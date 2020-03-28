Цены на нефть уже мало приемлемы в разрезе собираемых налогов. И не только

Странно, но почему-то никто не пишет про возможные проблемы с экспортной пошлиной. Неужели ножницы Кудрина 2008 года все забыли?! Загвоздка в том, что вывозная экспортная пошлина на нефть устанавливается по ценам Urals с лагом. Когда цена резко падает, а если кто-то не заметил, именно это недавно и произошло, для нефтегазовых компаний внезапно вылезают дополнительные издержки и ухудшение финреза. На следующий месяц ставка пошлины устанавливается в зависимости от средней цены Urals за период с 15 числа предыдущего месяца по 14 число текущего месяца. Согласно анонсам: “с 15 января 2020 г. по 14 февраля 2020 года цена получилась 419,7 долл. США за тонну, таким образом с 1 марта 2020 года экспортная пошлина на нефть в РФ составит $66,9 за тонну”. На глазок это примерно 9,3$ за баррель.

Вчера вечером Urals стоил около 18$ за баррель.

При этом НДПИ тоже никто не отменял (но там флор в 15$ долларов прямо в формуле, если мне память не изменяет). Теперь, если взять lifting cost в 3-3.5$ за баррель, накинуть пару долларов сверху опексов и стоимость прокачки по трубопроводам около 4-5$, получается, что экспорт марки Юралс уже идет в ноль, если не в убыток себе! И это расчеты без всяких sustaining capex и прочего.

Я, конечно, понимаю, что часть нефти льготируемая, а в формуле пошлины есть цены отсечения и она может быть меньше (но все равно около 35%, ну 6$ с барреля будет). Да, и через месяц ситуация подравняется, а еще через пару сбалансируется окончательно. Но ключевой мессежд тут такой, что текущие цены на нефть, мягко говоря, мало приемлемы уже не только в разрезе собираемых налогов.