Ошибка в уведомлении МВД о приёме иностранца: как действовать до отправки, после возврата и после принятия

Почему сначала нужно установить статус уведомления
Когда обнаружена ошибка в уведомлении МВД, первый вопрос кадровика должен звучать так: «Что именно мы отправили и какой результат получили?» От ответа зависит дальнейший порядок действий.
Черновик, сообщение о технической ошибке, подтверждение отправки и сообщение о приёме — разные документы. Поэтому мы рекомендуем начинать со сверки самой формы и истории её обработки. Переписка «уведомление отправлено» не даёт достаточно информации для решения.
Работодатель или заказчик работ обязан уведомить МВД о заключении с иностранцем трудового договора либо договора ГПХ на выполнение работ или оказание услуг в срок не более трёх рабочих дней с даты заключения договора. Основание — пункт 8 статьи 13 Закона № 115-ФЗ. Дата начала работы не подменяет дату заключения договора. Поэтому проверку, исправление выявленных до подачи ошибок и подачу корректного уведомления нужно завершить в пределах этих трёх рабочих дней. Выявление ошибки не продлевает срок подачи. [1]
С 1 сентября 2026 года применяется форма из приложения № 7 к приказу МВД России от 12.05.2026 № 290. Порядок подачи установлен приложением № 9; к уведомлению прилагается согласие на обработку персональных данных. [2, 3]
Ситуация
С чего начать
Что учитывать
Ошибка найдена до отправки
Сверить исходные документы и подготовить правильную форму
Исправить ошибки и подать корректное уведомление нужно в пределах трёх рабочих дней с даты заключения договора
Электронная форма возвращена или появилась ошибка обработки
Прочитать сообщение целиком и выяснить, принято ли уведомление
Если уведомление не принято, исправление и повторная подача должны уложиться в три рабочих дня с даты заключения договора
Есть подтверждение приёма, затем найдена неточность
Сопоставить принятую форму с документами и обратиться в подразделение МВД
Подтверждение приёма не делает ошибочные сведения правильными
Коротко о бизнесе
«Капитал Кадры»
Частное агентство занятости
Ошибка обнаружена до отправки
Если ошибка обнаружена до отправки, все неточности нужно устранить и подать корректное уведомление в пределах трёх рабочих дней с даты заключения договора. Исправлять нужно весь комплект согласованно: уведомление, приложения и данные, из которых формируется электронная форма. Подготовка нового бланка не продлевает срок подачи. [1, 3]
Порядок запрещает исправления и зачёркивания в уведомлении. Если ошибка есть в бумажном экземпляре, подготовьте новый чистый документ. Для электронного черновика проверьте не только исправленное поле, но и итоговую сформированную форму. [3]
Мы рекомендуем повторную проверку по первичным документам:
ФИО, дата рождения, гражданство и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
сведения о патенте, разрешении на работу либо основании работы без этих документов;
наименование и реквизиты работодателя;
вид договора, дата его заключения и остальные соответствующие поля;
адресат уведомления, подпись, согласие на обработку персональных данных и полномочия представителя, если он участвует в подаче.
Условный пример. Договор подписан в один день, а приступить к работе сотрудник должен позднее. При заполнении уведомления кадровик перенёс дату начала работы в поле даты заключения договора. Исправить здесь нужно именно сведения о заключении договора. Менять реальную дату подписанного договора ради совпадения с уведомлением нельзя.
Наше экспертное мнение: второй специалист должен сверять форму с документами, а не только перечитывать заполненный бланк. Аккуратно оформленная форма может содержать неверную цифру, которую без паспорта рядом легко пропустить.
Электронное уведомление вернулось или не прошло обработку
Не стоит сразу искать кнопку «подать ещё раз». Сначала сохраните сообщение портала полностью, включая номер заявления, даты и причину обработки. Затем проверьте, есть ли отдельное сообщение о приёме уведомления.
