Нефть наглядно демонстрирует, что бывает с ценами, когда ее становится некуда лить

Почему-то все еще не слышно каких-либо официальных заявлений, или продавать свою нефть по ~ценам около 10$ это весело?!

Ну как бы нефть сорта WTI наглядно демонстрирует, что бывает с ценами, когда ее становится некуда лить. Хотя в штатах spare cap на хранение, согласно любым недавним отчетам, присутствовал и был явно ненулевым.

Наверное и правда нет возможности залить особо легкие сорта в Strategic Reserves, хотя в том же Кушинге места точно были, но там скорее всего мешают операционные и логистические ограничения. Можно и в танкеры пытаться лить на край. Получили минус 40% цены всего за день на фронтальном фьюче (пусть он и предэкспирационный), причем происходило оно с невысоких ценовых уровней. Все это кстати означает, что в настоящий момент практически вся штатовская нефтяная промышленность добывает нефть каждый день в солидный убыток. Это опять же возвращает нас к вопросу про ценообразование, твиттер это конечно хорошо и мощный инструмент, но нефть это не только про хедлайны и многосторонние договоренности. Происходит то, о чем неоднократно писалось ранее, если в двух словах - физический рынок наконец-то догнал бумажный, но пока только в США. И так как никаких обязывающих ограничений по производству на себя они не брали, то сейчас разруливает внутреннюю ситуацию та самая невидимая рука рынка. По хорошему, в ускоренном порядке должны продолжаться массовые вынужденные shut-ins и есть вероятность, что часть из этой нефтяной добычи не вернется обратно никогда.

Если в прошлый кризис падение и последующее восстановление добычи нефти в США имело практически симметричный характер, пару лет падали - пару лет отрастали обратно до тех же уровней, то сейчас первая часть спектакля (падение) выглядит особенно агрессивно. Практически все связанные с этим метрики летят камнем вниз (количество буровых, фрак-спредов и т.д.), капексы нефтяных компаний продолжают понижательную тенденцию, массово и повсеместно увольняется рабочий персонал (особенно в сервисах) и т.д. Почему-то все еще не слышно каких-либо официальных заявлений от правительства Канады, могли бы и добычной curtailment объявить, благо опыт недавний есть, или продавать свою нефть по ~ценам около 10$ это весело?! Все это происходит на фоне повсеместной пролонгации карантинов и пока что резкого выхода из сложившейся ситуации не видно. Скорее похоже на то, что даже после отмены введенных ограничений рост потребления нефти будет плавным и не сильно быстрым. А твиттер про нефть пока молчит.

Картинка с просторов телеграмма о том, как красиво разъезжаются месячные спрэды на WTI