Ведущие агентства и инвестбанки устроили хаос из расчетов и цифр по падению спроса на нефть. Всем страшно

Что мы все о плохом, давайте и о хорошем попробуем, хотя его не много.

Первый момент - это модельки. Показательно, что с началом распространения эпидемии коронавируса ведущие агентства и инвестбанки устроили хаос из расчетов и цифр по падению спроса на нефть, постоянно пересматривая их вниз.

Сразу оценить ситуацию и оперативно отписаться сумели далеко не все. Спрос - это вообще имплицитно плохо оцениваемый параметр, более или менее реальные данные по которому часто идут с запозданием. Таким образом, у нас нет уверенности, что вообще существует какая-либо приемлемая численная модель для мирового спроса на нефть. Но при этом мы понимаем, что шок есть, однако точно оценить его не можем, в том числе из-за неясностей с масштабами происходящего бедствия.

Вопрос оценки предложения тоже в высокой степени нетривиален, но ответ строится по-иному и тут, к счастью, бывают зацепки или же достаточно точные данные (например, по долгим проектам с полкой по добыче). Все эти умозаключения становятся сильно более размытыми, когда мы переходим непосредственно к ценам. Тут что-либо посчитать зачастую становится попросту невозможно.

Если вы достоверно знаете завтрашнюю цену закрытия фьючерса на марку Брент, мои поздравления, Вы, по сути, долларовый миллиардер.

Так вот, оценить и количественно предсказать реакцию финансового рынка корректно было сложно, особенно учитывая цепочку событий: разрыв соглашения ОПЕК+, а затем крайне быстрая реакция саудитов на это дело. То бишь столь резкое и глубокое падение цен могло попросту серьезно напугать противоборствующие стороны, попутно вынеся вперед ногами некоторых инвесторов американских сланцевиков.

Второй момент - это неравновесность ситуации. Низкие текущие цены и смена режима функционирования глобального нефтяного рынка не оставляют надежд для большого количества нефтегазовых проектов. И в долгую это однозначно приведет к выпадению весомой доли предложения.

Если зафиксировать цену на текущих уровнях и посмотреть сколько сланцевых компаний выживет до конца года, это, вероятнее всего, будет не очень большое число. Вся проблема в высоких деклайнах новых сланцевых скважин - например, на крупнейшей формации Пермиан они рекордные за всю историю. Вкупе с необходимостью платить по долгам картина становится совсем печальная. На этом фоне есть некая надежда, что давление акционеров на менеджмент мейджоров не позволит им активно расширять производство и массово скупать неудачливых конкурентов.

Еще до вчерашнего дня акции по итогам отчетности за 2019-й год чувствовали себя не бодро, отношение даже к устойчивым нефтегазовым компаниям было как будто они скоро массово банкротится начнут. Что уж говорить про текущий момент. Желание инвестировать в сектор отбито надолго, причем даже скорые нулевые ставки явно не сделают кредиты доступнее для сланцевиков. И первые банкротства можно ожидать довольно быстро.

Еще больше будет разнообразных эффектов второго порядка. Например, в том же Китае есть и своя добыча нефти, она довольно таки немаленькая и в большинстве своем не дешевая, так что вполне может пострадать. Близость предыдущего коллапса цен (2016 год) обуславливает общую ужатость компаний-операторов и крайне низкие ставки сервисного рынка. Дальше сильно падать по ценам, вероятнее всего, уже некуда, как и особо нечего хайгрейдить. Вся загвоздка состоит в высокой интегральной инерции отрасли, но есть надежда, что игроки стали гибче и в этот раз все будет немного быстрее, пусть для кого-то и смертельно больно.