Пункт 11 Порядка предусматривает автоматическую проверку электронного уведомления. В случае принятия заявителю направляется электронное сообщение о приёме не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления. [3]
Дальнейшие действия зависят от содержания сообщения:
1. Форма осталась черновиком или отправка не завершилась. Устраните причину и обеспечьте подачу установленным способом. Один сохранённый черновик не подтверждает передачу сведений в МВД.
2. В сообщении указаны ошибки формы или приложений. Сверьте замечания с документами, подготовьте правильный комплект и проверьте результат повторной подачи. При неоднозначном сообщении уточните ситуацию в подразделении МВД и технической поддержке портала.
3. Есть только техническая ошибка без понятного результата. Сохраните историю отправки и обращение в поддержку. Если срок заканчивается, оцените возможность своевременной подачи другим предусмотренным способом. Не рассчитывайте, что обращение в поддержку заменяет уведомление.
Закон допускает непосредственную подачу, подачу через предусмотренное законом предприятие или организацию, заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении и электронную подачу через Госуслуги. Обычное письмо на электронную почту подразделения в этот перечень не входит. [1]
Общего дополнительного срока «три рабочих дня после возврата на исправление» действующий Порядок не устанавливает. Если конкретное сообщение сервиса предлагает доработать заявление, это ещё не означает продление установленного законом срока уведомления. [3]
Если документ не принимают при личном обращении, эту ситуацию также нужно фиксировать отдельно. Пункты 9–10 Порядка описывают проверку бумажного уведомления, регистрацию приёма и действия должностного лица при выявлении нарушений. Универсальная процедура возврата работодателю на доработку в этих пунктах не предусмотрена. Уточняйте основания действий сотрудника и сохраняйте подтверждения обращения. [3]
Ошибка обнаружена после приёма уведомления
Это наиболее сложная ситуация: сведения уже переданы, а стандартного документа с названием «корректирующее уведомление» в приказе № 290 нет. Исправить принятую форму тем же способом, что корректируют отдельные виды отчётности, автоматически не получится. [2, 3]
Сначала определите, что произошло:
данные были неверны уже в момент подачи;
сведения первоначально были правильными, но изменились позднее;
форма заполнена верно, а расхождение появилось в кадровой программе или другом документе.
Например, новый паспорт, полученный после подачи правильного уведомления, и ошибка в номере паспорта при первоначальном заполнении — разные ситуации. Их нельзя разбирать по одному шаблону.
Для ошибки в уже принятом уведомлении мы рекомендуем следующий порядок работы.
Сохранить исходную версию. Нужны именно поданная форма, приложения и подтверждение приёма. Если в программе уже внесены изменения, выгрузите также доступную историю первоначальной отправки.
Описать расхождение. Зафиксируйте, что было указано, какие сведения правильные и каким документом они подтверждаются. Особое внимание уделите ошибкам в данных работника, работодателя, договора и адресата.
Обратиться в подразделение МВД, получившее уведомление. Уточните способ представления правильных сведений и регистрации обращения. Если первоначальное уведомление ушло не тому адресату, отдельно оцените исполнение обязанности перед надлежащим органом.
Подготовить пояснение и подтверждающие документы. Если представляется новый экземпляр уведомления, свяжите его с первоначальной подачей: укажите её номер, дату и характер исправляемых сведений. Получите подтверждение передачи комплекта.
Это практический способ документировать действия работодателя, а не установленная приказом универсальная процедура корректировки. Повторная подача с пояснением сама по себе не гарантирует освобождения от ответственности за первоначальное нарушение.
Условный пример. В принятой форме неверно указана одна цифра номера паспорта. Вместо молчаливой повторной отправки следует сохранить принятую версию, подготовить пояснение о расхождении и представить правильные сведения с документальным подтверждением в согласованном с подразделением порядке. Так можно восстановить историю исправления и объяснить, почему появились две версии уведомления.
