Как ускорить согласование договора

Мы в «Рунетлексе» ежедневно согласуем различные договоры для клиентов. Разумеется, у нас есть ряд правил и советов по тому, как делать согласование наиболее эффективным. Я решил наконец-то формализовать их в письменном виде. Возможно, вы найдете здесь для себя что-то полезное.

Буду рад, если поделитесь своими наблюдениями в комментариях.

Зачем вообще нужна скорость?

Задача юриста - защита бизнеса от различных козней контрагентов, сотрудников, государства. Некоторые юристы при этом считают, что сроки не имеют какого-либо значения. Это не так.

Чем быстрее согласован договор – тем быстрее компания получит деньги – тем больше вырастет показатель «скорости генерации дохода», который является основополагающим для бизнеса.

Неоправданное затягивание согласования – прямое вредительство для бизнеса.

Показывайте правки.

Если вы делаете изменения в текст, то их стоит наглядно показать. В идеале для этого существует специальный инструмент в Ворде. Но если вам он не нравится или вы его не смогли освоить – не беда. Подчеркните их цветом, выделите жирным, да как угодно, главное - покажите.

Во-первых, вы позаботились о другой стороне, с которой совместно работаете над документом.

Во-вторых, вы не вызываете подозрения в том, что являетесь недобросовестным контрагентом, который «втихаря» пытается внести выгодные для него изменения. Последствия таких подозрений – конфликты, нежелание идти на уступки, незаключенная сделка.

Поясните правки.

Недостаточно просто внести изменения и дополнения. Нужно объяснить, почему вы это сделали. Человек на другой стороне должен понять ваши мотивы, ваши тревоги, ваши опасения. Только тогда он сможет или согласиться с вами, или развеять ваши опасения, или предложить какую-то альтернативную версию. Пока стороны друг друга не поймут, согласование может длиться бесконечно.

А еще молчаливое изменение попахивает снобизмом, который бесит.

Не делайте правки ради правок. Не занимайтесь украшательством.

Да, некоторые договоры могут выглядеть не так, как вы привыкли. Немного не те формулировки, не тот шрифт, некрасивые междустрочные интервалы.

Да, это ужасно, у составителя нет вкуса. Да, наверняка он получал тройки по русскому языку. Но если это никак не влияет на риски – какая разница?

Занимаясь правками в духе добавить к договору слово «настоящий» и выравнивать абзацы, вы не делаете лучше. Вы делаете хуже: ведь скорость согласования падает.А если вдруг при этом другую сторону заденут ваши правки за живое… Тушите свет, будет бесконечная битва. А спровоцировали ее вы.

Соотнесите риски.

Как-то на заре своей карьеры я начал согласовывать договор после отпуска. Сил было много, душа пела, взгляд не был замутнен рутиной. Несчастный договор на музыкальное сопровождение мероприятия, цена которому была 15 000 рублей, превратился в красный полностью. Я был весьма доволен проделанной работой.

Хорошо, что менеджер-постановщик задачи был опытный парень. Он ничего не сказал, просто организовал подписание договора без изменений. Потому что правки никак не были соразмерны сумме сделки и рискам. Ну и при случае мне об этом вежливо намекнул. Урок был усвоен)

В общем, не увлекайтесь без надобности.

Укрощайте свою важность. Уважайте коллег.

Есть замечательная поговорка «Будь проще – и люди потянутся». Любые проявления надменности, «наставничества», крутости, хамства будут раздражать. Последствия раздражения не заканчиваются на плохом настроении юриста контрагента, с которым вы работаете. Он начнет хамить, грубить, не соглашаться даже с очевидными вещами. Да, конечно, это непрофессионально. Но человеческая природа часто берет свое, и вы вряд ли сможете с этим что-то делать.

В итоге согласование превратится в бесконечный пинг-понг в знаниях законодательства, практики и умениях побольнее поддеть оппонента.

Возможно, это неплохое развлечение, но совершенно не конструктивно.

Правки больше 2 кругов – звоните.

У меня нет какого-либо научного подтверждения этому совету, но есть богатый опыт наблюдений. Если договор не согласован после 2 кругов правок – у сторон есть какое-то недопонимание. Возможно из-за того, что письменная речь не передает всех нюансов, которые можно выразить голосом.

Живое общение решает бОльшую часть оставшихся вопросов. Просто позвоните юристу и спросите, что его беспокоит. Очеловечивание переговоров творит чудеса. Люди видят, что на другой стороне – не коварный обезличенный монстр, а такой же коллега – юрист.

А уж личная встреча просто сворачивает горы. Ну это крайний случай, конечно.

Не можете договориться – поднимайте вопрос выше.

Допустим, вы соблюдали все вышеуказанные советы, но результата все равно нет. Это не страшно. Главное тут не долбиться головой «в стену», бесконечно предлагая новые варианты пунктов или аргументации, и неизменно получая отказ.

Обратитесь к постановщику задачи. Объясните, что вы с другим юристом не можете прийти к единому мнению по некоторым вопросам. Объясните, в чем конкретно вы видите риски. Пускай постановщик задач (или его руководитель) с учетом вашего мнения о рисках, суммы сделки, отношений сторон и прочих факторов принимает управленческое решение – согласовывать договор в таком виде, отказаться от сделки, позвонить руководству контрагента и пр.

И не забывайте – мы не принимаем решение за постановщика задачи. Мы только помогаем ему принять решение.

Напоследок важная оговорка. Все советы следует применять, используя здравый смысл, собственный опыт и ориентируясь на конкретные обстоятельства. Слепое применение может сделать только хуже. Работаем головой.

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Первый раз я этот текст выложил на vc.ru