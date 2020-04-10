Про вчерашнюю сделку ОПЕК+, кратко. Неприятное ощущение капитуляции по всем фронтам не покидает все утро

Про вчерашнюю сделку, кратко. Оставим в стороне технические моменты с резкой имплементаций -25% добычи нефти за три недели, наверное это возможно, риски только в некой безвозвратно теряемой части добычи, но она вполне может быть невелика (и тем не менее это будет затратно).

На самом деле в случае окончательного принятия озвученных условий в минус 1,8-2.5 млн баррелей в день (а ведь Мексика пока против) - это тяжелейший удар по всему. Мы берем на себя максимальный сайз и в моменте режем добычи даже больше, чем в теории сланцы упадут за полгода-год. Саудиты же режут с недолгого высокого уровня, для них это не так существенно, плюс у них есть приличные запасы в хранилищах. И к тому же внутреннее потребление нефти СА куда меньше, в процентах от нефтяного экспорта для нас это гораздо больший удар (валютная выручка).

Еще один момент состоит в том, что сделка долгая, целых два года, с озвученным постепенным выходом из ситуации. То есть заранее с прицелом на дальнейшее сокращение запасов в хранилищах, которые безусловно будут давить на цены. Так вот, если вы сокращаете примерно 20% от добычи за три недели и потом лишь понемногу ее возвращаете, то вам особо не нужны долгосрочные инвестиции, не нужно новое бурение, хватит и уже созданного задела + отдельные ГТМ для баланса. Эта ситуация будет продолжаться не менее года, можно ожидать гигантского провала в активности отрасли.

На самом деле при доле нефтянки в ВВП меньше 20%, истинный мультипликатор больше. Нефтяники обычно сами не строят и особо не бурят, сокращение активности - это удар по сервисам. Десятки, если не сотни тысяч людей со всей страны работают вахтой на северах, все это происходит в моногородах и т.д. Цена на нефть сильно не вырастет сразу (пока вообще падает), это очень большой минус для доходов и для собираемых налогов (не забываем про дисконт Юралса!). Оценочно я видел прикидки до -7% годового ВВП.

Причем США пока что все еще находятся в стороне. Неприятное ощущение капитуляции по всем фронтам не покидает все утро.