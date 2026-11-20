Для чего нужна квота на привлечение иностранной рабочей силы из визовых стран
Квотирование позволяет государству согласовывать привлечение работников из визовых стран с потребностями регионального рынка труда. Минтруд связывает формирование квот с заявками работодателей и приоритетом трудоустройства российских граждан. [3]
Для бизнеса это означает, что привлечение работников по квотируемой процедуре начинается с обоснования потребности: сколько сотрудников требуется, по каким профессиям и почему эти вакансии необходимо закрывать иностранными специалистами. Эти сведения становятся основой заявки работодателя.
При планировании квотируемого найма важно разграничить три этапа:
1. Утверждение федерального объёма квот. Правительство РФ ежегодно устанавливает общий объём квот на выдачу приглашений на въезд для работы и разрешений на работу визовым иностранцам.
2. Распределение квот по регионам. Минтруд распределяет утверждённые квоты между субъектами РФ. Для работодателя важен объём, предусмотренный для региона, где планируется работа сотрудников.
3. Оформление найма конкретным работодателем. На основе согласованной потребности организации оформляют необходимые разрешительные документы для работодателя и работников, приглашения и рабочие визы. Согласование квоты и оформление этих документов — последовательные этапы. [3]
Для конкретного проекта нужно проверить согласованный объём потребности своей организации, профессии и регион работы, а затем выстроить график оформления въезда и допуска сотрудников к работе.
В нашей аналитике распределения квоты мы разбираем, как в течение года меняются объёмы и состав работодателей. Для конкретной заявки важно проверять применимые решения и возможности корректировки на момент обращения.
Что проверить до обращения за квотой
До подачи заявки полезно провести аудит компании: проверить документы и выявить неустранённые нарушения. По его результатам работодатель должен понимать, соответствует ли организация требованиям, которые учитывает межведомственная комиссия, и какие вопросы необходимо решить до рассмотрения заявки. В частности, проверяют соблюдение трудового, миграционного и налогового законодательства, а также допустимую долю иностранных работников в организации. [6]
Работодателю также важно заранее оценить финансовые и организационные возможности. Если компания выступает приглашающей стороной, при оформлении приглашения она принимает на себя гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранца на период его пребывания в России. В бюджете проекта необходимо предусмотреть проживание, медицинское обеспечение, включая ДМС в предусмотренных законом случаях, и денежные средства, необходимые для выезда работника из России по окончании срока пребывания. Эти обязательства следует учитывать вместе с расходами на подбор, оформление и оплату труда. [8, 9]
Трудовое и миграционное законодательство. Проверьте оформление действующих работников, своевременность уведомлений и исполнение предписаний контролирующих органов.
Налоги и обязательные платежи. Сверьте расчёты с бюджетом, проверьте задолженность по налогам и взносам и документы об устранении выявленных нарушений.
Охрана труда. Оцените ведение обязательной документации, обучение и инструктажи, сведения о производственном травматизме за предыдущий год и выполнение мероприятий по итогам расследований несчастных случаев.
Медицинское и жилищное обеспечение. Определите, как будут обеспечены проживание и медицинская помощь. Проверьте договор с медицинской организацией, если этот способ обеспечения предусмотрен для выбранного порядка привлечения работников.
Вид деятельности и численность персонала. Сопоставьте основной и дополнительные ОКВЭД, фактическую деятельность, долю иностранных работников и региональные требования с планируемым наймом.
Коротко о бизнесе
Частное агентство занятости «Капитал Кадры»
Аудит готовности компании перед подачей заявки на квоту
Выберите порядок привлечения визовых работников
Для временно пребывающих работников из визовых стран при планировании найма рассматривают три основных варианта: привлечение по квоте, работу вне квот по установленному перечню профессий и оформление высококвалифицированного специалиста — ВКС. Выбор начинается с будущих обязанностей сотрудника, его квалификации, бюджета работодателя и сроков проекта. Работа вне квот. Если профессия и квалификация работника отвечают условиям действующего перечня,то квотный этап можно исключить. В нашей практике этот вариант может быть менее затратным для подходящих вакансий; итоговую стоимость рассчитываем по составу документов и условиям проекта. На дату подготовки статьи перечень утверждён приказом Минтруда России от 15.05.2023 № 459н. [1, 7]
Привлечение по квоте. Этот порядок подходит, когда для вакансии требуется квота и нет применимого основания для другого маршрута. Работодатель заявляет потребность, проходит её рассмотрение и после согласования оформляет необходимые разрешительные документы. Основную роль в календаре проекта играют периоды подачи заявок и последовательность согласований. [1, 6]
Высококвалифицированный специалист. Маршрут ВКС позволяет обойтись без квотного этапа и обычно быстрее начать оформление, чем при получении квоты с нуля. При этом нужно подтвердить соответствие требованиям статьи 13.2 Закона № 115-ФЗ, включая установленный для соответствующей категории уровень вознаграждения. Повышенные расходы на оплату труда следует учитывать в бюджете заранее. [2]
Далее рассматриваем прежде всего найм временно пребывающих иностранцев по квотируемой процедуре. Для работников с иным миграционным статусом и для специальных оснований трудоустройства состав этапов будет отличаться.
