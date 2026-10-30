Увольнение за прогул. Порядок оформления и правовые риски для работодателя

Сотрудник не вышел на смену или покинул рабочее место на несколько часов. Для работодателя это повод выяснить обстоятельства, но самого факта неявки недостаточно для увольнения. Необходимо установить, где и когда человек должен был работать, сколько времени отсутствовал и что помешало ему выполнять обязанности.

Расторжение договора за прогул относится к дисциплинарным взысканиям. Его основание — подпункт «а» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ. Применить эту меру можно и за одно нарушение, однако решение должно опираться на доказательства и соответствовать требованиям статей 192 и 193 ТК РФ.

Ошибки при оформлении, пропуск установленных сроков и поверхностная оценка объяснений создают риск трудового спора. Если суд признает увольнение незаконным, компании может потребоваться восстановить сотрудника и выплатить средний заработок за вынужденное отсутствие. Разберём, какие обстоятельства необходимо проверить и как последовательно оформить документы.