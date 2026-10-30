Увольнение за прогул. Порядок оформления и правовые риски для работодателя

Сотрудник не вышел на смену или покинул рабочее место на несколько часов. Для работодателя это повод выяснить обстоятельства, но самого факта неявки недостаточно для увольнения. Необходимо установить, где и когда человек должен был работать, сколько времени отсутствовал и что помешало ему выполнять обязанности.
Расторжение договора за прогул относится к дисциплинарным взысканиям. Его основание — подпункт «а» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ. Применить эту меру можно и за одно нарушение, однако решение должно опираться на доказательства и соответствовать требованиям статей 192 и 193 ТК РФ.
Ошибки при оформлении, пропуск установленных сроков и поверхностная оценка объяснений создают риск трудового спора. Если суд признает увольнение незаконным, компании может потребоваться восстановить сотрудника и выплатить средний заработок за вынужденное отсутствие. Разберём, какие обстоятельства необходимо проверить и как последовательно оформить документы.
Частное агентство занятости «Капитал Кадры»
Когда отсутствие становится прогулом
Закон предусматривает два варианта: человек без уважительной причины пропустил всю смену либо отсутствовал на рабочем месте больше четырёх часов подряд в пределах рабочего дня. В первом случае продолжительность смены значения не имеет. Например, пропуск всей трёхчасовой смены также может стать основанием для увольнения.
Если работник пропустил лишь часть смены, необходимо именно превышение четырёх часов. Отсутствие ровно четыре часа само по себе под это основание не подпадает. Несколько отдельных отлучек нельзя механически складывать: когда сотрудник между ними возвращался и приступал к работе, непрерывность отсутствия прекращалась.
Как установить рабочее место
Понятие рабочего места раскрыто в статье 209 ТК РФ. Значение имеет место, куда сотрудник обязан прибыть для выполнения работы и которое находится под прямым или косвенным контролем работодателя.
Перед оформлением прогула следует сопоставить трудовой договор, должностную инструкцию, правила внутреннего трудового распорядка и выданные задания. Эти документы помогают определить, обязан ли сотрудник находиться в конкретном помещении, на производственном участке или на другой площадке.
Нахождение на территории предприятия не даёт универсального ответа. Если работодатель не может доказать, где именно человек должен был выполнять обязанности, увольнение становится уязвимым. Вместе с тем отсутствие номера кабинета в договоре ещё не означает, что прогул исключён: обязанности и место работы могут подтверждаться совокупностью документов и фактических обстоятельств.
Как учитывать обеденный перерыв
Обычный перерыв для отдыха и питания не относится к рабочему времени, поэтому его продолжительность из расчёта исключают (статья 108 ТК РФ). Однако делать вывод, что обед во всех случаях разрывает период отсутствия на две самостоятельные части, некорректно. В судебной практике применяется и подход, при котором оценивается единый период неявки с вычетом самого перерыва.
Предположим, рабочий день длится с 09:00 до 18:00, обед — с 13:00 до 14:00. Сотрудника не было с 11:00 до 15:30. Из четырёх с половиной часов исключается час обеда, остаётся три с половиной часа рабочего времени. Для увольнения за отсутствие более четырёх часов этого недостаточно. При этом назвать ситуацию только опозданием нельзя: необходимо установить, когда сотрудник ушёл, возвращался ли на работу и чем объяснил отсутствие.
Какие причины необходимо проверить
Закрытого списка уважительных причин в ТК РФ нет. Работодатель оценивает объяснения и подтверждающие материалы применительно к конкретному случаю. При судебном споре обоснованность этой оценки проверит суд.
Болезнь и предусмотренное законом освобождение от работы
Подтверждённая временная нетрудоспособность обычно исключает квалификацию соответствующего периода как прогула. Отсутствие предупреждения руководителя не позволяет автоматически отвергнуть сведения о болезни. Если работодатель предполагает злоупотребление правом, это требует самостоятельного доказывания.
Освобождение от работы также может быть связано с исполнением государственных или общественных обязанностей в предусмотренных законом случаях: например, с вызовом в суд в качестве свидетеля или участием в военных сборах. Следует проверить основание вызова, документы и период освобождения, учитывая статью 170 ТК РФ и специальные нормы.