Частное агентство занятости «Капитал Кадры»
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Какие подтверждения подачи сохранять
Мы рекомендуем хранить документы одним комплектом по каждому сотруднику. Это помогает установить не только дату обращения, но и содержание переданных сведений.
Способ подачи
Подтверждение и документы для хранения
Непосредственно в подразделение МВД
Справка о приёме, копия поданного уведомления и приложений; при участии представителя — документы о его полномочиях
Заказным почтовым отправлением
Копии комплекта, почтовая квитанция, идентификатор отправления, уведомление о вручении; для подтверждения состава отправления — опись вложения
Через Госуслуги
Поданная электронная форма и приложения, номер заявления, история обработки и электронное сообщение о приёме
Справка при непосредственной подаче и электронное сообщение о приёме предусмотрены пунктами 10–11 Порядка. Опись, копии и единое досье мы рекомендуем как дополнительные средства подтверждения содержания подачи. [3]
Если вносились исправления, сохраните обе версии, пояснение и ответ подразделения. Не заменяйте в архиве первоначальную форму исправленным файлом с тем же названием: иначе доказать последовательность действий будет сложнее.
Когда ошибка может привести к ответственности
Статья 18.15 КоАП РФ предусматривает ответственность не только за отсутствие уведомления, но и за нарушение установленного порядка или формы. Однако оценивать конкретную неточность нужно с учётом обстоятельств дела: утверждение «за любую опечатку автоматически назначат максимальный штраф» некорректно. [4]
По части 3 статьи 18.15 КоАП РФ штраф для организации составляет от 400 000 до 800 000 рублей либо возможно административное приостановление деятельности на 14–90 суток. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях применяется часть 4: для организации — от 400 000 до 1 000 000 рублей либо приостановление на тот же срок. [4]
При уже начавшемся разбирательстве важно отдельно подготовить правовую позицию и доказательства. Самостоятельное исправление сведений не означает автоматического прекращения дела.
Как предотвратить ошибки в уведомлениях
Наш подход к профилактике — проверять всю цепочку от договора до подтверждения приёма. Мы рекомендуем передавать документы ответственному специалисту в день подписания договора, использовать актуальную форму и назначать заменяющего сотрудника на время отсутствия основного исполнителя.
Перед отправкой полезно разделить две задачи: один специалист готовит комплект, другой сверяет ключевые поля с документами. После отправки ответственный сохраняет результат обработки и проверяет, относится ли подтверждение к нужному сотруднику и заявлению.
Особенно внимательно нужно работать с пакетной подачей. Правильный шаблон не исключает переноса чужих реквизитов в следующую форму. Проверять следует каждое уведомление, а не только первое в комплекте.
Как помогает Капитал Кадры
«Капитал Кадры» оказывает помощь в подготовке и подаче уведомлений МВД о заключении трудового договора с иностранцем. Услуга предусмотрена для подачи от имени заказчика; на сайте указаны варианты почтовой подачи и подачи через аккаунт заказчика на Госуслугах.
Если уведомление ещё не отправлено, можно передать специалистам задачу по подготовке и подаче. Если оно уже возвращено или принято с ошибкой, сначала нужен разбор исходного комплекта, сообщения МВД и оставшегося срока. Состав помощи согласуем с учётом конкретной ситуации.
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Оставьте заявку на сайте «Капитал Кадры» и укажите стадию подачи, дату договора, характер ошибки и наличие подтверждения приёма. Это поможет определить необходимые дальнейшие действия.
Нормативная основа
1. Пункт 8 статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ.
2. Приказ МВД России от 12.05.2026 № 290 — официальное опубликование. Текст приказа и приложения.
3. Приложение № 9 к приказу № 290 — порядок подачи уведомлений.
4. Части 3 и 4 статьи 18.15 КоАП РФ.
Материал подготовлен по состоянию на 3 ноября 2026 года.