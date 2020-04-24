Мы находимся в области с дикой турбулентностью. Но частичная развязка будет видна уже в мае

Опять пример насчет прогнозирования и оценки текущей ситуации.

Предположим, что у кого-то в ушедшие тучные годы имелась в наличии прямо очень детально проработанная модель ценообразования на нефтяном рынке. Можно же немного пофантазировать?! Этот кто-то четко разбирался во всех основных тенденциях нефтяного рынка, от апстрима до конечных продаж, от медленного, но неумолимого роста производства подсолевой нефти в Бразилии, до спутниковых оценок строящихся секретных стратегических резервов в Китае. Он обладал максимально точными данными от лучших провайдеров касательно текущего состояния и ближайшего прогноза мирового дифференциала спрос-предложение, сколько бы эта информация не стоила. Прекрасно разбирался в сортах нефти, мидстриме и глобальных торговых потоках, в крек-спредах и дифференциалах, динамике запасов на основных хабах ЮВА и логистических ограничениях в Канаде. Он глубоко понимал, почему мощный рост добычи light sweet по миру серьезно перекраивает устоявшийся рынок и куда, вероятнее всего, в конце концов все это может привести. Его снабжали лучшими геополитическими сводками из важных горячих точек, профильные аналитики выкладывали емкие скучные доклады с оценкой вероятности эскалации тлеющих конфликтов. Благодаря обширным связям и широкому пониманию финансовой стороны фьючерсной и опционной торговли его трейдеры всегда имели качественные проекции на динамическую структуру участников рынка. Говорят, что он даже пил пиво с Джипиморганом Голдмансаксовичем и точно знал тайминги, сайзинги и страйки ОТС голых мексиканских путов. Все возникающие теоретико-игровые ситуации по типу союзов ОПЕК+ отрабатывались на удаленке лучшими аспирантами с кафедр дискретной математки, включая проприетарные методы оценки ускоренной конвергенции решений для некооперативных игр в матричной форме. Лучшие доступные умы из мира теоретической физики скрупулезно занимались интегрированием полученных потоков в итоговую прогностическую модель. Одним словом, почти грааль, к тому же выраженный в торговле отклонений биржевой опционной улыбки от модельной, плюс немного календаря с хитрым профилем гаммы. Через пару лет планировалось уже собственный остров брать (в ипотеку).

Но недавно все попросту сломалось. После событий 6 марта, а также на фоне просиживания половины мира на диване, рынок перешел в совершенно иную фазу. Отрицательные цены в моменте, огромное контанго, бешеная опционная волатильность, одним словом, к слабо проданной снизу веге прилетел черный лебедь. Мы находимся в области крайне нелинейных моделей для всех параметров с дикой турбулентностью, без наличия какой-либо длинной истории, когда иногда даже здравый смысл не помогает (и недавние цены на WTI тому пример). Радует только то, что частичная развязка будет видна уже в мае, там и посмотрим и на сокращения и, возможно, на переполнение хранилищ.