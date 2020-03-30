Нефть и рынки. Пока не видно никакого конца и края этому негативному набору событий

1) По некоторым оценкам мировой спрос на нефть продолжает свободное падение. Уже появляются цифры по пику шока в -25 миллионов баррелей в день. Наверняка основанные новостях о продлении карантина в штатах до мая. В текущих реалиях никто не обладает реальной возможностью проактивной реакции на сложившуюся ситуацию со стороны предложения для успокоения глобальных рынков.

2) Рекордное историческое контанго на Бренте (смотрите картинку) - до 13.4$ доходит разница.

3) В пятницу, согласно статистике Бейкеров, произошло рекордное за 4 года сокращение активных буровых в штатах оншор (смотрите картинку). Процесс запущен и пошел. Но в который раз необходимо отметить, что из-за из-за присущей отрасли инерции сокращение буровых не равно пропорциональному сокращению добычи. Как и сокращение капексов не равно пропорциональному сокращению добычи!

4) Продолжает “радовать” ключевой индикатор - цена за бочку марки Брент (смотрите картинку). Дисконтирование с учетом внутренней CPI инфляции в США дает рекордно низкие значения за 40 лет. А при дисконтировании на некую внешнюю долларовую инфляцию (она будет повыше) цена будет еще ниже. О каких 90-х годах в плане цен вообще речь?!

5) Пока не видно никакого конца и края этому негативному набору событий. При этом послезавтра с 1-го апреля по идее можно и добычу нефти нарастить, в связи с окончанием действия пакта, но тут есть надежда на некое благоразумие участников рынка. Скоро увидим.