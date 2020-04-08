Россия готова сократить добычу на 1,6 млн баррелей в сутки. Похоже низкие цены испугали вообще всех

Если не рассматривать сегодняшние данные DOE по добыче нефти за неделю в США, как попытку улучшить переговорную позицию перед предстоящими на днях встречами, то дела у них уже идут как-то не очень.
Ладно рост запасов нефти и нефтепродуктов (плюс минус ожидался), ладно загрузка НПЗ упала (оно понятно), но добыча за неделю минус 600К ббл\сут это как-то многовато, даже несмотря на минус 300К одних только пересмотров.
По-сути это означает, что уже начались вынужденные shut-ins на производстве в связи с невозможностью либо транспортировки, либо сбыта, либо долгосрочного хранения нефти. Органически за неделю так добыча падать не должна, если это конечно не случай пожара или, что более характерно для Мексиканского залива, - не сезон ураганов.
Да, конечно, недельным данным DOE по добыче веры особо никогда не было, и тем не менее настораживает. И если динамика сокращения бурения новых скважин уже видна людям из местной отрасли невооруженным глазом, то остановка добычи это немного иного характера мероприятие. Если это и правда так, то, как минимум, во-первых, это говорит о наличии самой технологической возможности остановки производства, а во-вторых, что компании не боятся этого делать с точки зрения наличия возможных безвозвратных потерь (похоже, что их на сланце нет). Что в свою очередь намекает, что как только пойдут весомые основания для повышения цен на нефть и удержания их в некотором среднем диапазоне цен, сланцевые компании довольно быстро постараются вернуть добычу. Другими словами, гибкость системы в целом прилично увеличилась с прошлого кризиса. Такой сценарий ускоренного сокращения - ускоренного возврата пока, конечно под вопросом и особо не анализируется, но он может быть не очень приятным для прочих крупных производителей нефти. Цены надо удерживать ниже (кстати не очень понятно как). Мы уже слышали о диапазоне 40-45$ за баррель, как о неком “справедливом” уровне, балансирующим в долгосрок годовой рост потребления нефти с предложением. А в случае новых конфликтов и полной недоговоренности, думаю еще услышим (а может и увидим) про цены ниже 20$ за Brent, как балансирующие добычу под упавший спрос уже в краткосрочном периоде.
Наконец-то и приличные пересмотры капексов пошли от Эксона (крупнейшая нефтегазовая компания в мире). Минус 30% по году, это уже практически на уровне осредненных заявлений тех же сланцевиков. Правда по последней группе практически однозначно ожидается и вторая волна сокращений затрат, а потом возможна и третья, в зависимости от ценовой динамики фьючерсов на WTI.
UPD. РФ согласна сократить на 1.6 млн ббл\день от уровня первого квартала. Похоже низкие цены испугали вообще всех. Тем не менее вопрос про недостаточность сокращения 10 млн ббл\сут по сравнению с провалом спроса остается открытым. Да и цены пока не реагируют.