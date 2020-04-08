Россия готова сократить добычу на 1,6 млн баррелей в сутки. Похоже низкие цены испугали вообще всех

Если не рассматривать сегодняшние данные DOE по добыче нефти за неделю в США, как попытку улучшить переговорную позицию перед предстоящими на днях встречами, то дела у них уже идут как-то не очень.

Ладно рост запасов нефти и нефтепродуктов (плюс минус ожидался), ладно загрузка НПЗ упала (оно понятно), но добыча за неделю минус 600К ббл\сут это как-то многовато, даже несмотря на минус 300К одних только пересмотров.

По-сути это означает, что уже начались вынужденные shut-ins на производстве в связи с невозможностью либо транспортировки, либо сбыта, либо долгосрочного хранения нефти. Органически за неделю так добыча падать не должна, если это конечно не случай пожара или, что более характерно для Мексиканского залива, - не сезон ураганов.

Да, конечно, недельным данным DOE по добыче веры особо никогда не было, и тем не менее настораживает. И если динамика сокращения бурения новых скважин уже видна людям из местной отрасли невооруженным глазом, то остановка добычи это немного иного характера мероприятие. Если это и правда так, то, как минимум, во-первых, это говорит о наличии самой технологической возможности остановки производства, а во-вторых, что компании не боятся этого делать с точки зрения наличия возможных безвозвратных потерь (похоже, что их на сланце нет). Что в свою очередь намекает, что как только пойдут весомые основания для повышения цен на нефть и удержания их в некотором среднем диапазоне цен, сланцевые компании довольно быстро постараются вернуть добычу. Другими словами, гибкость системы в целом прилично увеличилась с прошлого кризиса. Такой сценарий ускоренного сокращения - ускоренного возврата пока, конечно под вопросом и особо не анализируется, но он может быть не очень приятным для прочих крупных производителей нефти. Цены надо удерживать ниже (кстати не очень понятно как). Мы уже слышали о диапазоне 40-45$ за баррель, как о неком “справедливом” уровне, балансирующим в долгосрок годовой рост потребления нефти с предложением. А в случае новых конфликтов и полной недоговоренности, думаю еще услышим (а может и увидим) про цены ниже 20$ за Brent, как балансирующие добычу под упавший спрос уже в краткосрочном периоде.

Наконец-то и приличные пересмотры капексов пошли от Эксона (крупнейшая нефтегазовая компания в мире). Минус 30% по году, это уже практически на уровне осредненных заявлений тех же сланцевиков. Правда по последней группе практически однозначно ожидается и вторая волна сокращений затрат, а потом возможна и третья, в зависимости от ценовой динамики фьючерсов на WTI.