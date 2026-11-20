Для чего нужна квота на привлечение иностранной рабочей силы из визовых стран

Квотирование позволяет государству согласовывать привлечение работников из визовых стран с потребностями регионального рынка труда. Минтруд связывает формирование квот с заявками работодателей и приоритетом трудоустройства российских граждан. [3]

Для бизнеса это означает, что привлечение работников по квотируемой процедуре начинается с обоснования потребности: сколько сотрудников требуется, по каким профессиям и почему эти вакансии необходимо закрывать иностранными специалистами. Эти сведения становятся основой заявки работодателя.

При планировании квотируемого найма важно разграничить три этапа:

1. Утверждение федерального объёма квот. Правительство РФ ежегодно устанавливает общий объём квот на выдачу приглашений на въезд для работы и разрешений на работу визовым иностранцам.

2. Распределение квот по регионам. Минтруд распределяет утверждённые квоты между субъектами РФ. Для работодателя важен объём, предусмотренный для региона, где планируется работа сотрудников.

3. Оформление найма конкретным работодателем. На основе согласованной потребности организации оформляют необходимые разрешительные документы для работодателя и работников, приглашения и рабочие визы. Согласование квоты и оформление этих документов — последовательные этапы. [3]

Для конкретного проекта нужно проверить согласованный объём потребности своей организации, профессии и регион работы, а затем выстроить график оформления въезда и допуска сотрудников к работе.

В нашей аналитике распределения квоты мы разбираем, как в течение года меняются объёмы и состав работодателей. Для конкретной заявки важно проверять применимые решения и возможности корректировки на момент обращения.