Отчетность за 9 месяцев 2026 года: что кадровику и бухгалтеру проверить по иностранным сотрудникам

1. Сверьте октябрьские сроки

(официальный срок сдачи – 25.10.2026 г. выпадает на воскресенье, нерабочий день, идет перенос на ближайший рабочий день – 26.10.2026 г.)

Срок Что сделать Источник 15 октября Уплатить взносы на травматизм за сентябрь 2026 года [4] 26 октября Представить 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года [1] 26 октября Представить РСВ за 9 месяцев 2026 года [1], [2] 26 октября Представить раздел 2 ЕФС-1 за 9 месяцев 2026 года [3] 26 октября Подать уведомление по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 октября, с учётом правил досрочных уведомлений [5], [15] 28 октября Уплатить единые страховые взносы за сентябрь и перечислить НДФЛ, удержанный с 1 по 22 октября [5] 30 октября Подать уведомление МВД о выполнении обязательств по выплате зарплаты высококвалифицированным специалистам (ВКС) за III квартал 2026 года [6]

Отдельное уведомление о единых страховых взносах за сентябрь не требуется: сведения за третий месяц квартала отражаются в РСВ. [5], [15]

Если работодатель уже подал досрочное уведомление по НДФЛ за октябрь, проверьте указанные в нём периоды и суммы: корректирующее уведомление необходимо, если фактически исчисленная сумма превысила заявленную заранее. [15]