВ за девять месяцев, а при выплате в октябре — в годовой 6-НДФЛ. [11], [13] Поэтому при расхождении сумм сначала сопоставьте даты начисления и выплаты, а затем ищите ошибку в расчётах. [11], [13]
6. Решите, нужны ли отдельные персонифицированные сведения
7. Проверьте раздел 2 ЕФС-1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (НС и ПЗ) за иностранных граждан уплачиваются в том же порядке и по тем же тарифам, что и за граждан РФ, если они работают по трудовым или гражданско-правовым (ГПХ) договорам.
В расчете учитываются все облагаемые выплаты (заработная плата, премии, надбавки и вознаграждения по договорам ГПХ), на которые по закону № 125-ФЗ начисляются страховые взносы на травматизм. [3]
Для отчётности в 2026 году используется форма ЕФС-1, утверждённая приказом СФР от 17.11.2025 № 1462 и действующая с 30 декабря 2025 года. [14] Практическая проверка: сверке подлежит - база*ставка, зависящая от класса профессионального риска, присвоенного основному виду деятельности работодателя.
8. Сверьте уведомления МВД
С 1 сентября 2026 года применяются формы и порядки из приказа МВД от 12.05.2026 № 290: формы уведомлений о заключении и прекращении договора приведены в приложениях 7 и 8, порядок подачи — в приложении 9. [6] Работодатель уведомляет территориальный орган МВД в регионе работы иностранца о заключении или прекращении трудового либо гражданско-правового договора на выполнение работ или оказание услуг в течение трёх рабочих дней. [6]
При квартальной сверке проверьте фактическую дату подачи уведомления по каждому сентябрьскому приёму или увольнению: завершение квартала не продлевает трёхдневный срок. [6]
Для ВКС предусмотрено отдельное квартальное уведомление о выполнении обязательств по выплате зарплаты: по приложениям 5 и 6 приказа № 290 срок — последний рабочий день следующего месяца, то есть за III квартал 2026 года — 30 октября. [6]
Использованные официальные источники
Номера в тексте и таблице открывают источник соответствующего утверждения.
[1] ФНС: срок представления 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года
[2] ФНС: когда персонифицированные сведения заменяет раздел 3 РСВ
[3] СФР: срок представления раздела 2 ЕФС-1 в октябре 2026 года
[4] СФР: уплата взносов на травматизм за сентябрь 2026 года
[5] ФНС: памятка по уведомлениям и платежам на 2026 год
[6] МВД: приказ от 12.05.2026 № 290, формы и порядки уведомлений · Банк документов МВД
[7] ФНС: определение налогового резидентства
[8] ФНС: НДФЛ и страховые взносы с выплат иностранным работникам в 2026 году
[9] ФНС: уменьшение НДФЛ на фиксированные авансовые платежи по патенту
[10] ФНС: письмо от 19.02.2015 № БС-4-11/2622@, пункты 6 и 7 статьи 227.1 НК РФ
[11] ФНС: страховые взносы, тарифы и предельная база в 2026 году
[12] ФНС: приказ от 04.02.2026 № ЕД-1-11/67@ об изменениях РСВ
[13] ФНС: отражение сентябрьской зарплаты, выплаченной в октябре, в 6-НДФЛ
[14] СФР: форма ЕФС-1 и сроки представления ее разделов
[15] ФНС: досрочные уведомления по НДФЛ и страховым взносам с 1 сентября 2026 года
[16] ФНС: обновление РСВ, приложение 3.1 и пониженный тариф для МСП