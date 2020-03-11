Что бы ни стояло за решением разрыва сделки ОПЕК+, последствия могут быть самыми серьезными

Коли уже началась ценовая война, а дикие совершенно скидки саудитов на апрельскую нефть иначе не назовешь, и пострадавшими назначены не раз упомянутые сланцевики, начнем, пожалуй, со сложности с определением их добычных возможностей.

В момент посленовогоднего отходняка ведущими провайдерами аналитической информации были выданы на гора оценки, варьирующиеся от от 0.4 до 1.1 млн баррелей в день прироста добычи нефти в США (львиная доля будет сланцы). Это ведь не обычные диванные аналитики, а достаточно узкоспециализированные, специально обученные люди, обвешанные кучей исторических и фактических данных. С тяжелыми боттом-ап расчетами, интерполяциями и корреляциями, плавно интегрируемые в итоговую модель, которая вдобавок получается зависимой от уровня цен.

Причем не просто от унылых средних цен по году, но и от возможной веселой траектории. То бишь к чему я веду, — если не было никакого консенсуса у людей, плотно завязанных на отрасль, а зачастую и сидящих в самой отрасли, то откуда появятся надежные цифры у стороннего наблюдателя?! Который, ну скажем, решил объявить ценовую войну.

Примерно весь прошлый год шейл-патч страдал от недостатка финансирования, демонстрировал не самые лучший финрез, не генерировал достаточно денег и тем более не возвращал их акционерам. Усиленно шла консолидация.

Печальная ситуация частично усугублялась необходимостью резать косты и желанием инвесторов демонстрации результатов работ здесь и сейчас, а не в каком-то отдаленном bright future.

Выхваченные из общего пула событий негативные примеры уплотнения сетки, предбанкротного состояния отдельных компаний добавляли ярких красок. Причем интегрально ситуация не такая плохая, но надо пофиксить этот момент. Отрасль только начинала учится платить дивиденды (хоть какие-нибудь) и развиваться экономно и на свои. В любом случае общие темпы роста добычи, вероятнее всего, упали бы достаточно сильно. Если в абсолютных цифрах, то и Норвегия, и Бразилия дали бы по году такой же прирост производства. С ними же никто не собирается воевать?! Но это все в прошлом, сейчас у нас новая реальность и времени на раскачку как обычно нет. Его нет и у сланцевиков.

К этому моменту они подошли с хеджем, сконцентрированным преимущественно до года, порядка 60%. Инструменты — свопы и коллары, у последних есть флор из-за пут спреда, то бишь не все вкусное снизу наше. Сам хедж стоит каких-то денег, а иногда требует и ликвидности. Да и по низким ценам осуществлять хедж попросту не весело, но это может быть требование тех же кредиторов. Хеджироваться, конечно, приятнее на контанго, особенно на супер-контанго. С текущим положением дел его можно будет увидеть уже скоро. Завтра, например.

Разрыв соглашения безусловно имеет стратегическую компоненту. Это выбивает из-под ног сланцевых инвесторов пут-опцион, резко валит цены акций, гасит надежду на рост на относительно долгосрочном горизонте. При этом есть надежда, что и мейджоры могут поумерить свой пыл в плане расширения сланцевого производства, по крайней мере локально. Ну а инертность отрасли и активный хедж точно не дадут сланцевикам помереть в этом году, поэтому готовиться надо к более долгосрочным сценариям. А я пока за тушенкой пошел.