Когда «свой» ИП приводит к доначислению налогов

Раздувание расходов с целью уменьшения налогов и обналичивание денег с помощью «родственных» ИП — схема до боли знакомая налоговикам. Такие случаи во время выездных проверок фискалы выявляют легко и быстро.

Им даже не приходится прилагать особых усилий, чтобы собрать доказательную базу. Зачастую налогоплательщики-оптимизаторы прокалываются на одних и тех же простых вещах — взаимозависимые лица, общее имущество, одинаковый IP.

Расскажем об одном таком деле.

15 ноября состоится семинар о налоговых схемах с использованием ИП.Семинар будет интересен как для тех, кто уже использует индивидуальных предпринимателей в своем бизнесе (а, возможно, и сам является ИП), так и для тех, у кого пока «своих» ИП нет.

Выводы на ВНП

В Управляющей компании, применяющей УСН с объектом «Доходы минус расходы», прошла выездная налоговая проверка, в результате которой был доначислен налог в сумме более 4 млн. рублей.Причина доначисления — завышенные расходы по хозяйственным операциям с взаимозависимым лицом индивидуальным предпринимателем.

ИП тоже применяет УСН, но с объектом «доходы».

Налоговики сочли, что имеет место получение необоснованной налоговой выгоды в виде завышения расходов. ИП привлекался для выполнения работ по обслуживанию жилых домов. Вот перечень работ и услуг, которые по договору с компанией выполнял ИП:

услуги по санитарному состоянию придомовых территорий;

обслуживание внутридомовых электрических сетей;

выполнение работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию;

оказание услуг по санитарному обслуживанию мест общего пользования;

выполнение работ по обслуживанию жилого фонда;

выполнение работ, входящих в состав услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

Компания пыталась оспорить в суде выводы ИФНС. Однако во всех инстанциях судьи указывали формальность совершения спорных хозяйственных операций.Об особенностях и преимуществах ИП как участника налоговых схем расскажут на семинаре. Не забывайте, что ИП несет ответственность по обязательствам всем своим имуществом.На семинаре расскажут, как минимизировать риски. Приходите!

Доводы против компании

Все эти работы ООО могло выполнять и самостоятельно, указали налоговики. А значит сотрудничество с ИП не имело разумных экономических или иных причин (деловой цели), кроме получения необоснованной налоговой выгоды. Налоговики настаивали на нереальности заключенных сделок. Как говорится, а был ли мальчик...Кроме того, ИФНС указала еще на один нюанс — данный ИП являлся одним из учредителей и даже директором другого ООО, которое ранее занималось обслуживанием этих же многоквартирных домов, но было признано банкротом. Все сотрудники из того старого ООО были переведены кто в новую управляющую компанию, кто — к индивидуальному предпринимателю, то есть их бывшему директору.

ИП при допросе в качестве свидетеля не смог пояснить, где размещаются его работники, какие офисы и складские помещения использовались им при осуществлении предпринимательской деятельности.

Фактически он осуществлял деятельность на территории ООО — в этих же помещениях на этих же земельных участках.

Транспортные средства ООО были либо сданы в аренду предпринимателю, либо проданы ему.

После получения на расчетный счет денежных средств от ООО к ИП последний производил их обналичивание.

Более того, представление налоговой отчетности и операции по расчетным счетам ООО и ИП производилось с одного IP-адреса. В представленной предпринимателем налоговой отчетности указан телефон ООО.

В итоге суды отказались признавать недействительным решение ИФНС о доначислении налога. Компания пыталась оспорить эти решения в Верховном суде, но тоже безуспешно.