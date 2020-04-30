Отечественные нефтяники: все неэффективное режем, остальное пускай работает

Судя по интервью профильных лиц и первым откликам отечественных нефтяников, расклад по сокращению получается довольно простой - все неэффективное, то бишь низкодебитное и обводненное, режем, остальное пускай работает.

Это решение имеет стратегический подтекст, ибо выбор того или иного подхода к ограничению производства, вероятно, будет иметь длительный импакт на долгосрочные тренды в отрасли, не только отечественной. Если по итогам проведенных работ по ранжированию фонда было выбрано именно такое решение задачи, то это может нести позитив для долгосрочных цен на нефть на горизонте N лет.

Если брать исчисление во временных интервалах жизненного цикла достаточно крупного месторождения, то даже два года это относительно немного (но и сокращение у нас замечу, что с аплифтом). То есть с одной стороны мы говорим об исторически рекордном ограничении, но с другой стороны речь идет о довольно точечной задаче балансировки рынка в рамках борьбы с избытком предложения/запасов.

Так вот, обводненный хвост скважин часто непрозрачен в плане рентабельности - может быть перекрестно субсидируемым с более высокопродуктивных скважин или объектов, а иногда вообще добывает только на бумаге. В случае реального наличия такого рода перекосов, вернуть эту часть добычи нефти обратно, пожалуй, будет непросто. И это не проблема временного характера, она может быть/стать в большей степени фундаментальной, потому что обычно этот же самый хвост из скважин обеспечивал вам выполнение требований проектной документации по достижению целевых КИН-ов и рационального недропользования в целом. Каким-то образом попытаться полностью минимизировать эти риски, как мне сдается, нельзя. И похожие вещи будут происходить в том или ином варианте по всему миру, где есть схожие условия (обводненный старый фонд, могут быть высокие постоянные косты на shallow water и т.д.). Собственно, отсюда долгосрочный позитив со стороны предложения, при гипотетическом постепенном возврате балансов по спросу.

Кроме того, мы видим, что удержать инвестпланы компаний на этот год нереально, пересмотры капексов 20%+, а снижение заказов в нефтесервисе ожидается до 30-40%. Падение цен на нефть и так буквально выкашивает сервиса по всему миру, ведь с увольнениями там все происходит куда быстрее, пространства для оптимизации прилично меньше, заделов для роста практически нет. То есть вполне может сложиться такая ситуация, когда на выход из кризиса и простоя поначалу попросту будет не хватать материально-технических и людских ресурсов. Осталось только дожить до этого светлого времени и запротоколировать движуху.