Увольнение по соглашению сторон и порядок оформления

Что меняется после подписания соглашения

Предложить расстаться вправе любой участник трудовых отношений. Однако решение состоится только тогда, когда его примут оба. В этом состоит отличие от ухода по собственному желанию: в случае статьи 80 ТК РФ инициатива принадлежит работнику, а до окончания срока предупреждения он обычно может забрать своё заявление. Исключение предусмотрено для ситуации, когда на его место письменно приглашён другой работник, которому нельзя отказать в заключении договора.

После оформления соглашения стороны обязаны следовать установленной дате. Подписание не прекращает работу немедленно, если увольнение назначено на более поздний день. По общему правилу пересмотреть дату или отказаться от договорённости можно с согласия второго участника. Именно такой подход изложен в пункте 20 постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 года № 2. Его применение отражено, в частности, в апелляционных определениях Самарского областного суда от 22 января 2019 года № 33-712/2019 и Московского городского суда от 18 сентября 2018 года № 33-35759/2018. Возможность оспорить увольнение в суде при этом сохраняется.

Для компании этот порядок удобен предсказуемостью. Можно заранее распределить задачи, назначить инвентаризацию, организовать передачу имущества и выбрать срок, достаточный для завершения дел. Он не обязан укладываться в две недели: стороны вправе договориться как о более длительном периоде работы, так и о расставании в день подписания.

Отпуск или временная нетрудоспособность сами по себе не препятствуют такому увольнению. Ограничение из части 6 статьи 81 ТК РФ относится к прекращению договора по инициативе работодателя. Если же достигнуто добровольное взаимное согласие, дату можно определить и на период отсутствия сотрудника.

Работник получает возможность согласовать подходящий срок ухода и обсудить дополнительную выплату. Нейтральное основание увольнения не указывает на дисциплинарный проступок и может помочь сохранить деловые отношения. При этом оно не гарантирует ни отсутствия конфликта, ни непрерывности стажа: последствия для стажа зависят от применимых правил и дальнейших периодов работы.