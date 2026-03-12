Сколько стоит регистрация товарного знака в 2026 году: госпошлины, услуги и скрытые расходы

В этой статье разберем все статьи расходов при регистрации ТЗ в 2026 году: от обязательных пошлин до дополнительных услуг и рисков. Мы покажем типовые сценарии затрат и пошаговый алгоритм действий, чтобы бизнес четко понимал бюджет и знал, где оправдано привлечь экспертов.
Обязательные государственные пошлины
Стоимость регистрации ТЗ складывается из пошлин Роспатента, которые уплачиваются в два этапа. На первом этапе (при подаче заявки) оплачивается регистрация заявки и экспертиза, на втором — регистрация самого знака и выдача свидетельства.
Подача заявки и формальная экспертиза — базовая пошлина 4 000 ₽ за первый класс МКТУ, плюс +1 000 ₽ за каждый дополнительный класс.
Экспертиза по существу — базовая пошлина 13 000 ₽ за первый класс, +2 500 ₽ за каждый дополнительный. С 4 октября 2025 года введена доплата 500 ₽ за каждый товар или услугу сверх 10 в одном классе.
Регистрация знака и свидетельства — после одобрения решения Роспатента платят 18 000 ₽ за включение знака в реестр (входит до 5 классов МКТУ). За каждый класс свыше пяти – +2 000 ₽. Бумажное свидетельство (по желанию) — +3 000 ₽.
Минимальная сумма обязательных госпошлин — 35 000 ₽ (один класс, не более 10 позиций, электронное свидетельство). Если нужен бумажный сертификат, прибавьте еще 3 000 ₽. Примеры расчета: регистрация ТЗ в трех классах (по 10 позиций) обойдется в ≈42 000 ₽ гос. пошлин, а с расширенным списком товаров сумма существенно вырастет за счет доплат по 500 ₽ за каждую лишнюю позицию.
Важно: во-первых, электронная подача пошлины больше не дает скидку (ранее была 30% льгота). Во-вторых, просрочка оплаты пошлины влечет за собой риски аннуляции заявки: Роспатент даст 2 месяца на оплату, но нарушение сроков грозит уведомлением и потерей приоритета. Эти нюансы нужно учитывать при планировании бюджета.
Услуги патентного поверенного и их стоимость
Помимо госпошлин, к расходам добавляются услуги патентного поверенного или компании по ИС. Полный пакет «под ключ» обычно включает поиск по базам Роспатента, подбор классов МКТУ, подготовку документов, ответы на запросы экспертизы и т.п. Рынок показывает средние цены без учета госпошлин: сервисы «под ключ» предлагают от ≈50 000 ₽, патентные бюро — от ≈30 000 ₽. При этом важно смотреть, что входит в цену: некоторые тарифы охватывают только подачу заявки, а в другие уже включены ответы на предварительные отказы и полный набор услуг.
Например, у некоторых онлайн-сервисов проверка знака и подготовка заявки стоит от 14–15 тыс. ₽, а «под ключ» — ≈35 тыс. ₽ (без учета пошлин). У больших бюро тарифы могут доходить до 50–80 тыс. ₽ за сопровождение с гарантией результата. Опытный патентный поверенный может сэкономить время и оградить вас от ошибок, но за это придется доплатить. Однако такая инвестиция окупается: профессионал поможет выбрать оптимальные классы МКТУ, включить в заявку только необходимые товары и услуги и подготовить документы так, чтобы избежать отказа с возвратом пошлин.
Регистрация товарного знака с подачей заявки за 24 часа
Полный цикл сопровождения: проверка уникальности, подготовка документов, взаимодействие с Роспатентом
Скрытые расходы и дополнительные траты
Кроме явных пошлин и базовых услуг, могут появиться непредвиденные расходы:
Предварительная проверка обозначения. Многие компании сначала предлагают исследование «на уникальность» (по базам Роспатента и свежим заявкам). Это оплата за поиск схожих ТЗ. В самостоятельном сценарии без проверки риск отказа выше, а пошлины не возвращаются.
Ответ на отказ или запрос. Если в ходе экспертизы эксперты Роспатента найдут несоответствия (аналогии с чужим ТЗ, ошибки в заявке и т.п.), они направят запрос или предварительный отказ. Подготовка мотивированного ответа — платная услуга патентного бюро, часто стоит десятки тысяч рублей. Например, подготовка одного ответа может оцениваться в 27–45 тыс. ₽ у разных фирм. Без помощи риск окончательного отказа (и сжигания всех оплаченных пошлин).
Продление и прочие сборы. Через 10 лет ТЗ можно продлить за 22 000 ₽ + 2 000 ₽ за класс свыше 5, также +500 ₽ за лишние позиции. Пропуск сроков уплаты или необходимость восстановить сроки — отдельная госпошлина плюс плата юридическим услугам.