Для доноров гарантии установлены статьёй 186 ТК РФ. Работодатель должен учитывать день сдачи крови, связанного с ней медицинского осмотра и положенные дни отдыха с соблюдением предусмотренных законом условий.
Отдельная ситуация — приостановление работы из-за задержки зарплаты более чем на 15 дней. Статья 142 ТК РФ допускает его после письменного извещения работодателя, но предусматривает ограничения для отдельных работников и видов деятельности. Необходимо также учитывать обязанность возобновить работу в установленный законом срок после получения уведомления о готовности выплатить задолженность.
Экстренные обстоятельства и договорённости с руководителем
Внезапная госпитализация ребёнка, необходимость срочно помочь родственнику, транспортная авария или коммунальное происшествие могут объяснять неявку. Они не становятся уважительными автоматически. Важно установить, действительно ли обстоятельства мешали прибыть на работу, сколько времени потребовалось для их устранения и чем это подтверждается.
Подтверждением могут служить медицинские справки, документы аварийной службы, сведения перевозчика и другие материалы. Отсутствие больничного листа не освобождает работодателя от обязанности рассмотреть иные доказательства.
Если сотрудник ссылается на разрешение начальника отлучиться, необходимо выяснить содержание договорённости и полномочия руководителя. Переписка и свидетельские показания могут иметь значение, даже когда кадровая служба не получила отдельного документа.
Учёба также требует проверки оснований освобождения от работы. Само посещение занятий или экзамена не заменяет оформление учебного отпуска и не даёт безусловного права пропустить смену.
Как оформить увольнение поэтапно
Решение принимают после проверки фактов и объяснений. Увольнение является правом работодателя: даже установленный прогул не обязывает прекращать договор. При выборе взыскания необходимо оценить тяжесть нарушения, обстоятельства его совершения и предшествующее отношение сотрудника к работе.
Шаг 1 Зафиксировать отсутствие
Непосредственный руководитель сообщает о неявке служебной или докладной запиской. Для подтверждения обстоятельств целесообразно составить акт с участием работников, которые могут удостоверить отсутствие коллеги. ТК РФ не устанавливает общего требования обязательно создавать комиссию именно из трёх человек; такой порядок может быть предусмотрен внутренними документами компании.
В акте указывают сведения о сотруднике, дату, рабочее место и проверенные интервалы отсутствия. Отдельно отражают время составления документа, должности и Ф. И. О. подписавших его лиц. Формулировки должны описывать установленные факты: предположение о причинах неявки не следует выдавать за доказанный прогул.
Акт можно дополнить данными пропускной системы, рабочим графиком и другими законно полученными материалами. При многодневном отсутствии желательно фиксировать каждый рабочий день, чтобы из документов было понятно, какие смены пропущены.
Пока причина неизвестна, в табеле используют обозначение неявки по невыясненным причинам. В формах Т-12 и Т-13 это «НН»; при собственной форме учёта применяется утверждённый работодателем код. После выяснения обстоятельств запись при необходимости корректируют. Код «ПР» не должен подменять проверку причин отсутствия.
Шаг 2 Запросить письменное объяснение
До применения взыскания сотруднику предлагают письменно изложить причины неявки. Практически удобнее вручить требование под подпись и сохранить подтверждение даты вручения. Если работник отказывается получить документ, отказ необходимо зафиксировать.
На объяснение предоставляются два рабочих дня. При расчёте следует учитывать график сотрудника и не включать в срок день вручения требования. Например, при обычной пятидневной неделе и отсутствии праздников после получения требования в понедельник работник располагает вторником и средой. Акт о непредставлении объяснения можно составлять в четверг, если документ так и не поступил. Подать объяснение раньше сотрудник вправе по собственной инициативе.
Когда человек не приходит, запрос направляют по известным работодателю адресам способом, позволяющим подтвердить содержание отправления и вручение: например, письмом с описью вложения и уведомлением. Почтовые документы необходимо сохранить.
