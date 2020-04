Если до начала лета ситуация не исправится, то нефтехранилища начнут переполняться в любом случае

Для примерного понимания масштабов происходящего веселья давайте еще раз перенесемся на начало года, когда еще ничего не предвещало катастрофы, и многие нефтегазовые компании строили бюджеты/проекции и прогнозы на этот год, исходя из позитивных предпосылок.

Уже тогда было отмечено, что одним из ключевых вопросов будет намечающийся переизбыток нефти на этот год. И основным источником неопределенности естественным образом выступали сланцевые компании-операторы, по росту добычи которых прогнозы разнились от от 0.4 до 1.2 млн баррелей/сут. Одно только это вполне себе потенциально снижало оценку среднегодовых цен на нефть на десятку долларов легко. Сравните это с сегодняшними прикидочными цифрами по спаду спроса на пике до 35 миллионов баррелей, что ни разу не исключено, если те же штаты сядут на полный локдаун, а карантины повсеместно будут пролонгироваться.

И здесь снова хочется упомянуть про по сути встроенное запаздывание практически любого рода тяжелых расчетных моделей, будь то модели макроэкономического ряда, модели оценки глубины падения и т.д. В условиях резкого общего шока происходит дискретный гэп в параметрах и наступление new reality, но при этом безоблачное прошлое может продолжать влиять на расчеты (та же экспортная пошлина с лагом). И это помимо неизвестной негативной динамики вирусной пандемии. Отсюда наблюдаемые весь март постоянные пересмотры в худшую сторону оценок по падению ВВП, по глубине шока спроса, по скорости восстановления и т.д. Эдакая езда на машине в туман глядя в зеркало заднего вида.

На фоне этого Саудовская Аравия по заявлениям и оценкам уже нарастила добычу до 12 млн ббл/сутки и продолжает заполнять танкеры. Но с другой стороны, они уже столкнулись с проблемой сбыта продукции. Точно такие же новости начинают доноситься и со стороны отечественных компаний (и сами нефтяники и нефтетрейдеры). Голдман уже оценивает “domestic demand for US oil production could be down 1.6 Mln - 2.6 Mln BPD in Apr-May”. Другими словами, если нефть некому продать, то почему бы не сократить производство?!

Вопросы все те же: с каких уровней добычи надо сокращать (РФ хочет январь), какие квоты между странами распределять, в насколько сжатые временные рамки все это можно сделать, на какой срок вводить ограничения и как мониторить соглашение в целом. Ведь пока встреча стран в расширенном формате переносится, нефть продолжает заполнять хранилища. И чем дольше будут идти переговоры, тем возможно быстрее надо будет резать добычу. Кроме того, для такой беспрецедентной сделки однозначно необходимо участие США, где отсутствует нефтяной мегарегулятор, практически наверняка все крупнейшие компании против (за - только сланцевики), то есть существуют мнения в обе стороны со своими аргументами, лоббистами и т.д.

Но даже если эта историческая сделка в каком-то виде в итоге все-таки состоится, то счет все равно уже идет на недели. При катастрофическом сценарии падения спроса - минус 10 млн ббл/день добычи - это лишь временная панацея. Если до начала лета ситуация не исправится, то хранилища начнут переполняться в любом случае, и тогда физический рынок и невидимая рука двинут цену еще ниже в попытке сбалансировать профицит вынужденной остановкой производства повсеместно. Пока же мы видим много шума и мало дела, вчерашнее заявление Трампа еще раз демонстрирует, насколько же все-таки много ограничений в действиях. В случае введение пошлин даже на часть импорта - это сразу будет такая турбулентность, что прогнозировать что-либо будет совсем тяжело в моменте (как-будто сейчас легко). Похоже, что оптимального решения задачи принципиально не существует, и в итоге придется выбирать из двух зол, только вот меньшее из них может оказаться не таким уж и приятным.