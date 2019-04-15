Как поживает обналичка через ИП в 2019 году?

Прошли времена, когда деньги обналичивали без головной боли. И хотя ИП — это интересный инструмент получения личных легальных низконалоговых доходов и даже наличных денег, сложностей здесь полно. Ведь с обналом борются не только налоговики, но и банки, которые по требованию закона № 115-ФЗ следят за движением денег клиентов и при малейших подозрениях блокируют счета. Надо все делать аккуратно, чтобы не пришлось потом отмываться от репутации обнальщика.

Когда подозревают обналичку

Налоговики прекрасно знают про схемы налогового планирования через предпринимателей. Подозревать обналичивание начинают по совокупности обстоятельств:

– «ваш» ИП не сотрудничает с другими компаниями, только с вашей;

– учредитель компании и предприниматель – родственники, есть другая взаимозависимость;

– сделку закрываете по нерыночным ценам;

– предприниматель оказывает услуги, не указанные в кодах ОКВЭД-2, у него нет ресурсов исполнить договор.

В прошлогоднем споре налоговая доначислила организации единый налог по УСН, пени и штрафы, так как смогла доказать, что оплата услуг была только на бумаге. Директор открыл ИП и на свой же счет кидал деньги для обнала. У ИП не было других клиентов и какой-либо деятельности, схемы не вышло (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 03.04.2018 года № Ф03-577/2018).

У налоговиков и банков достаточно механизмов, чтобы проверять компании и их контрагентов-ИП на предмет подозрительных операций. Чтобы безопасно снизить налоги, надо точно знать, как еще можно обналичивать деньги, а как уже слишком опасно!

Как наказывают

Кроме налоговых доначислений, за обнал через ИП впаяют административный штраф за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету и отчетности: занижение сумм и налогов больше, чем на 10%, регистрация мнимой сделки и т.д. Отсюда штрафы по статье 15.11 КоАП для директора или главбуха – от 5000 до 10 000 рублей. За повторное нарушение штрафы удваиваются.

Уголовная ответственность (статья 199 УК РФ) начинается, если:

• за 3 года сумма налогов начислена в размере от 5 миллионов рублей, а нарушитель не заплатил 25% и больше от этой суммы (крупный размер);

• за 3 года начислено налогов на 15 миллионов рублей, а доля неуплаченных налогов — больше 50% (особо крупный размер).

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Как выводят наличные со счета ИП

В отличие от юрлица, индивидуальный предприниматель может снять выручку в любой момент и не обязан сообщать цель расходования денег. Сумма ограничена пределом остатка, банк вводит лишь ежемесячный и суточный лимит. Способы обналичить деньги разные.

Один из самых быстрых и удобных способов обналичивания денег завязан на простом переводе с ИП счета на личный счет. Тут важно, чтобы карта была оформлена на имя предпринимателя. Ведь иначе при налоговой проверке спросят, почему ИП не удержал НДФЛ с каждого перевода как агент. Лучше рабочий и личные счета держать в одном банке, чтобы не платить комиссию за перевод.

Еще есть корпоративная карта, которую сейчас многие банки предлагают оформить одновременно с открытием расчетного счета ИП. Кэш-карта привязана непосредственно к расчетному счету и все транзакции оплачиваются напрямую с него. Главное, найти такой банк, предлагающий выгодный тариф на снятие денег. Этот способ обналичивания любят еще и потому, что можно выпустить сразу несколько карточек и все они будут привязаны к одному расчетному счету.

Еще, как вариант, можно воспользоваться личным банковским вкладом. Когда с помощью платежки предприниматель переводит деньги самому себе на депозит. Правда, воспользоваться ими получится только после закрытия депозита.

За всеми такими переводами банки следят. И да, неаккуратных блокируют!

За что блокируют счета ИП

Опасно снимать разом все деньги, которые поступили на расчетный счет или переводить их на личную карту. Особенно, день в день; половина сегодня, половина – завтра утром – тоже подозрительно. Банк хочет видеть, что у вас остаются средства на зарплату сотрудникам, налоги и другие расходы, которые вы можете оплачивать только через банковский счет.

Вообще, привлекают внимание повторяющие однотипные сделки по снятию крупных сумм, снятие средств на прочие цели, сумма которых несоразмерна с ведением бизнеса. Также в списке:

• операции без экономического смысла, например выплата шестизначной зарплаты;

• многочисленные вклады на короткие сроки, которые клиент закрывает, а деньги потом снимает наличными;

• странные переводы на счета другого банка, где действуют худшие условия (низкие ставки по депозитам, высокие комиссии и т.д.);

• операции, по которым невозможно установить стороны сделки.

Покажите, что когда выручка приходит на счет, сумма лежит хотя бы пять дней, из нее закупается товар, оплачивается аренда или коммунальные услуги и другие расходы. При аккуратном обналичивании вопросов не будет, если по всем признакам понятно, что коммерсант ведет реальную предпринимательскую деятельность и платит налоги по средним показателям. А на карту переводит свой личный доход.

Нужно понимать, что наличные поступления не должны составлять больше трети недельного оборота ИП, красным маркером отмечены суммы, близкие к 600 тыс. рублей, которые идут по транзитному маршруту.

Что касается корпоративных карт, то помимо снятия наличных, по карте должны проходить и другие операции. Иначе из банка потребуют пояснить, зачем бизнесу потребовалось так много наличных. Кстати, на все запросы сотрудников полезно отвечать сразу, не зарывая голову в кусты.

приходите. Желательно сохранять приходно-расходные и кассовые документы. Хоть коммерсанты и не ведут бухучет и сдают только налоговую отчетность, чеки могут оказать пользу при налоговых спорах. ИП хранят документы в течение четырех лет. Про качественное документальное оформление расходов на семинаре тоже будет

Помните, что после блокировки счета, ИП попадает в черный список ЦБ и потом не без сложностей может открыть новый счет в другом банке.