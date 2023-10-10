Однодневная командировка. Как оформить и оплатить

Продолжительность служебной поездки законом не ограничивается. Поэтому для выполнения задач, не требующих большого количества времени, сотрудник может быть направлен в однодневную командировку. Разберем, как оформить и оплатить такую поездку и на что обратить внимание при ее организации.

Что признается однодневной командировкой

Служебная поездка, когда работник успевает отбыть в командировку и вернуться из нее в один день, считается однодневной.

При этом важное значение имеет, когда сотрудник уехал по поручению работодателя и когда вернулся. Если поездка приходится на одни сутки, она считается однодневной. Если командировка начинается в один день, а заканчивается в другой, она признается двухдневной.

Не будет являться однодневной командировка, если:

Сотрудник уехал, например, в 22.00 3 октября и вернулся обратно в 18.45 4 октября. Несмотря на то, что сама поездка длилась меньше 24 часов, она растянулась на 2 календарных дня. Соответственно, она будет считаться двухдневной.

Сотрудник, направленный в однодневную командировку, не успел вернуться обратно до полуночи. По согласованию с работодателем он остался переночевать в гостинице и вернулся по месту жительства утром следующего дня. Такая поездка также будет считаться двухдневной.

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Порядок оформления однодневной командировки

Служебная поездка продолжительностью в один день оформляется так же, как и многодневная командировка. Порядок ее оформления состоит из следующих шагов.

Шаг 1. Составление приказа о направлении сотрудника в командировку

Для подготовки этого документа можно использовать унифицированную форму Т-9 или разработать свою собственную форму. Приказ должен содержать номер и дату, место, срок и цель поездки. В нем также можно отразить и другие важные моменты, предусмотренные локальным актом о командировке.

Командировочное удостоверение, служебное задание и журнал учета работников, выбывших в командировку, составлять не нужно.

Шаг 2. Выдача работнику аванса на командировочные расходы

Деньги можно выдать сотруднику на руки или перечислить на его банковскую карту.

Выдача средств работнику происходит на основании приказа о направлении в командировку.

Собирать, контролировать и анализировать все траты на однодневную командировку можно в разделе «Авансовые отчеты» личного кабинета сервиса Ostrovok.ru Командировки. В этом разделе можно настроить размер суточных, определить суммы авансов, выдаваемых работникам перед командировкой, и прикрепить фотографии всех чеков, которые подтверждают фактически понесенные расходы. Готовый отчет можно скачать сразу после его составления.

Шаг 3. Внесение информации о командировке в табель учета рабочего времени

В табель учета рабочего времени вносится информация об отбытии сотрудника в однодневную командировку.

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. Для этого он может использовать унифицированную форму Т-13 или самостоятельно разработать свою форму.

При использовании унифицированного бланка, выбытие сотрудника в однодневную командировку отражается в табеле кодом «К» или «06». Количество отработанных часов при этом не указывается.

Если командировка пришлась на выходной или нерабочий день, то в табеле дополнительно проставляется код «РВ» или «03», а также отражается количество фактически отработанных в такой день часов, если работодатель дал отдельное указание о продолжительности работы в выходной день.

Если по окончании командировки работник вернулся на рабочее место и продолжил работу, при заполнении табеля необходимо указать код «ЯК» или «06».

Шаг 4. Получение от работника авансового отчета и подтверждающих документов

Авансовый отчет может быть составлен сотрудником на унифицированном бланке АО-1, или по форме, разработанной работодателем. В этом документе работник должен отчитаться о выданных ему подотчетных средствах. Также к отчету он должен приложить подтверждающие документы.

К ним, в частности, относятся: накладные, кассовые чеки, проездные билеты счета за оплату проживания и т.п.

В сервисе Ostrovok.ru Командировки можно провести большую часть командировочных расходов: приобрести ж/д и авиабилеты, забронировать номер в гостинице или ином месте проживания, а также заказать трансфер или оформить страховку. Все закрывающие документы будут размещены прямо в личном кабинете. А автоматическая генерация документов позволит получить полный комплект документов сразу после его выставления. Рассчитываться в поездке работник может не только наличными или личной картой, но и корпоративной картой в этом случае в личном кабинете будет создан полный пакет закрывающих документов: УПД, акт приема-передачи, БСО и чек.

После того, как работник предоставит отчет, с ним необходимо будет окончательно рассчитаться:

Получить остаток неизрасходованных средств по ПКО.

Вернуть перерасход средств по РКО.

Порядок оплаты однодневной командировки

Однодневная командировка оплачивается так же, как и многодневная, за одним единственным исключением — суточные работнику не выплачиваются. Но касается это только командировок по территории РФ.

Если сотрудник направляется в однодневную командировку заграницу, ему положены суточные в размере 50% от нормы суточных, установленной в организации для заграничных командировок.

Также работодатель обязан возместить работнику:

Расходы на проезд.

Иные командировочные затраты.

Что касается налогообложения, то с суточных, выплаченных за однодневную командировку за границей, работодателю не нужно платить НДФЛ и страховые взносы, если их размер не превышает 2 500 руб.

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