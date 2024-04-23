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Первая Экспертная Бухгалтерия

Как нанять программиста 1С: критерии выбора и нюансы

Программист 1С незаменим для компании: он быстро исправит проблемы с бухгалтерским ПО, когда нужно срочно отправить отчет, отладит процессы и внедрит индивидуальные решения, которые экономят время специалистов. Рассказываем, как нанять такого специалиста и не ошибиться в выборе.  
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Как нанять программиста 1С: критерии выбора и нюансы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Если у вас в штате нет собственного IT-отдела, определить квалификацию программиста 1С может быть непросто. Начинающий специалист стремится произвести впечатление профессионала более высокого уровня, и зачастую ему это удается. 

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Разбираемся, на что нужно обращать внимание, чтобы не ошибиться. 

Наличие и актуальность сертификатов 1С

Обратите внимание, какие именно сертификаты 1С получил кандидат. Есть две основные группы сертификатов: 

  • «1С Профессионал». Относительно легкий, сдается в виде теста.

  • «1С Специалист». Сложный, сдается в виде экзамена.

Кроме того, у сертификата профессионала может быть специализация. Рассмотрим все варианты.

1С Профессионал по платформе «1С: Предприятие»

Начальный сертификат, первый из тех, что открывают  доступ к сдаче на 1С специалиста. Чтобы его получить, хватит базовых знаний. Если у специалиста есть только этот сертификат, то, скорее всего, он начинающий. 

1С Профессионал по прикладному решению (Бухгалтерия, УНФ, Управление торговлей)

Сертификат показывает, что программист работал с соответствующими проектами, но его знания не позволяют модифицировать решения 1С и решать сложные пользовательские задачи.

1С Специалист по платформе 8

Специалист, получивший такой сертификат, подтвердил свои знания и навыки работы в 1С. Его квалификации хватит, чтобы выполнять основные задачи в компании, однако он в одиночку вряд ли сможет внедрить сложные конфигурации ERP класса (комплексная автоматизация 2, ERP, Управление Торговлей 11).

Сертификаты 1С у кандидата должны соответствовать той версии 1С, которая используется на вашем предприятии.

Версия 1С:Предприятия 7.7 отличается от 8.1 и, тем более, от 8.3. Это различные технологические платформы с точки зрения кода. Если программист хорошо знает 1С 7.7, это не означает, что он сможет, по крайней мере, сразу без труда работать с версией 8.3.  

1С Специалист-консультант по прикладному решению (например: УНФ, Управление торговлей, Бухгалтерия, ERP)

Получив такой сертификат, специалист подтверждает свои глубокие знания в работе соответствующего прикладного решения. Такой программист может внедрить сложное решение и поставить задачи подчиненным и проконтролировать их. 

Сертификаты в области прикладных решений должны соответствовать решениям в вашей компании. Например, если на вашем предприятии используется 1С:Управление торговлей 11, у программиста должен быть такой же сертификат.

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Опыт работы и результаты

Очень важно, чтобы у кандидата был опыт работы с необходимой вам конфигурацией программы. Однако одного опыта, самого по себе, недостаточно.

Обязательно спросите на собеседовании, какие задачи он выполнял и каких результатов добился. 

Если специалист рассказывает не о результатах, а о процессах («дорабатывал конфигурации, исправлял ошибки, решал задачи по запросам от сотрудников компании»), это не слишком хороший знак. Возможно, он относился к работе формально.

В случае, если программист работал в команде, обязательно расспросите, какова была его роль. Предлагал ли он идеи и решения или просто выполнял поставленные задачи?

Мы рекомендуем привлекать к оценке технических знаний специалистов со знанием 1С. Если в компании нет других разработчиков, пригласите на собеседование эксперта на аутсорсе. Он поможет задать кандидату технические вопросы и оценить его профессиональные знания. 

Уровень погруженности в бизнес-процессы

Разработчик 1С может быть программистом или программистом-методистом:

  • программист работает с 1С, выполняя рабочие задачи. Они могут быть сложными и связанными с доработкой ПО, но они не связаны с оценкой и доработкой бизнес-процессов;

  • программист-методист получает бизнес-задачи (например, «что-то у нас менеджеры долго оформляют заказы») и находит пути их решения с помощью 1С.

В большинстве случаев в компании достаточного обычного разработчика, а методиста привлекают на аутсорсе для решения конкретных узких задач. 

Постоянное развитие

Сфера программирования постоянно развивается, и профессиональный разработчик регулярно проходит дополнительное обучение, участвует в вебинарах, посещает профильные конференции. 

Очень хорошо, если у разработчика есть хотя бы минимальные знания в области бухгалтерского учета, складирования и бюджетирования. Это помогает специалистам понимать поставленные задачи с точки зрения конечного пользователя и находить оптимальное решение. 

Альтернатива поиску специалиста в штат — сразу нанять специалиста по 1С на аутсорсе. У нас в «Первой Экспертной Бухгалтерии» стоимость работы программиста 1С уже включена в тариф. При этом специалист: 

  • создает и дорабатывает функционал 1С;

  • автоматизирует бизнес-процессы;

  • интегрирует 1С с другими системами;

  • обновляет и поддерживает различные версии и конфигурации 1С.

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