Карантин загнал мировую экономику в глубокую рецессию, и выход из нее пока не ясен

Тезисно про текущую ситуацию.

Цены на нефть прилично выросли (да, в % это много), но все еще сильно ниже любых приемлемых уровней для ключевых стран-экспортеров. На фоне приближения новой встречи ОПЕК+ массово начали выходить новости (и вбросы) о возможных параметрах пролонгации сделки, например о сохранении майской квоты на несколько месяцев или же вплоть до конца года. При этом, судя по косвенным источникам, участники демонстрируют достаточно высокий уровень комплаенса по принятым квотам. Похоже, что низкие и очень низкие апрельские нефтяные цены подействовали стимулирующим образом на итоговую дисциплину.

Спрос на нефть в настоящий момент находится в восстановительной фазе на фоне повсеместного смягчения карантинных ограничений. Так как истинную глубину провала в апреле точно никто не знает, а цифры лежали в диапазоне от -15 мбд до -35 мбд, ориентироваться приходится опять же на разного рода оценки и проекции. Что можно сказать практически наверняка, так это то, что восстанавливаться спрос будет долго и, возможно, не до конца. Например, очевидно, что авиации явно потребуется сильно больше времени для возврата на прежние объемы. Кроме того, карантин загнал мировую экономику в глубокую рецессию, и темпы и траектория выхода из нее пока не ясны. Выросшие запасы нефти после прошлого кризиса рассасывались еще два года, и в этот раз тенденции пока схожи.

При этом компании и люди адаптируются к сложившейся ситуации, и какая-то часть продолжит работать удаленно в рамках новых моделей рабочего взаимодействия. Этот фактор гарантированно уменьшит объемы поездок на транспорте. Снизится посещаемость ТЦ и центров развлечений, изменятся паттерны потребительских настроений - согласно опросам очень высокий процент людей готов экономить и т.д. Это, конечно, не односторонний процесс, больше станет онлайн доставки и усилится приоритизация личного транспорта над общественным (например, так уже произошло в Китае в крупных городах). В итоге транспортные потоки изменятся, по сути, будет проведена глобальная, частично вынужденная оптимизация, что приведет к изменениям в структуре потреблении нефтепродуктов.

Однако уже сейчас присутствуют некоторые признаки ускоренной ребалансировки рынка нефти, и это не только выросшие цены на фоне ожиданий переполнения хранилищ. Динамика контанго, например. При этом мы практически достоверно знаем, что уже прошли локальное дно, однако более-менее официальные данные по спросу, похоже, идут с приличным лагом в несколько месяцев. Вообще говоря, это прекрасное поле для деятельности алгоритмов машинного обучения в целом и ИИ в частности, когда необходимо матчить достаточно разнородные спутниковые данные с различными индексами перемещений и т.д. Но никакого консенсуса в оценках пока что не наблюдается и рядом. Причем ситуация интуитивно хороша для калибровки, ведь мы видим не просто кусок функции, а прямо точки изменения знака производной. Но, как говорится, оставим это более продвинутым юзерам.

Одновременно нас радуют сокращения производства. Канада рапортует о минус 1 мбд. Штаты демонстрируют выдающуюся динамику, причем фрак-спреды и количество операций упали еще больше, чем бурение. Часть ранее озвученных крупных shut-ins на самом деле будет внеочередным мейнтенансом, то есть его время проведения и окончания не зависит от цен на нефть. Ну и конечно, при продолжающемся восстановлении цен обязательно появятся желающие вернуть или нарастить добычу нефти, что практически гарантирует нам определенного рода качели.