Возврат конверта по истечении срока хранения не следует автоматически приравнивать к получению требования. В такой ситуации нужно отдельно оценить, обеспечил ли работодатель возможность дать объяснения и какие доказательства доставки либо уклонения от получения у него есть.
Шаг 3 Рассмотреть ответ или оформить его отсутствие
Полученные объяснения оценивают вместе с приложениями. Если документы оставляют вопросы, разумно уточнить обстоятельства и запросить недостающие сведения в пределах законных полномочий. Вывод о неуважительности причины должен быть обоснован материалами проверки.
Если объяснение не представлено по истечении отведённых двух рабочих дней, составляют соответствующий акт. Заявленный сразу отказ писать объяснительную не даёт оснований сокращать этот срок. Само непредставление объяснения не блокирует взыскание, но и не доказывает автоматически вину работника.
Шаг 4 Оценить соразмерность взыскания
Статья 192 ТК РФ требует учитывать тяжесть проступка и обстоятельства, при которых он совершён. Пункт 53 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 также ориентирует работодателя на оценку предшествующего поведения сотрудника и его отношения к труду.
В материалах проверки стоит отразить продолжительность отсутствия, последствия для работы, прежние взыскания и поощрения, а также другие значимые обстоятельства. Многолетняя добросовестная работа не даёт иммунитета от увольнения, но игнорировать её при выборе меры нельзя. Заранее обещать определённый исход суда на основании одного стажа или отсутствия ущерба некорректно.
За один дисциплинарный проступок применяется одно взыскание. Объявить выговор за конкретный эпизод, а затем уволить за тот же эпизод нельзя.
Шаг 5 Проверить сроки и ограничения
До подписания приказа необходимо убедиться, что сроки дисциплинарного взыскания не истекли, а статус работника и выбранная дата позволяют прекратить договор. Проверку нельзя откладывать до завершения оформления.
Сроки по статье 193 ТК РФ
Действие
Срок и особенности расчёта
Предоставление объяснения
Два рабочих дня. При непредставлении объяснения акт составляют после истечения срока.
Применение взыскания после обнаружения
Не позднее одного месяца. Не учитываются болезнь, отпуск и время, необходимое для учёта мнения представительного органа работников.
Применение взыскания после совершения
Для обычного прогула — не позднее шести месяцев. В этот срок не включается время производства по уголовному делу.
Ознакомление с приказом о взыскании
Три рабочих дня со дня издания. Время отсутствия сотрудника не учитывается.
Месячный срок связывается с обнаружением проступка. По разъяснению Пленума Верховного Суда РФ значение имеет день, когда о нём узнал руководитель, которому подчинён работник, независимо от наличия у этого руководителя права увольнять. Само продолжение неявки не позволяет автоматически считать течение срока приостановленным.
Шаг 6 Издать приказ и ознакомить сотрудника
При подтверждённом основании оформляют приказ о прекращении договора. Можно использовать форму Т-8 либо утверждённую работодателем форму. Отдельный дополнительный приказ о дисциплинарном взыскании для этого не обязателен.
В основании увольнения необходимо правильно указать характер нарушения. Для прогула используется формулировка об однократном грубом нарушении трудовых обязанностей. Например:
Трудовой договор расторгнут в связи с однократным грубым нарушением работником трудовых обязанностей — прогулом, подпункт «а» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
В качестве документальных оснований перечисляют конкретные акты и докладные, требование о предоставлении объяснения, ответ работника либо акт о его непредставлении, а также другие материалы, на которых основано решение.
Приказ о взыскании объявляют под подпись в пределах трёх рабочих дней после издания, исключая время отсутствия сотрудника. Отказ от ознакомления фиксируют актом. Если ознакомление с приказом о прекращении договора невозможно либо работник отказывается подписать его, на приказе делают соответствующую запись по статье 84.1 ТК РФ.
Какие гарантии ограничивают увольнение
Беременность
Увольнение беременной сотрудницы за прогул не допускается. Исключение из запрета на увольнение по инициативе работодателя, предусмотренное статьёй 261 ТК РФ, связано с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП. Применить замечание или выговор можно при наличии оснований и соблюдении процедуры; вопрос оплаты решают с учётом установленной причины отсутствия.