До расчёта сроков проверяют гражданство и миграционный статус кандидата, его квалификацию, профессию и регион работы. Эти данные помогают выбрать применимый порядок и определить документы для работодателя и сотрудника.
При выборе внеквотного маршрута нужно сверить точное наименование профессии, содержание работы и условия применения соответствующей позиции перечня. Для ВКС проводят отдельную проверку: квалифицированный специалист из перечня и высококвалифицированный специалист — разные правовые категории. [1, 2, 7]
В нашем разборе перечня внеквотных профессий отдельно рассмотрен проект нового перечня на 2027 год. В его отраслевых позициях учитывается основной ОКВЭД работодателя: подходящего дополнительного кода недостаточно. Это условие относится именно к проектной редакции. Для оформления применяют действующий перечень, а при планировании на 2027 год проверяют окончательный текст нового акта и дату его вступления в силу.
Из каких этапов складывается проект привлечения визовых работников по квоте
Маршрут привлечения визовых работников удобно разделить на несколько блоков. Для каждого определяют документы, ответственных и расчётный срок. На план влияют регион работы, профессии, численность уже работающих и планируемых иностранных сотрудников, фактическая деятельность и ОКВЭД организации. Основной и дополнительные коды проверяют вместе с применимыми отраслевыми ограничениями: значение имеют условия конкретного нормативного акта.
Блок
Что необходимо продумать
Что влияет на срок проекта
Формулирование потребности
Профессии, численность, условия работы, региональные особенности и расчёт затрат
Полнота исходных данных, документы и подготовка работодателя
Квотная процедура
Подготовка заявки, проверка региональных требований, рассмотрение и согласование потребности
Периоды приёма заявок и решения уполномоченных органов
Международный подбор
Поиск, оценка квалификации и согласование кандидатов
Доступность специалистов, документы и условия предложения
Разрешения и въезд
Разрешение на привлечение и использование иностранных работников, разрешения на работу, приглашения и рабочие визы в применимом порядке
Сроки оформления и последовательность обязательных процедур
Подготовка к работе
Трансфер, проживание, медицинские процедуры, миграционный учёт, оформление трудовых отношений и уведомлений
Документы сотрудников, готовность принимающей площадки и графики работы ведомств
Подбор кандидатов можно вести параллельно с подготовкой работодателя. При квотируемом найме при этом последовательно проходят согласование потребности, оформление разрешения на привлечение и использование иностранных работников и документов для конкретных сотрудников. Билеты и дату выхода на работу планируют по графику готовности этих документов.
В нашей публикации о проблемах трудоустройства визовых иностранцев отдельно отмечено влияние квотного этапа на длительность всего проекта.
Почему процесс может занять год и больше
В указанном материале мы рассматриваем горизонт 1–1,5 года для полного цикла самостоятельного привлечения по обычной процедуре с получением квоты. Это ориентир для планирования на основе нашего опыта легального привлечения визовых работников. В конкретном проекте срок рассчитывают по составу обязательных этапов.
Если потребность уже согласована, часть документов подготовлена или применим внеквотный порядок, график можно строить с учётом уже выполненных этапов. Поэтому при первом обращении важно сообщить не только количество работников, но и наличие квоты и готовых документов.
Полный срок складывается из всех действий от решения привлечь работников до их первого выхода на объект. В него включают период подачи заявки, рассмотрение потребности межведомственной комиссией, последующие региональные и федеральные решения, подбор, оформление разрешений и виз, трансфер и подготовку к трудоустройству.
Наше экспертное мнение: планирование нужно начинать в момент принятия решения о привлечении работников из визовых стран и вести до расчётной даты их выхода на работу. По проекту составляют дорожную карту — например, график Ганта — с этапами, ответственными и ориентировочными сроками. В ней учитывают законодательные требования, региональный календарь и практику оформления.
По нашему опыту, заказчики нередко приходят с предложениями других исполнителей привезти бригаду из Индии, Кубы или Бангладеш через неделю, месяц или два. Совместный разбор документов и дорожной карты помогает понять, какие этапы уже выполнены, что ещё предстоит оформить и на какую дату реально планировать выход сотрудников.
Для проекта, который начинается с получения квоты, мы рекомендуем бизнесу планировать потребность в персонале на 1,5–2 года вперёд. Такой горизонт позволяет учесть подготовку и оформление команды, а затем организовать её работу на предприятии. Это рекомендация по планированию проекта, а не единый срок оформления каждого визового работника.