Дополнительные услуги: оформление лицензионного договора, отчуждение прав, внесение ТЗ в реестр таможни (ТРОИС) — каждая операция сопровождается своей пошлиной и услугой юриста. Хотя эти расходы редко критичны на этапе регистрации, их стоит учесть в долгосрочном плане.
В итоге, скрытые расходы часто составляют несколько тысяч или десятков тысяч рублей сверх базовых пошлин. Так, эксперты отмечает, что типичные дополнительные траты могут включать: оплату за пропуск/восстановление сроков, доработку обозначения (например, изменение формулировок по запросу экспертизы) и расходы на споры/возражения (отдельные пошлины и юридические гонорары). Предусмотрите эту статью расходов в бюджете регистрации.
Типичные сценарии затрат
Чтобы оценить реальный бюджет, рассмотрим примеры:
Простой случай: ИП регистрирует словесный ТЗ в одном классе (до 10 позиций). Госпошлины: 4 000 + 13 000 + 18 000 = 35 000 ₽. Если дополнительно нужен бумажный сертификат — +3 000 ₽ (итого 38 000). К этому добавляется, например, услуга бюро — порядка 30–40 тыс. ₽, итого ≈65–75 тыс. ₽ «под ключ».
Средний случай: компания оформляет ТЗ в 3 классах (по 10 товаров/услуг в каждом). Пошлины: 4 000 + (2×1 000) = 6 000 (подача), 13 000 + (2×2 500) = 18 000 (экспертиза), 18 000 регистрация — всего 42 000 ₽. Услуги юриста могут стоить еще 30–50 тыс. ₽ в зависимости от бюро. Общий бюджет «под ключ» — порядка 70–100 тыс. ₽.
Широкий перечень: если в той же задаче указать 25 позиций в каждом из 3 классов, доплата по 500 ₽ за каждую лишнюю (15 позиций × 3 классы) = 22 500 ₽. Тогда только экспертиза обойдется в 40 500 ₽, а общая сумма пошлин — 64 500 ₽. Разница в 22 500 ₽ наглядно показывает, что раздувание списка товаров резко увеличивает бюджет.
Эти примеры иллюстрируют: каждая лишняя позиция и лишний класс поднимают стоимость. Ошибка во включении лишних классов или неограниченного перечня оборачивается значительным ростом пошлин.
Патентное бюро «Патент 24» помогает зарегистрировать товарный знак под ключ
От проверки до получения свидетельства без лишних затрат и скрытых платежей
Типичные ошибки при самостоятельной регистрации
При самостоятельной подаче ТЗ предприниматели часто совершают ошибки, которые приводят к отказам, затратам и потерям. Вот самые распространенные из них:
Не проверили уникальность: без предварительного поиска высок риск схождения с чужим ТЗ. В случае отказа за схожесть все пошлины «сгорают».
Неправильные классы МКТУ: указали слишком узко или слишком широко. Например, владелец флористического салона, указав только услуги продажи цветов, может не получить защиты на сами цветы (класс 31). Это лишит части правовой охраны и пользы.
«Описание по имени»: избегайте слишком общеописательных названий («Качественная мебель», «Быстрая доставка»), которые могут не пройти экспертизу как отличительные.
Промедление с подачей: принцип «первый подал — владеет» значит, что опоздание чревато тем, что кто-то зарегистрирует схожий знак раньше. Каждая потерянная неделя может оказаться критичной.
Не ответили на запросы экспертизы: если Роспатент запрашивает доработку или разъяснения, нужно ответить строго в срок. Просрочка отзыва заявки — стандартная мера, пошлины не возвращаются.
Чтобы избежать подобных ошибок, стоит либо внимательно следовать чек-листу (проверка, подбор классов, сроки ответов и т.д.), либо доверить задачу профессионалам. Так вы минимизируете риск отказа и переплаты. Например, сервис «Патент 24» предлагает проверку товарного знака перед подачей, чтобы выявить проблемы заранее, а также полный пакет «регистрация товарного знака под ключ», включая ответы на запросы Роспатента и сопровождение до получения свидетельства. Такие комплексные решения позволяют избежать многих типичных затрат из-за переделок и ошибок.
Пошаговый алгоритм действий
Оцените текущее положение. Проанализируйте, какие товары/услуги вы реально производите или предлагаете. Это поможет выбрать нужные классы МКТУ и избежать лишних расходов.
Проверьте знак на уникальность. Сделайте поиск по базам Роспатента (стандартный или углубленный анализ сходств). Это выявит прямые конфликты с существующими ТЗ. (Можно поручить экспертам: у «Патент 24» есть услуга бесплатной проверки перед подачей заявки)
Подготовьте и оплатите пошлины. Соберите документы и оплатите две части госпошлины: за подачу+формальную экспертизу и за экспертизу по существу. В бюджет закладывайте не только базовую сумму, но и доплаты за дополнительные классы и позиции.
