Сколько стоит регистрация товарного знака в 2026 году: госпошлины, услуги и скрытые расходы

Обязательные государственные пошлины

Стоимость регистрации ТЗ складывается из пошлин Роспатента, которые уплачиваются в два этапа. На первом этапе (при подаче заявки) оплачивается регистрация заявки и экспертиза, на втором — регистрация самого знака и выдача свидетельства.

Подача заявки и формальная экспертиза — базовая пошлина 4 000 ₽ за первый класс МКТУ, плюс +1 000 ₽ за каждый дополнительный класс.

Экспертиза по существу — базовая пошлина 13 000 ₽ за первый класс, +2 500 ₽ за каждый дополнительный. С 4 октября 2025 года введена доплата 500 ₽ за каждый товар или услугу сверх 10 в одном классе.

Регистрация знака и свидетельства — после одобрения решения Роспатента платят 18 000 ₽ за включение знака в реестр (входит до 5 классов МКТУ). За каждый класс свыше пяти – +2 000 ₽. Бумажное свидетельство (по желанию) — +3 000 ₽.

Минимальная сумма обязательных госпошлин — 35 000 ₽ (один класс, не более 10 позиций, электронное свидетельство). Если нужен бумажный сертификат, прибавьте еще 3 000 ₽. Примеры расчета: регистрация ТЗ в трех классах (по 10 позиций) обойдется в ≈42 000 ₽ гос. пошлин, а с расширенным списком товаров сумма существенно вырастет за счет доплат по 500 ₽ за каждую лишнюю позицию.

Важно: во-первых, электронная подача пошлины больше не дает скидку (ранее была 30% льгота). Во-вторых, просрочка оплаты пошлины влечет за собой риски аннуляции заявки: Роспатент даст 2 месяца на оплату, но нарушение сроков грозит уведомлением и потерей приоритета. Эти нюансы нужно учитывать при планировании бюджета.