Почему важен региональный календарь
Показательный пример — опубликованный график приёма заявок в Санкт-Петербурге на 2026–2027 годы. Основную потребность на 2027 год предлагалось заявлять с 15 января по 15 июля 2026 года. Для увеличения или уменьшения потребности на 2027 год был указан отдельный период — с 1 августа по 15 октября 2026 года. [4]
Этот пример показывает, что подготовка потребности следующего года начинается заранее. Указанные даты относятся к конкретному региону и периоду; использовать их как постоянный календарь для всех работодателей нельзя.
Если основной период подачи завершился, проверьте, предусмотрена ли подача заявки на увеличение потребности и когда начинается ближайший приём. Затем выберите доступный порядок и пересчитайте график найма с учётом рассмотрения заявки уполномоченными органами.
Условный пример планирования производства
Предположим, предприятие хочет через три месяца запустить участок, для которого нужны двадцать операторов. Кандидаты из визовой страны найдены, но потребность по квотируемой процедуре ещё не согласована.
Чтобы определить расчётную дату выхода, сначала проверяют применимый порядок, наличие согласованной потребности, календарь региона и документы работодателя. Готовность кандидатов приехать становится одним из исходных условий проекта.
Далее составляют график: какие решения нужны до подачи следующих документов, что можно готовить параллельно и кто отвечает за каждый этап. Его сопоставляют с датой запуска участка. При необходимости рассматривают поэтапный вывод сотрудников или другой применимый порядок привлечения.
Например, часть вакансий для первого этапа запуска можно закрыть работниками, у которых уже есть подходящее основание для работы, а привлечение новой команды вести по согласованному графику. Для каждого варианта проверяют соответствие документов фактическому работодателю, профессии и региону работы.
Что показывает наш опыт
«Капитал Кадры» сопровождает прохождение квотной процедуры и помогает работодателям получать квоты для привлечения работников из визовых стран на необходимые позиции.
Мы получаем квоты как для своих организаций, так и для организаций заказчиков. В работе объединяем проверку компании, подготовку заявки и сопровождение её рассмотрения. Такой подход позволяет заранее определить задачи работодателя и связать квотный этап с дальнейшим подбором и оформлением сотрудников.
Практическая рекомендация нашей команды — начинать с подробной заявки на персонал. В статье о заявке на персонал мы показываем, какие сведения помогают подобрать работников под задачи предприятия, рассчитать бюджет и согласовать реалистичный график выхода.
Для визового найма заранее согласуйте, какая организация будет работодателем, где сотрудники будут работать, какие обязанности выполнять, сколько человек требуется и к какой дате они должны приступить к работе. Зафиксируйте условия оплаты, проживания и график. Если параметры меняются, обновите расчёт сроков и связанные с ними документы.
Чем может помочь Капитал Кадры
В рамках сопровождения получения квоты на иностранных работников мы проводим консультацию или аудит готовности компании, готовим работодателя к межведомственной комиссии и сопровождаем квотный этап. По согласованному объёму услуг также организуем подбор кандидатов, их трансфер, оформление документов и сопровождение до выхода на объект.
Заказчик получает перечень необходимых действий и документов, распределение задач между сторонами и расчётный график выхода работников. Мы ведём согласованные этапы проекта и обновляем прогноз по мере получения решений и оформления документов. В графике отдельно учитываем сроки рассмотрения заявок и выдачи документов уполномоченными органами.
Планируете привлекать работников из визовых стран? Оставьте заявку в «Капитал Кадры»: укажите профессии, численность, регион работы, бюджет, наличие квоты и уже оформленных документов. Мы подберём применимый порядок привлечения, спрогнозируем дату выхода работников и предложим сопровождение — от подготовки компании и получения квоты до подбора и оформления команды.
Планируете привлекать работников из визовых стран?
Оставьте заявку в «Капитал Кадры». Мы подберём применимый порядок привлечения, спрогнозируем дату выхода работников и предложим сопровождение — от подготовки компании и получения квоты до подбора и оформления команды.
Источники и дополнительные материалы
1. Статья 18.1 Федерального закона № 115-ФЗ — квотирование и исключение для специалистов установленного перечня.
2. Статья 13.2 Федерального закона № 115-ФЗ — специальный порядок привлечения высококвалифицированных специалистов.
3. Разъяснение Минтруда от 30 октября 2026 года — формирование потребности по заявкам работодателей. Указанный там объём на 2027 год представлен как предложение, а не как окончательно утверждённая квота.
4. Официальный график приёма заявок в Санкт-Петербурге — пример региональных сроков на 2026–2027 годы.
5. Экспертные публикации и описание услуги «Капитал Кадры» — ссылки приведены в соответствующих разделах статьи.
6. Пункт 10 Правил, утверждённых приказом Минтруда России от 23.01.2014 № 27н, — требования, учитываемые при рассмотрении заявки работодателя.
7. Приказ Минтруда России от 15.05.2023 № 459н — действующий перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, на которых не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу.
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