Как цена на нефть влияет на внутренние экономические процессы нефтепроизводящих стран. И почему ОПЕК+ так важно договориться

Любые попытки написать простыми словами на какую-нибудь достаточно сложную тему у меня почему-то приводят только к ненужному усложнению. Ну, давайте попробуем.

Например, о некоторых элементах ценообразования на популярную нынче нефть, чья довольно низкая по историческим меркам цена имеет огромное влияние как на многие внутренние экономические процессы нефтепроизводящих стран, так и на более крупные геополитические аспекты. Так принято говорить: нефть - это не только про нефть. А иногда и не столько про нефть. Само описание будет не совсем с нуля, конечно: что такое фьючерс и контанго на фьючерсной кривой все равно придется погуглить самостоятельно.

В самом первом приближении можно попробовать предположить, что наиболее значимыми факторами для цены на нефть будут три разных явления:

1) Первый фактор - это разница между текущим мировым спросом и текущим мировым предложением нефти. Если спрос больше предложения - цена должна расти, если спрос меньше предложения - цена должна падать. Этот фактор, исторически, довольно плавный и воздействует неявно. Тут, конечно, можно возразить, что нефть бывает сильно разных сортов, под них конфигурируются заводы по переработке, и существуют страны и импортирующие, и экспортирующие одновременно, как раз-таки по этой причине. Это безусловно так, но приходится округлять. Сейчас этот фактор чувствует себя паршивее всего, оценки расхождения достигают 35 миллионов баррелей в сутки на пике самоизоляции. Это треть мирового спроса. Даже если в конце концов получится сократить добычу всем крупнейшим странам-производителям на 10-20 миллионов баррелей, остальное продолжит заполнять хранилища.

2) Второй фактор - он немного менее понятный, до конца никому не известный, и куда как более спекулятивный. Все-таки рынок нефти преимущественно фьючерсный, и большинство, кто имеет доступ на биржу, могут торговать с целью наживы. Можно даже сказать, что в целом у рынка достаточно низкий порог входа даже для обывателей: скачал приложение, перевел с зарплатной карточки пятьдесят тысяч рублей и вуаля - ты инвестор в нефть (обычно ненадолго). Конечно, фьючерсы бывают разные, поставочные и расчетные, на западе это стоит совершенно иных денег и т.д. Возражений тут нет, но ключевая идея - для того, чтобы торговать нефтью, не обязательно быть владельцем доставшегося в наследство танкера под панамским флагом. Так вот, крупный западный регулятор заставляет основные группы системно торгующих на бирже нефтью идентифицировать себя. В самом первом приближении ты обязан сообщить, кто ты - хеджер или же спекулянт. То есть покупаешь или продаешь контракт с целью зафиксировать цену некоторой физической партии нефти, или же только наживы ради. Рынок - это живой организм, в каждый данный момент множество спекулянтов имеет некое свое видение будущей цены, исходя из которого покупает или же продает фьючерсы на нефть. Считается, что хеджеры действуют как-то более системно и занимаются этим делом в определенные дни (месяцы), о чем они, конечно, же никому не говорят (это очень грубое упрощение, но у крупных хеджеров вполне может быть некоторая сезонность). Спекулятивный фактор - он ежедневный, от микросекунд алгоритмов, реагирующих и фронтраннящих малейшие новости, до более солидных неторопливых СТА, торгующих моментум.

3) Ну и третий фактор - это те самые, набившие уже оскомину, договоренности. Идущие прямо сейчас. Что было в прошлый раз мы прекрасно помним - рекордный гэп вынес вперед ногами кучу маркетмейкеров и вообще всех, кто стоял в лонг или же в продаже путов. Это по сути перестановка уровня цен, быстрый фактор, новая реальность. Но есть и более медленное свойство, типа незримого присутствия пут опциона по ценам - когда ранее несколько лет работал пакт стран ОПЕК+, позволивший держать цены на нефть достаточно высокими для роста высокозатратной сланцевой и глубоководной добычи нефти.

И если первый пункт еще как-то можно попробовать посчитать, второй пункт только со стороны оценить, то у третьего пункта базисный процесс совершенно иной, а степень асимметрии информации просто шкалит. Так и живем.

Но иногда мы вполне вправе сказать, что коли цена на нефть крайне низка и не покрывает затрат на развитие даже у довольно крепких производителей, в будущем она будет выше. Например, лето может быть и холодным, и неприятным, но летом в Москве точно теплее, чем зимой. Аналогия не самая хорошая, так как при разговоре про цены на нефть сроков мы не знаем, может пройти год, а может и два, до относительно устойчивых цен свыше некоего необходимого нам уровня.

Схематично и очень примерно это выглядит так: