Ostrovok.ru Командировки
Логотип Ostrovok.ru Командировки
Ostrovok.ru Командировки
Подотчет, командировки

Как организовать корпоративную поездку: командировка для группы сотрудников 

Организация командировки — мероприятие, которое требует комплексного подхода и внимания к мелочам, особенно когда необходимо организовать поездку для группы работников, при этом не выйти за пределы бюджета и получить все закрывающие документы. Расскажем, как организовать корпоративную поездку.
47 6
Как организовать корпоративную поездку: командировка для группы сотрудников 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Из чего состоит организация групповой поездки

Командировка группы работников на практике бывает часто. Целью поездки могут быть:

  • переговоры с партнерами;

  • инспектирование работы обособленных подразделений;

  • выездной тимбилдинг, корпоратив;

  • коллективное обучение или повышение квалификации.

План работы и организация мероприятий в месте пребывания различаются в зависимости от целей и характера поездки. 

Но в любом случае на работодателя ложится обязанность по приобретению билетов на транспорт, бронированию жилья, организации трансферов, оформлению визы и обязательной страховки (если речь идет о заграничной командировке) или выплаты компенсации, если работник расплачивался за тревел-услуги самостоятельно. 

Проблемы организации групповых поездок

Организация командировки для группы работников сложнее, чем для двух–трех, так как нужно учесть много деталей и не допустить сбоя, ведь ошибки могут обернуться лишними тратами и проблемами в дороге или при размещении. Разберем, какие сложности могут возникнуть у бизнеса и как их можно решить с помощью сервиса для организации деловых поездок Ostrovok.ru Командировки.

В целом, для удобства бронирования жилья и билетов рекомендуем использовать сервисы, которые позволяют оформить все услуги на одной платформе.

Ostrovok.ru Командировки предоставляет доступ к большому набору необходимых услуг:

  • бронирование отелей — до 9 номеров можно забронировать онлайн, больше 9 номеров — по запросу в отдел групповых бронирований;

  • покупка железнодорожных и авиабилетов — до 9 ж/д и авиабилетов можно забронировать онлайн, больше — по запросу;

  • организация трансферов в России и за рубежом;

  • аренда автомобилей;

  • оформление страховки.

У сервиса понятный сайт. Работа с ним не требует специального обучения: от поиска отеля и билетов на транспорт до распределения заказов по договорам, центрам затрат и автоматической выгрузки актов сверки. Ответственный за организацию поездки сможет найти, сравнить и выбрать наиболее подходящие варианты размещения, используя карту, фильтры по локации, бюджету, количеству звезд и т.п. 

Сложности при составлении бюджета 

Когда в поездку отправляются несколько работников, важно спланировать затраты с учетом политики организации в части командировок. Особенное внимание требуется, если для сотрудников разных уровней предусмотрены разные категории номеров или билетов на транспорт. 

Как решить: компании нужно разработать тревел-политику — документ, в котором будут указаны нюансы организации деловых поездок, а также установлены нормы выплат командировочных расходов, ограничения по стоимости билетов и проживания в отелях и гостиницах. 

В Ostrovok.ru Командировки можно настроить тревел-политики в «Личном кабинете» для каждого из сохраненных в профиле менеджеров.

Сложности при бронировании жилья и билетов на транспорт

  • Нет нужного количества свободных номеров в одной гостинице.

Если в небольшом населенном пункте гостиниц мало, то мест на всех может не хватить, особенно если период командировки совпадает с проведением каких-либо соревнований, конкурсов, торжеств, форумов, конференций и т.д.

Как решить: воспользоваться инструментом «Карта» на Ostrovok.ru Командировки. Вы узнаете, какие отели есть поблизости, и сможете расселить сотрудников в нескольких объектах. Благодаря функции «Линейка» вы даже можете оценить приблизительное расстояние между отелями — это актуально, если сотрудников будет забирать групповой трансфер и нужно определить место отправления.

А благодаря опции Pre-сheck вы можете быть уверены, что бронирование проверено службой поддержки и все детали подтверждены с отелем. 

  • Нет нужного количества билетов на транспорт.

Аналогичная история и с билетами на самолет или поезд. На большую группу работников сложно найти нужное количество билетов, особенно если приближается дата поездки.

Как решить: можно разделить сотрудников на группы, одни полетят маршрутом А, другие — маршрутом Б. На Ostrovok.ru Командировки вы можете оформить групповое бронирование: до 9 пассажиров — заказать онлайн самостоятельно,  больше 9 — оформить по запросу. Чтобы такой запрос взяли в работу, достаточно оставить запрос через форму «Групповые запросы/FIT» в «Личном кабинете».

  • Сложности с транспортным сообщением в месте командировки. 

Если командировка проходит в крупном городе, то важно, чтобы от гостиницы было удобно добираться до места проведения мероприятия, встречи с партнерами или офиса обособленного подразделения.

Как решить: на Ostrovok.ru Командировки доступен заказ трансфера. Вы можете выбрать автомобиль любого уровня и комфорта в зависимости от количества сотрудников. Трансфер можно заказать не только из аэропорта в отель и обратно, но и от гостиницы до места проведения мероприятия или встречи.

Сэкономьте время и ничего не упустите: самый нужный чек-лист в командировку

Проверьте, все ли вы учли, отправляя сотрудника в командировку

Заполните форму — чек-лист придет на указанный e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Большие расходы на бронирование жилья и билетов на транспорт

  • Билеты на транспорт и номера в отелях только бизнес-класса.

Если гостиничных номеров категории стандарт, авиабилетов экономкласса или в купе поезда не хватает на всех командированных, а даты поездки перенести нельзя, компания вынуждена оплачивать услуги более высокого класса, что увеличивает расходы на данный проект и затраты организации вообще. При этом, например, расходы на выездной коллективный досуг для целей налогообложения учитывать нельзя.

Как решить: вы можете самостоятельно забронировать онлайн до 9 номеров, если вам нужно больше номеров — поможет отдел групповых бронирований Ostrovok.ru Командировки. Отправьте запрос через специальную форму, и сотрудник сервиса предложит подходящие варианты под параметры вашей поездки. 

  • Дополнительные расходы. 

Цена имеет значение и при бронировании жилья, и при покупке билетов. Однако погоня за низкой стоимостью — риск дополнительных затрат на багаж, обмен, сдачу билета или отмену брони с комиссией, если придется отменять или переносить даты поездки.

Как решить: Ostrovok.ru Командировки предлагает выгодные тарифы более чем в 2,2 млн отелей и апартаментов. Сервис предоставляет максимально полную информацию о тарифах при бронировании отелей и авиабилетов, чтобы вы нашли максимально подходящий вариант. 

Например, вы всегда увидите, можно ли отменить выбранный отель без штрафа, включен ли багаж в авиабилет, а если нет — сколько за него нужно заплатить. Из приятного: на Ostrovok.ru Командировки действует программа лояльности. С ней вы можете копить бонусные баллы и тратить их, например, при бронировании номера более высокого класса. При этом вы не выйдете за выделенный бюджет.

Форс-мажорные обстоятельства 

Если в составе группы происходит замена, то важно оперативно поменять билеты, перебронировать гостиничный номер и внести изменения в другие списки, на основании которых будут предоставлены трансфер, питание и другие услуги и мероприятия в командировке.

Как решить: с Ostrovok.ru Командировкиможно быстро внести корректировки в бронирование. Кураторы оперативно ответят на вопросы и помогут скорректировать бронирование, если изменились параметры командировки, требования к отелю или нужна отмена бронирования. Вопросы можно задавать через личный кабинет. Искать телефоны отеля не придется, команда платформы сама оперативно свяжется с гостиницей.

Проблемы со сбором закрывающих документов 

Если работники покупали билеты самостоятельно, то для возмещения расходов бухгалтеру придется удостовериться в наличии корректно оформленных чеков на транспорт и проживание от каждого работника, а также убедиться в том, что расходы не превысили нормы по стоимости и классу, закрепленные положением о командировках работодателя. 

Если группа сотрудников добиралась до места командировки самолетом, то для подтверждения расходов нужны посадочные талоны. А если гостиничные номера были забронированы не напрямую, а через посредника — справки о проживании из гостиницы. Задача бухгалтера — все собрать, проверить и сохранить вместе с остальными закрывающими документами. 

Однако случаи утраты летавшим работником посадочного талона не исключены, и тогда работодателю придется запрашивать сведения о перелете в авиакомпании. Да и получить справку о проживании при выезде из отеля многие забывают: бухгалтеру придется связываться с гостиницей для пересылки документа почтой.

Как решить: работать с сервисом для организации командировок, который формирует отчетные документы автоматически. В Ostrovok.ru Командировки такая возможность есть.

Платформа автоматически формирует счета, УПД и акты приема-передачи билетов авиа- и железнодорожных билетов еженедельно по понедельникам, либо каждые две недели месяца. Заказчик устанавливает подходящую себе периодичность и скачивает документы из личного кабинета сразу после их формирования с последующим получением оригиналов по почте.

Если сотрудник платит корпоративной картой, то в сервисе есть возможность учитывать командировочные расходы, контролировать и анализировать затраты по отчету в Excel и формировать полный пакет закрывающих документов на юридическое лицо. 

Сложности с выплатой суточных 

Работодатель вправе дифференцированно подходить к вопросу суточных и устанавливать разные нормы в зависимости от категории персонала. Поэтому когда в поездку отправляется группа работников разных должностных уровней, бухгалтеру важно правильно рассчитать суточные и не допустить ошибки при выплате.

Как решить: в сервисе Ostrovok.ru Командировки есть удобный раздел «Авансовые отчеты», в котором можно устанавливать размер суточных в соответствии с политикой компании и формировать авансовые отчеты. 

Ostrovok.ru Командировки — бесплатная платформа организации поездок без стресса для бизнес-путешественников, их работодателей и бухгалтеров.

Командировка группы работников не станет проблемой, если пункт организации и контроля всех составляющих поездки находится в одном месте.

Работая через Ostrovok.ru Командировки, бизнес упрощает организацию деловых поездок с любым количеством командируемых работников: в одном личном кабинете доступны настройки для разных юрлиц и обособленных подразделений.

Легкая организация деловых поездок

Упрощаем организацию командировок на всех этапах: от бронирования тревел-услуг по сниженным B2B-тарифам до моментальной выгрузки отчетности. Без абонентской платы

Реклама: ООО «Агентика Тревэл», ИНН 7703403951, erid: LjN8K7Sgc

Начать дискуссию

Логотип qmax
qmax

Вся система мирового образования готовит рабов. Подготовка хозяев идет только внутри семьи

Существует две педагогики - для хозяев и для рабов. Разница в педагогике определяется теми задачами или ситуациями, к которым нужно готовить ребенка.

Вся система мирового образования готовит рабов. Подготовка хозяев идет только внутри семьи
2
УСН

Коды периодов для уведомления по УСН на 2024 год. По фиксированным взносам ИП уведомления не сдают!

Платежки со статусом 02 с нового года отменяются, сдавать теперь нужно уведомления. Но как оказалось не всегда.

19
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

💡Как писать посты в Трибуне, чтобы их читали. Лайфхаки от редакции

Хочу поделиться простыми правилами того, как писать посты у нас в Трибуне, чтобы их читали. Казалось бы, что здесь сложного? Но, не все так просто, как кажется. Попробуйте внедрить правила и ваши тексты по достоинству оценят пользователи. Текст поста обновили и дописали.

💡Как писать посты в Трибуне, чтобы их читали. Лайфхаки от редакции
33
587
Маркетплейсы

Нужно ли указывать баллы OZON в налоговой декларации

Как не получить штраф от налоговой, сотрудничая с маркетплейсом.

46
Кредитование

Центробанк усилил контроль за МФО и заблокировал три микрофинансовые компании

Деятельность трех микрофинансовых организаций приостановлена Центробанком. Компании превысили количество выданных займов клиентам с высокой долговой нагрузкой.

14
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как сохранить нулевой отчет СЗВ-СТАЖ в 1С?

С 2023 года в СЗВ-СТАЖ (подраздел ЕФС-1) попадают сведения не по всем работникам, а только по тем, у которых есть особенности учета стажа. В нашей компании за год не было сотрудников с особенностями стажа. В связи с чем отчет заполнять нечем, однако 1С не дает сохранить нулевой отчет, как быть?

31
Страховые взносы

Как уменьшить налог по УСН на страховые взносы в 2024 году: порядок действий

После вступления в силу федерального закона № 389-ФЗ бизнес вправе уменьшить налог на взносы без переплаты на ЕНС или представления заявления о зачете.