Незнание работодателя о беременности само по себе не устраняет эту гарантию. Поэтому отсутствие соответствующих сведений на момент подписания приказа не исключает последующего восстановления сотрудницы.
Больничный и отпуск
За прогул нельзя увольнять в период временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске (часть шестая статьи 81 ТК РФ). Если нарушение совершено раньше, дату прекращения договора выбирают после окончания защищённого периода, учитывая оставшиеся сроки взыскания. Закон не требует во всех таких случаях увольнять именно в первый рабочий день после возвращения.
Возраст до 18 лет
Для увольнения несовершеннолетнего за прогул, помимо общего порядка, требуется согласие государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Это дополнительное условие установлено статьёй 269 ТК РФ. Согласования только с одним из этих органов недостаточно.
Членство в профсоюзе
Обычное членство в профсоюзе не означает, что увольнение за прогул обязательно проходит процедуру учёта мотивированного мнения по статье 373 ТК РФ. Эта статья прямо относится к основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 и 5 части первой статьи 81, тогда как прогул указан в пункте 6.
При этом необходимо проверить коллективный договор и специальные гарантии для конкретного работника. Дополнительные правила нельзя исключать без изучения его статуса и действующих в организации соглашений.
Как действовать при длительном отсутствии
Если сотрудник неделями не появляется и не отвечает на обращения, длительность неявки ещё не подтверждает её неуважительность. Человек может находиться в больнице или по иной объективной причине не иметь возможности связаться с компанией.
Работодатель продолжает учитывать пропущенные смены, сохраняет акты и сведения о попытках установить контакт, направляет запросы объяснений. Заработная плата за неотработанное время по общему правилу не начисляется, но при выявлении болезни или другого законного основания записи и расчёты необходимо привести в соответствие с установленными обстоятельствами.
При наличии оснований можно обратиться в полицию для установления местонахождения человека. Самостоятельные запросы работодателя в медицинские организации не дают права получить сведения, составляющие врачебную тайну. Любые действия по поиску и сбору информации должны учитывать ограничения на доступ к личным данным.
Приказ оформляют реальной датой его издания, после выполнения необходимых процедур. Подделывать эту дату под последний выход сотрудника нельзя. От даты приказа следует отличать дату прекращения договора: для длительного прогула, после которого работник не приступал к обязанностям, Роструд разъяснял возможность указания последнего дня работы перед неявкой. Применимость такого подхода требует отдельной оценки обстоятельств и порядка окончательного расчёта и выдачи документов. Универсального правила «уволить задним числом» здесь нет.
Если работник вернулся и продолжил трудиться, это обстоятельство также учитывают при определении даты увольнения. Нельзя автоматически перенести дату прекращения договора на день перед первоначальной неявкой.
Отдельное основание возникает при признании гражданина безвестно отсутствующим. По общему правилу статьи 42 ГК РФ для этого требуется отсутствие сведений о месте его пребывания в течение года по месту жительства и решение суда по заявлению заинтересованного лица. Само истечение года трудовые отношения не прекращает. После вступления решения в силу применяется пункт 6 части первой статьи 83 ТК РФ, а не увольнение за прогул.
Какие выплаты и документы подготовить
В окончательный расчёт включают заработок за фактически выполненную работу, компенсацию за неиспользованные отпуска и другие причитающиеся суммы. Дисциплинарное увольнение не лишает сотрудника права на эти выплаты. Обязательное выходное пособие за увольнение по такому основанию ТК РФ не устанавливает.
Подтверждённый прогул исключается из стажа для ежегодного основного оплачиваемого отпуска по статье 121 ТК РФ. Компенсацию определяют с учётом этого правила, а не исходя из предположения, что за весь период неявки отпускной стаж сохраняется.
Статья 140 ТК РФ связывает окончательный расчёт с днём увольнения. Если человек в этот день не работал, расчёт производится не позднее следующего дня после предъявления им соответствующего требования. При споре о размере выплат в установленный срок перечисляют неоспариваемую сумму.
