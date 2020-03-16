Как сланцевая нефтедобычи влияет на финансовый рынок. 7 тезисов

Давайте по некоторым сланцевым вопросам еще раз тезисно сформулируем.

1) Из-за сложившейся в последние годы на мировом рынке нефти ситуации крупнейшие страны-производители были вынуждены кооперироваться и приходить к длительным ограничивающим соглашениям, в то время как сланцевые производители США продолжали системно наращивать добычу нефти в комфортных для себя ценовых реалиях. Данное явление происходило разными темпами и рекордным стал 2018-й год, на текущий год прежняя динамика была под большим вопросом.

2) Уверенное движение США к энергетической независимости и доминантному положению на всех типах энергетических рынков омрачалось сильнейшим разрушением акционерной стоимости компаний-производителей сланцевой нефти и, в особенности, сланцевого газа. Данная тенденция в конце концов вынудила акционеров требовать от производителей strong balance sheet, что уже в прошлом году прилично отразилось на темпах роста добычи. «Где деньги, Зин?».

3) Теперь уже понятно, что денег не будет, и в настоящий момент динамика сокращения сланцевой нефтедобычи, вероятнее всего, и есть наиболее значимый фактор в плане влияния на среднесрочные рыночные цены, а также является главным фокусом внимания для финансового рынка.

4) В прошлом цикле сильного падения цен на нефть сланцевая нефтедобыча, с некоторым лагом, тоже пошла на спад. Однако с тех пор прилично изменилась сама структура производства, тот же бассейн Пермиан в прошлый раз и не падал, находясь только в самом начале долгого пути к полномасштабной разработке. Текущие большие игры на истощение были начаты в условиях уже в достаточной мере консолидированного сектора, по большей части завершающего технологическую кривую обучения и приступающего к FFD. Но в резко изменившихся реалиях горизонтальная консолидация сектора, по-хорошему, должна только ускориться.

5) При этом сами участники производства стали гибче, резать затраты можно (и нужно) быстрее, в том числе за счет более flexible сервисных контрактов. О том, что капексы резко пойдут вниз, в последнюю неделю заявили уже многие известные компании, и это несмотря на частичный финансовый хедж добычи. Уже на предстоящей неделе, вероятнее всего, можно будет наблюдать сокращение числа активных буровых установок.

6) Сланцевая отрасль в целом сильно закредитована, поэтому массовые неуправляемые банкротства — это сильный удар по финсистеме и банкам в первую очередь. Соответственно были заявлены некоторые меры поддержки отрасли, самая первая из которых — это закупка определенного объема нефти (~70 млн баррелей) в стратегические резервы. Дальнейший список мероприятий, на самом деле, под большим вопросом, налоги сильно не снизить, как и административные барьеры. Экологию ни в каком виде ухудшать точно не дадут. Из доступного остаются финансовые механизмы, а вот точечные импортные пошлины пока сильно вряд ли доступны для введения — структура импорта отличается от потребления (нужны более тяжелые сорта).

7) Комплексный вопрос устойчивости сланцевого сектора к продолжительному периоду низких цен является одним из ключевых при любых раскладах. Ренессанс последних лет происходил на совершенно других уровнях по себестоимости добычи полного цикла, и довольно резонно было полагать, что как минимум технологический efficiency frontier уже рядом. Какие-либо дополнительные плюшки возможно получить только за счет вертикальной интеграции в рамках суперкомплексных проектов, что по-настоящему могут позволить себе только мейджоры. Они же, вероятнее всего, выкупят наиболее интересные активы с рынка в рамках синергии в ближайшие пару лет, что в итоге позволит довольно быстро восстановить добычу нефти при благоприятных ценовых условиях.