Подача заявки. Можно подать онлайн через Госуслуги или портал ФИПС, либо доверить это юристу (чтобы сразу без ошибок оформить все).
Прохождение экспертиз. После подачи Роспатент проводит проверки. Контролируйте статус: при получении запроса — отвечайте оперативно. За ответы тоже предусмотрены услуги поверенного. Учитывайте, что на это может уйти несколько месяцев.
Оплатите вторую часть пошлины. После положительного решения оплатите 18 000 ₽ (+ доплаты за «лишние» классы). Получите свидетельство (электронное бесплатно, бумажное — +3 000 ₽ по желанию).
Регистрация права. После внесения данных знак считается зарегистрированным. В последний этап входит и проверка: все ли оформлено корректно. Затем вы получите свидетельство — с ним ваш бренд юридически защищен.
На каждом этапе есть свои тонкости: например, самостоятельное оформление деклараций по МКТУ или ответы на запросы без опыта могут затянуть процесс и привести к отказам. Поэтому на практике многие компании начинают именно с консультации патентного поверенного. Если вы не уверены в заполнении форм или хотите снизить риски, есть смысл обратиться к специалистам уже до оплаты пошлины — это обеспечит грамотную подачу с учетом последних изменений в правилах.
Когда стоит привлекать специалистов
Считать, что «я сам все сделаю, это недорого», опасно. Регистрация ТЗ — это не одноразовая плата, а многоступенчатый процесс с жесткими формальностями. Экономия на экспертизе и юрподдержке может обернуться потерей средств из-за отказа и повторной подачи. Вот ситуации, когда разумно обратиться к профессионалам:
Сложный или масштабный кейс: несколько классов, широкий перечень товаров, комбинированный знак, международная экспертиза — все это увеличивает риск ошибок.
Готовность к спору: если бренд очень важен и недопустим отказ (планируется франшиза, инвестиции или дорогостоящая реклама), лучше доверить процесс экспертам.
Нехватка времени: официальный срок регистрации до 18 месяцев, но специалисты часто сокращают его до 3–6 месяцев при полном сопровождении. Если важно получить статус побыстрее (например, для выхода на маркетплейсы), стоит воспользоваться ускоренными услугами.
Бюджет и приоритеты: если бизнес готов заплатить за уверенность и экономию нервов — имеет смысл взять платный пакет «под ключ». Это позволяет спрогнозировать все расходы и избежать непредвиденных трат.
В таких случаях помощь патентного бюро выгодна. Компания Патент 24 (сайт patent24.online) предлагает онлайн-расчет стоимости регистрации и подбор оптимального тарифа. Эксперты компании сопровождают весь цикл: от проверки обозначения до выдачи свидетельства. Это снижает риски пропуска сроков и ошибок, экономит ресурсы бизнеса — ведь любой промах в регистрации может дорого обойтись.
Самостоятельно vs с патентным бюро
Самостоятельно: оплачиваете только госпошлины (минимум 35 000 ₽). Не тратите деньги на услуги юриста, но рискуете допустить ошибки в заявке и ответах. Если что-то пойдет не так, придется либо платить за услуги при повторной подаче, либо мириться с отказом и потерей 100% пошлин.
С бюро: оплачиваете те же пошлины + гонорар юриста (≈30–50 тыс. ₽). Зато получите проверку и поддержку на каждом этапе (подбор классов, ответы на запросы, помощь с отказами). Цена вопроса выше, но вы экономите время и избегаете потерь из-за формальностей.
Вывод: бюджет регистрации стоит планировать «с запасом». Минимальные расходы — это только госпошлины (35–40 тыс. ₽). Но реальный итоговый чек для бизнеса обычно вдвое больше, учитывая подготовку и сопровождение. Ошибки на этом пути оборачиваются потерей не только денег, но и самого результата — права на бренд. Лучше уделить внимание расчету всех расходов заранее и при необходимости привлечь профессионалов.
Подсчитали примерный бюджет? Чтобы получить точный расчет и подобрать оптимальный тариф регистрации ТЗ, воспользуйтесь сервисом Патент 24. Эксперты помогут учесть все пошлины и услуги и подготовят смету под ваш случай.
Проверяйте все расчеты и действуйте по плану: тогда регистрация товарного знака пройдет гладко, и ваш бизнес получит полноценную правовую защиту. Успехов в оформлении!
Скачайте Excel-калькулятор «Калькулятор госпошлин и сроков по товарному знаку»:
поможет посчитать бюджет на регистрацию;
покажет возможные расходы по вашему сценарию;
поможет заранее оценить сроки оформления.
Скачайте калькулятор, чтобы увидеть полную экономику регистрации товарного знака.
Реклама: ИП Цыхманов Евгений Михайлович, ИНН 231007258340, erid: 2W5zFJRJNdX