Сотруднику выдают бумажную трудовую книжку, если она ведётся у работодателя, либо сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р. Запись о прекращении договора должна содержать корректное основание со ссылкой на закон. По обращению работника предоставляют справку о доходах и иные документы, связанные с работой. Также передают предусмотренные законом сведения персонифицированного учёта, относящиеся к самому сотруднику; общий отчёт с данными коллег выдавать нельзя.
Состав выписок проверяют по действующим требованиям к отчётности. Подраздел 1.2 формы ЕФС-1 содержит сведения о страховом стаже, поэтому его не следует смешивать с подразделом 1.1 о трудовой деятельности или представлять как единственный документ персонифицированного учёта при увольнении.
Если бумажную трудовую книжку вручить невозможно из-за отсутствия сотрудника или отказа её получить, направляют уведомление с предложением явиться за ней либо согласиться на почтовую отправку. Для сведений о трудовой деятельности предусмотрен другой способ: их направляют на бумаге заказным письмом с уведомлением, надлежащим образом заверив. Эти варианты необходимо различать при применении статьи 84.1 ТК РФ.
Отдельно работодатель передаёт в СФР сведения об увольнении в подразделе 1.1 ЕФС-1. По разъяснениям фонда срок — не позднее рабочего дня, следующего за днём издания соответствующего приказа.
Что проверит суд при трудовом споре
В споре о восстановлении работодателю потребуется подтвердить основание увольнения и соблюдение порядка его оформления. Позиция компании должна объяснять, какие факты установлены, почему причина отсутствия не признана уважительной и чем обоснован выбор именно увольнения.
Особенно уязвимы решения, принятые без достоверного учёта времени, до окончания срока на объяснения или без проверки представленных документов. Дополнительные риски возникают, если сотрудник находился на территории организации, но компания не установила его обязанности и рабочее место, либо если кадровая служба не проверила согласованное руководителем отсутствие.
Суд также оценит соблюдение гарантий и соразмерность взыскания. Наличие больничного на дату увольнения может повлиять на исход дела, даже если сведения о нём поступили позднее. Ссылку на намеренное сокрытие нетрудоспособности необходимо доказывать: предположения работодателя недостаточно.
Признание увольнения незаконным может повлечь следующие последствия:
Восстановление в прежней должности. Решение о восстановлении подлежит немедленному исполнению по статье 396 ТК РФ.
Взыскание среднего заработка за вынужденный прогул по статье 394 ТК РФ. Размер зависит от продолжительности соответствующего периода.
Компенсацию морального вреда по требованию работника в размере, определённом судом.
Возмещение подтверждённых судебных расходов в пределах, установленных процессуальным законодательством.
Административную ответственность при наличии состава нарушения. Для организации часть 1 статьи 5.27 КоАП РФ предусматривает предупреждение или штраф от 30 000 до 50 000 рублей; за повторное аналогичное нарушение по части 2 — штраф от 50 000 до 70 000 рублей.
Перед подписанием приказа полезно проверить, складываются ли документы в последовательное объяснение произошедшего: когда сотрудник должен был работать, как подтверждено отсутствие, какие причины он назвал и почему работодатель выбрал прекращение договора. Если хотя бы на один из этих вопросов нет обоснованного ответа, проверку следует завершить до принятия решения.
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Нормативные источники и разъяснения
Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ. Статьи 81, 83, 84.1, 108, 121, 127, 140, 142, 170, 186, 192, 193, 209, 261, 269, 373, 394 и 396.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2. Пункты 23, 34, 38, 39 и 53 — доказывание, сроки, рабочее место и соразмерность взыскания.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 года № 1. Пункт 25 — гарантия беременной сотруднице при отсутствии у работодателя сведений о беременности.
Руководство Роструда по соблюдению обязательных требований трудового законодательства. Раздел о расторжении договора в связи с прогулом, приказ от 13 мая 2022 года № 123. Разъяснения применяются с учётом действующего закона.
Гражданский кодекс РФ — статья 42. Общие условия признания гражданина безвестно отсутствующим.
КоАП РФ — статья 5.27. Части 1 и 2 — ответственность за нарушение трудового законодательства.
Ответы СФР на общие вопросы по представлению отчётности. Срок представления подраздела 1.1 ЕФС-1 при увольнении.