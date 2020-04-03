ОПЕК+. Сейчас явно не та ситуация, где вы по пьяне получили в морду и потом полгода не здороваетесь с соседом

Уже наверное не так принципиально важно, кто затеял изначальную ценовую войну месяц назад и кто диспропорционально на это ответил.

При вхождении в состояние ценовой войны обеими сторонами наверняка проводились достаточно глубокие сценарные оценки, как краткосрочные (до каких уровней может упасть цена), так и более долгосрочные (чей кусок рынка откусим через год). С одной стороны, вступая в длительное изматывающее противостояние надо иметь серьезную уверенность в собственной способности его выиграть. С другой стороны никто ведь не запрещает частично блефовать. Отсюда, в том числе, показная подготовка к режиму осажденной крепости и проведение ряда мероприятий иже с ним. Кстати, еще до самого первого соглашения, в октябре 2016 года добыча нефти в РФ вдруг показала новые рекордные уровни. Настоящий спайк, от которого дальше и рассчитывалось сокращение в рамках первого пакта ОПЕК+. Скрыть эту статистику было нельзя, но у партнеров по сделке вполне мог “остаться осадочек”.

В оценочных сценариях необходимо учитывать возможный ответ соперника, вполне возможно, что массивные скидки и слишком резкое обрушение цен не входило в планы одной из сторон. Более того, резкий ценовой шок нанес сильный удар и по индустрии в США, обладающей достаточно дорогим производством нефти, как краткосрочным, так и более долгосрочным. На физическом и финансовом рынке нефти начали повсеместно зарождаться невиданные ранее негативные процессы, с возможным перерастанием в хаотические, с нанесением необратимого вреда для какой-то части игроков. В том числе из-за резко усугубившихся внешних причин со спросом на нефть, создалась крайне нестабильная, невыгодная ситуация, когда в моменте проигрывают все крупные производители. Мнение, что цена нефти в $25 за баррель не является устойчивой даже в краткосрочном периоде, достаточно популярно. Даже саудитам будут необходимы инвестиции в возможное расширение и поддержание производства нефти сверх озвученных апрельских добычных цифр. Для РФ уже разрабатываемые месторождения могут работать и при более низких ценах на нефть (но при этом вместо налогов и прибыли будут слезы), а вот с новыми месторождениями точно беда, а это, как минимум, означает акселерацию и так ожидаемого падения добычи нефти по стране в целом.

Распространение эпидемии и оценочная глубина грядущей глобальной рецессии сильно поменяли внешние условия для нефтяного рынка и, вероятно, рушат часть долгосрочных планов. И тут в текущее противостояние вмешиваются США (все в белом). В отличие от РФ и саудитов, штаты довольно болезненно относятся к ограничению ценовой конкуренции, прямое сотрудничество с картелем исторически исключалось. Как минимум будут необходимы весомые аргументы про национальную безопасность и т.д. Эксон вчера вообще заявил, что ограничение добычи - это история не про них. Мотивация мейджора транспарентна, ведь на горизонте маячит скупка задешево множества сланцевиков-банкротов. Вообще внутри США складывается очень неоднородная картина, например, глава техасского регулятора против ограничений, мол по практическим соображениям более 40 лет такого не было. Как это обычно бывает, появилось много сторонников более жесткого варианта, с ограничением импорта и введением пошлин, а также санкций против несогласных, в том числе и саудитов. Озвученный сегодня намек на “план Б” как раз включает разного рода санкции.

Обрушение нефтяного рынка прекрасно вписывается в любого рода конспирологические теории, коих за последний месяц вышел целый вал. На самом деле, нетрудно посчитать, что варианта ровно три. США - РФ против Саудитов (#трампнаш, под выборы нужна низкая цена на нефть), США - саудиты против РФ (санкции, высадка с европейского рынка), РФ - саудиты против сланцев США (мощный удар по конкурентам в нужный момент). Реальность, как обычно, опять оказалась сложнее.

С точки зрения тайминга, на самом деле, ничего не мешает пересобраться хоть в сильно расширенном составе в довольно краткие сроки, что мы и видим по поступающему новостному потоку. Это явно не та ситуация, где вы по пьяне получили в морду и потом полгода не здороваетесь с соседом. Довольно прямой ауткам из теории игр позволяет делать знаменитое “обнуление”, особенно если наиболее сильным игроком применяется не только доброе слово, но и пистолет. Конструктивный диалог и скоординированное сокращение добычи станет хорошим ответом на сложившуюся тяжелую ситуацию и позволит гораздо более плавно пройти всемирный карантин и выход из него. А зафиксированная предсказуемость поведения ключевых игроков, в теории, должна успокоить рынок. Но это неточно.