106

Записи вебинаров

714
Новые видео от экспертов каждый день
Интернет и IT

Мобильные операторы продали 43 млн сим-карт с нарушением закона

Роскомнадзор заблокировал 600 тысяч телефонных номеров, владельцы которых не прошли идентификацию личности.

59
Логотип Ostrovok.ru Командировки
Ostrovok.ru Командировки
Подотчет, командировки

Как организовать корпоративную поездку: командировка для группы сотрудников 

Организация командировки — мероприятие, которое требует комплексного подхода и внимания к мелочам, особенно когда необходимо организовать поездку для группы работников, при этом не выйти за пределы бюджета и получить все закрывающие документы. Расскажем, как организовать корпоративную поездку.

Как организовать корпоративную поездку: командировка для группы сотрудников 
47
Управление персоналом

Секрет стратегических бизнес-побед: привязка к реальности и достойные кадры 

Как грамотно выстраивать стратегическое планирование и каких ошибок стоит избегать для его успешной реализации владельцам крупных и средних российских компаний, рассказываем в статье. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
19
Ипотека

ФАС начнет проверять банки, которые ограничивают льготную ипотеку

Банки стали требовать от застройщиков софинансирования льготной ипотеки. Не все партнеры соглашаются платить комиссию, поэтому кредитные организации собираются ограничить выдачу таких займов.

43
Подакцизные товары

В каких случаях безалкогольный сидр будет считаться подакцизным товаром

Сидр с содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5% не является подакцизной алкогольной продукцией. Но если напиток будет сахаросодержащим, то придется заплатить акциз.

32
Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Самозанятые

Номинальный счет: что это такое и как работает

С помощью номинального счета удобно автоматизировать выплаты самозанятым исполнителям. Но иногда у компаний возникают сомнения, стоит ли им пользоваться и насколько это безопасно. Разбираемся, в чем суть понятия и чем номинальный счет отличается от расчетного.

Номинальный счет: что это такое и как работает
67
Логотип СберРешения
СберРешения
Защита персональных данных

Персональные данные

Что же такое персональные данные? Законодательство дает достаточно сухую формулировку. Персональные данные — любая информация, которая относится прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п. 1 ст. 3 закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). На первый взгляд, из этого определения вообще ничего не ясно, давайте разбираться.

Персональные данные
73
Банки

ЦБ не будет наказывать банки за работу с клиентами, сайты которых запрещены в РФ

Банк России продлил до конца 2024 года период, в течение которого к кредитным организациям не будут применяться меры за нарушение запрета на банковское обслуживание организаций, чьи сайты включены в единый реестр запрещенных в России интернет-ресурсов.

41
Государственные пенсии

Власти назвали условие получения пенсии в 50 тысяч рублей

Теоретически россиянин может добиться пенсии в размере 50 тысяч рублей, если доход будет составлять порядка 120 тысяч рублей.

8
496
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Возможно ли подать 3-НДФЛ до получения 6-НДФЛ за 2023 год?

Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, чтобы подать на вычет 3-НДФЛ необходимо приложить 6-НДФЛ. 6-НДФЛ за 2023 год будет сформирована 26 февраля 2024. Получается до этой даты не получится по определению подать 3-НДФЛ на вычет? Нужно дождаться конца февраля и запросить 6-НДФЛ в бухгалтерии или ждать пока загрузится на госуслуги?

107
Банки

Информацию о банковских счетах можно получить на сайте ФНС

Сервис ФНС предоставляет справки о банковских счетах в электронном виде. Только если они были открыты позже 1 июля 2014 года.

136
Логотип Модульбанк
Модульбанк
Ведение бизнеса

Модульбанк запустил услугу по удаленному открытию ПВЗ в регионах

Модульбанк расширил свой сервис по запуску пунктов выдачи заказов на все российские регионы. Специалисты банка подберут готовый работающий ПВЗ под запрос предпринимателя или помогут открыть новый пункт с нуля с минимальным участием клиента. 

56
Экономика России

Неравенство между богатыми и бедными в России сокращается

Росстат раскрыл структуру доходов беднейших и богатейших россиян. Разница в доходах 10% богатых и бедных семей снизилась до 9 раз.

3
161