Рынок жирно намекнул, что свободных мест в хранилищах сильно больше не стало

Рынок прямо на следующий день после отрицательных цен жирно намекнул, что свободных мест в хранилищах сильно больше не стало и новый фьючерс на WTI поехал по схожей траектории, но, конечно, не до нуля в этот раз. Еще есть некие надежды на начало имплементации сокращения производства с наступлением мая, но вопрос комплаенса этого дела вполне может встать во весь рост.

Ранее ключевую нагрузку по сокращениям всегда несла Саудовская Аравия, теперь же плотно подключиться обязаны и прочие страны и еще большой вопрос, как быстро и качественно у них это получится.

При этом цены на бумажный Брент и так уже находятся вблизи рекордно низких за десятилетия уровней, а опционная волатильность показывает какие-то нереальные значения в сотни процентов и т.д. Рынок, как общеизвестно, живет ожиданиями, поэтому цены могут реагировать сильно заранее реально подступающих проблем с физической поставкой или же хранением избытка товарной нефти. На этом фоне раздающиеся призывы хранить нефть в земле не лишены оснований.

Ключевая проблема состоит в том, что сам по себе этот “свободный” рынок может разрулить ситуацию только через сильное падение цен. Очень примерно можно попробовать описать этот процесс, как несколько месяцев цен на марку Брент колеблющихся около 15$ за баррель, плюс увеличение дифференциалов для физической нефти, плюс негативные прогнозы, что, наконец, вынудит многих производителей пойти на массовые shut-ins. Если брать индикативно по ценовым уровням, то мы ранее уже слышали про диапазон 40-50$ за баррель, как про интервал неких “справедливых цен”, а все что выше 60$ якобы нужно только саудитам с их бюджетом и вообще тогда сланец начинает переть. Но пока это все расположено где-то в туманном будущем. Все что мы можем с некой степенью достоверности сказать о режимах рынка, так это то, что сейчас оценки ситуации в мировой экономике и динамика запасов нефти могут превалировать над прочими факторами ценообразования (с учетом заключенной сделки). Хотя попадалово с отрицательными ценами может многих спекулянтов, желающих купить недорого, оттолкнуть от этой рискованной затеи?!

На самом деле, совсем не про это хотел рассказать, тут на просторах телеграмма нашлась интересная картинка с наличием spare cap-а в хранилищах по разным странам (см. приложенный рисунок).

Первое что можно сказать, распределено оно крайне неравномерно, в отдельных странах существует на порядки больше стораджа. То ли уже все почти под завязку, то ли просто сами абсолютные значения невелики. Кроме того, есть какие-то оценочные цифры по РФ, совершенно, кстати, небольшие. И вообще заметно, что у нефтедобывающих стран такого рода задач исторически не стояло. Развивать внутреннюю систему хранилищ на случай такого масштаба форс-мажоров было попросту бессмысленно, вот поэтому и получаем сейчас то, что имеем. Еще хочется отметить, что по-быстрому нарастить объемы хранилищ вряд ли получится, это все-таки крупные опасные производственные объекты, требующие и проектирования и заказа долгосрочных частей, мобилизовать что-либо по-быстрому скорее всего можно только под крайне небольшие объемы. А тут проблематика, да и вся речь по-факту идет о неделях, до “полного” заполнения доступных хранилищ.

Самая загадочная и тихо стоящая в сторонке история - это Китай, где недавние данные по импорту нефти показали, что никакого снижения в первом квартале этого года по-сути и не было. Вероятнее всего, шли массовые закупки в стратегический резерв, объем которого достоверно неизвестен, но по косвенным оценкам раза эдак в три больше заявленного. Другими словами, по максимуму была использована хорошая возможность пополнить свой стратегический резерв, на фоне достаточно низких цен. И еще в планах у них было начать строить дополнительную, 4-ю очередь, что кстати тоже стимулирует экономику.

А так, мы живем в удивительное время экспонент и их производных, когда от динамики распространения заболеваний напрямую зависит снятие карантинных мер, что в свою очередь должно привести к постепенному отскоку в спросе на нефть. Но это, вероятнее всего, так или иначе растянется относительно надолго (не совсем L-shape, но довольно плоская галка), а в моменте ночь темна и полна ужасов (с).