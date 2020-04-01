Несмотря на 1-е апреля саудиты похоже вовсе не шутят и увеличивают производство нефти. Вот и вся война

Несмотря на 1-е апреля саудиты похоже вовсе не шутят. Пошли первые новости про увеличение производства нефти и начался рост экспорта. Поддержать данный порыв должны и страны-сателлиты.

С одной стороны Саудовская Аравия - это наилучшая ресурсная база по нефти в мире, в которую, вдобавок, годами вкладывались существенные средства на поддержание уровня добычных мощностей выше текущего производства. Плюс наличие нейтральных обустроенных территорий (спорная зона с Кувейтом). Есть некоторое количество запасов нефти в хранилищах. Плюс, при росте добычи будет производиться больше попутного газа, а значит часть высвобождаемой от сжигания нефти можно будет пустить на экспорт, о чем тоже уже было заявлено. Кроме того предполагается снижение переработки на собственных НПЗ. Это все происходит ради доли рынка. Месторождения на которых будет увеличено производство известны буквально поименно. Это не касаясь прочих принимаемых мер поддержки, лежащих в финансовой плоскости, типа расширения госдолга с с 30 до 50% ВВП.. В общем-то на полный блеф не было похоже и раньше. За физическими танкерными экспортными потоками можно следить, поэтому их мониторинг в течение месяца лучше покажет реальный статус и возможности.

С другой стороны, какая-либо достоверная информация про саудовскую нефтяную инфраструктуру\индустрию для внешнего наблюдателя вещь крайне редкая и ее объем часто строго дозирован. По большей части выводы приходится делать базируясь на интервью их руководителей (пестрящие победными лозунгами), на каких-то отдельных отраслевых статьях, ну и за кружкой пива может что-то немного перепасть. Можно еще попробовать проводить оценку по косвенным данным, но это крайне неустойчивые результаты получаются в плане выводов. К примеру, после прошлогоднего сентябрьского инцидента с атакой на инфраструктуру, вероятнее всего, они поначалу отгружали нефть из резервов (они падали уже давно), но эти самые многолетние апфронт капексы в sparecap там и правда есть и, собственно, их запуск и помог преодолеть возможный коллапс. Таким образом реальные максимальные обычные и отгрузочные мощности должны быть близки к заявленным, но есть мнение, что не все 100% случатся в апреле. Причем для роста добычи нефти выше озвученных уровней в 12 млн\ббл в день уже необходимы дополнительные существенные инвестиции, что при низких ценах прямо скажем большой вопрос. На фоне этого саудиты довольно аккуратно делают долгосрочные проекции, обозначая горизонт по рекордной добыче в несколько месяцев, то есть более продолжительный период под вопросом.

РФ же, по слухам, пока не планирует увеличивать добычу нефти на фоне переизбытка предложения на рынке и отрицательных экспортных нетбэков на запад в моменте (в том числе из-за ножниц по экспортной пошлине). Вот и вся война.