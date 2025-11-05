Совмещение УСН и ПСН в 2026 году

Что изменится из-за налоговой реформы

Перечислили изменения, которые повлияют на условия для совмещения двух спецрежимов.

Снизят лимит доходов для ПСН с 60 млн рублей до 10 млн рублей. Законопроект № 1026190-8, внесенный в Государственную Думу, предполагает, что новый лимит вступит в силу с 1 января 2026 года.​

Эксперт обращает внимание: новый лимит в 10 млн рублей будет распространяться на доходы 2025 года. Это означает, что предприниматели, доход которых в 2025 году превысит 10 млн рублей, в 2026 году работать на ПСН не смогут. Переходных положений законопроект не предусматривает.​

При совмещении УСН и ПСН доходы по обеим системам суммируют для проверки лимита. Если совокупный доход по двум режимам в 2025 году превысит 10 млн рублей, с 1 января 2026 года применять ПСН будет запрещено.​

Снижают лимит доходов по обязанности «упрощенцев» платить НДС. При превышении совокупного дохода в 10 млн рублей предприниматель не только утрачивает право на патент, но и становится плательщиком НДС. Налог придется платить по всем видам деятельности по ставкам 5%, 7% или 20% (10% при реализации продовольственных товаров, товаров для детей по специальному перечню).

Отменят ПСН для отдельных видов деятельности. Патент не получится применять, если предприниматель занимается:

розничной стационарной торговлей — магазины, павильоны;

розничной нестационарной торговлей — палатки, киоски, «острова» в торговых центрах, торговые автоматы;

автомобильными грузоперевозками.

Таким образом, необходимо заранее подготовиться к переходу на другие налоговые режимы.​