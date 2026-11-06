Ошибка в уведомлении МВД о приёме иностранца: как действовать до отправки, после возврата и после принятия

Почему сначала нужно установить статус уведомления

Когда обнаружена ошибка в уведомлении МВД, первый вопрос кадровика должен звучать так: «Что именно мы отправили и какой результат получили?» От ответа зависит дальнейший порядок действий.

Черновик, сообщение о технической ошибке, подтверждение отправки и сообщение о приёме — разные документы. Поэтому мы рекомендуем начинать со сверки самой формы и истории её обработки. Переписка «уведомление отправлено» не даёт достаточно информации для решения.

Работодатель или заказчик работ обязан уведомить МВД о заключении с иностранцем трудового договора либо договора ГПХ на выполнение работ или оказание услуг в срок не более трёх рабочих дней с даты заключения договора. Основание — пункт 8 статьи 13 Закона № 115-ФЗ. Дата начала работы не подменяет дату заключения договора. Поэтому проверку, исправление выявленных до подачи ошибок и подачу корректного уведомления нужно завершить в пределах этих трёх рабочих дней. Выявление ошибки не продлевает срок подачи. [1]

С 1 сентября 2026 года применяется форма из приложения № 7 к приказу МВД России от 12.05.2026 № 290. Порядок подачи установлен приложением № 9; к уведомлению прилагается согласие на обработку персональных данных. [2, 3]