Все, чего мы опасались по состоянию на вчерашний вечер, произошло уже сегодня с утра. Вот так можно резко обнищать всего за одни праздничные выходные.

От наполнения кубышки ФНБ - к большим тратам. Спасибо очень резкому ответу саудитов на разрыв соглашения и системам электронной торговли, позволяющим транслировать все в рынок практически мгновенно.

Сам по себе рынок нефти зачастую это чистый рынок ожиданий, а не конкретного физического спроса-предложения, поэтому такие реакции, конечно, бывают, здесь правда почти исторический рекорд, и все это вниз.

Все-таки, несмотря на все попытки экономики РФ отвязаться от цены на нефть, довольно очевидно, что это один из важнейших макроэкономических показателей. И мало того, что он сильно упал - из текущего контекста прямо следует, что совершенно непонятно, когда вновь возникнут основания для долгосрочного и стабильного роста цен. Имхо, вопрос скорости возврата к комфортным ценам после шока - один из ключевых. Потому что жить несколько лет при средней цене в 30 с копейками долларов за баррель и при долларе за 80 руб (в лучшем случае) - это мягко говоря так себе занятие. Не забываем, что мы продаем на экспорт в основном сорт нефти Юралс, который идет со скидкой (в последнее время весьма приличной) к бенчмарку Брента.

Каких-либо серьезных плюсов практически не видно. Технически, задела для роста добычи нефти в стране немного (я про это неоднократно писал ранее), и это однозначно краткосрочная перспектива.

Кстати, с начала 2000-х годов мы и так аж на четверть снизили свою долю мирового рынка, воевать за которую сейчас у нас нет особо возможностей. Зато они есть у саудитов, накопившийся за прошедшие годы добычной sparecap можно начать продавать с гиперскидками прямо в апреле, что собственно уже началось. Правда мы все еще не знаем реальные последствия сентябрьской атаки на инфраструктуру, но какой-то большой надежды я бы по этому вопросу не питал. Потребители нефти, конечно, будут в небольшом плюсе, но для производителей уж точно настали темные времена. Не стоит забывать, что так называемых цен безубыточности много, в зависимости от того, что конкретно мы хотим посчитать. Большинство известных картинок, которые можно нагуглить, содержат т.н. full-cycle breakeven price, то есть цены безубытка на полный жизненный цикл со всеми дисконтированиями\инфляциями и прочим. А вот так называемый лифтинг-кост, вообще говоря, не очень большой и у ультраглубоководных морских месторождений, и у сланцевиков. Не хотелось бы, чтобы цены потрогали и его (это ниже 20$ за баррель).

Давать какие-либо прогнозы в условиях резкого изменения парадигмы рынка трудно, но точно можно сказать, что ни о каком развитии для огромного количества нефтегазовых проектов во всем мире сейчас вопрос в принципе уже не стоит, количество новых инвестиционных решений упадет до очередного минимума, все новое и сложное начнут нещадно откладывать и резать и т.д. Посмотрим, время интересное как ни крути.