Совмещение УСН и ПСН в 2026 году

Что изменится из-за налоговой реформы
Перечислили изменения, которые повлияют на условия для совмещения двух спецрежимов.
Снизят лимит доходов для ПСН с 60 млн рублей до 10 млн рублей. Законопроект № 1026190-8, внесенный в Государственную Думу, предполагает, что новый лимит вступит в силу с 1 января 2026 года.
Эксперт обращает внимание: новый лимит в 10 млн рублей будет распространяться на доходы 2025 года. Это означает, что предприниматели, доход которых в 2025 году превысит 10 млн рублей, в 2026 году работать на ПСН не смогут. Переходных положений законопроект не предусматривает.
При совмещении УСН и ПСН доходы по обеим системам суммируют для проверки лимита. Если совокупный доход по двум режимам в 2025 году превысит 10 млн рублей, с 1 января 2026 года применять ПСН будет запрещено.
Снижают лимит доходов по обязанности «упрощенцев» платить НДС. При превышении совокупного дохода в 10 млн рублей предприниматель не только утрачивает право на патент, но и становится плательщиком НДС. Налог придется платить по всем видам деятельности по ставкам 5%, 7% или 20% (10% при реализации продовольственных товаров, товаров для детей по специальному перечню).
Отменят ПСН для отдельных видов деятельности. Патент не получится применять, если предприниматель занимается:
розничной стационарной торговлей — магазины, павильоны;
розничной нестационарной торговлей — палатки, киоски, «острова» в торговых центрах, торговые автоматы;
автомобильными грузоперевозками.
Таким образом, необходимо заранее подготовиться к переходу на другие налоговые режимы.
Как совмещать УСН и ПСН
Перечислили главные принципы, которые будут работать и в 2026 году.
Кто может совмещать режимы
Право на совмещение УСН и ПСН имеют только индивидуальные предприниматели. Организации применять патентную систему не могут.
Варианты совмещения
Разные виды деятельности в одном регионе: предприниматель на УСН может купить патент на отдельные виды деятельности. Например, ИП на упрощенке открыл груминг-салон для собак и кошек, а затем решил дополнительно открыть небольшой магазинчик товаров для животных — приобрел для этой деятельности патент.
Один вид деятельности в разных регионах: ИП может применять разные системы в рамках одной деятельности, если работает в разных субъектах РФ. Например, перевозка пассажиров на УСН в одном регионе и на ПСН в другом, если стоимость патента в этой субъекте более выгодна.
Эксперт обращает внимание: нельзя совмещать УСН и ПСН по одному виду деятельности в пределах одного субъекта РФ. Это означает, что нельзя, например, открыть один магазин на УСН, а другой — на патенте в одном регионе.
Исключения из правила: Минфин допускает совмещение УСН и ПСН в отношении одного вида деятельности в одном регионе, если это сдача в аренду разных объектов недвижимости (часть на патенте, часть на УСН).
Лимиты и ограничения при совмещении
При совмещении УСН и ПСН в 2026 году критичным становится лимит в 10 млн рублей. Доходы по обеим системам суммируются.
Для контроля лимита на ПСН учитываются:
доходы от реализации на ПСН;
доходы от реализации на УСН;
Для контроля лимита на УСН учитываются:
доходы от реализации на ПСН;
доходы от реализации на УСН;
внереализационные доходы.
Если превысить в 10 млн рублей, предприниматель утрачивает право на применение ПСН с начала календарного года, на который был оформлен патент. Все налоги за этот период пересчитываются по правилам УСН, если режимы совмещались.
Численность работников
При совмещении УСН и ПСН действуют следующие лимиты по численности:
максимум 130 человек по всем видам деятельности — лимит для УСН.
из них не более 15 человек, занятых в деятельности на ПСН.
Необходимо вести раздельный учет работников по каждому режиму на основании трудовых договоров, табелей рабочего времени и других документов. Если какие-то сотрудники работают сразу для обоих видов бизнеса, например, бухгалтеры), лучше включать их в два штата одновременно.
В расчет численности не включаются:
сам предприниматель — владелец общего бизнеса при совмещении режимов;
самозанятые;
подрядчики по договорам ГПХ;
Остаточная стоимость основных средств
Лимит по остаточной стоимости основных средств в 200 млн рублей применяется только для УСН. Для ПСН такого ограничения нет.
Раздельный учет: обязательное требование
Предприниматель, который совмещает УСН и ПСН, обязан вести раздельный учет доходов и расходов по каждому режиму.
Доходы учитывают:
по ПСН — в книге учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего ПСН;
по УСН — в книге учета доходов и расходов (КУДиР) по УСН.
Расходы, которые нельзя однозначно отнести к одному режиму, например, аренду офиса, коммунальные платежи или услуги бухгалтера, распределяют пропорционально доле доходов от каждого режима в общей сумме доходов.
Чтобы распределить расходы, можно действовать пошагово:
Шаг 1. Определить долю дохода по каждому режиму:
Доля дохода от УСН = Доход УСН / (Доход УСН + Доход ПСН).
Доля дохода от ПСН = Доход ПСН / (Доход УСН + Доход ПСН).
Шаг 2. Распределить расходы исходя из доли дохода:
Расходы, относящиеся к УСН = Общие расходы × Доля дохода УСН.
Расходы, относящиеся к ПСН = Общие расходы × Доля дохода ПСН.
Пример. ИП совмещает ПСН и УСН.
Доходы за год составили:
от деятельности на УСН — 7 000 000 рублей (70%);
от деятельности на ПСН — 3 000 000 рублей (30%).
Общие расходы, которые нельзя однозначно отнести к одному режиму, — 1 100 000 рублей, в том числе страховые взносы — 660 000 рублей.
Взносы распределяют в том же порядке — пропорционально сумме доходов.
Распределение:
Расходы на УСН: 1 100 000 × 0,7 = 770 000 рублей.
Расходы на ПСН: 1 100 000 × 0,3 = 330 000 рублей.
Взносы на УСН: 660 000 × 0,7 = 462 000 рублей.
Взносы на ПСН: 660 000 × 0,3 = 198 000 рублей.
Особенности уменьшения налога на взносы
Выяснили, что при совмещении УСН и ПСН необходимо вести раздельный учет страховых взносов — это касается как взносов за себя, так и взносов за работников. Взносы за работников уменьшают налог по тому налоговому режиму, в деятельности на котором эти работники заняты.
Для УСН «Доходы»: сумму налога (авансовых платежей) можно уменьшить на страховые взносы, но не более чем на 50%. ИП без работников уменьшают налог на всю сумму взносов без ограничения в 50%.
Для ПСН: стоимость патента можно уменьшить на страховые взносы, но не более чем на 50%. ИП без работников уменьшают стоимость патента на всю сумму взносов без ограничения.
Пример. ИП совмещает ПСН и УСН «Доходы».
За квартал он получил:
доход по УСН — 500 000 рублей (67%).
доход по ПСН (1/4 от потенциального дохода) — 250 000 рублей (33%).
Страховые взносы за квартал:
за работников на УСН — 40 000 рублей.
за работников на ПСН — 27 000 рублей.
за бухгалтера, который ведет учет двух режимов сразу — 14 000 рублей.
за себя — 53 658 рублей.
Распределение взносов за бухгалтера и за себя:
На УСН: 14 000 × 0,67 = 9 380 рублей (бухгалтер) + 53 658 × 0,67 = 35 951 рубль (за себя).
На ПСН: 14 000 × 0,33 = 4 620 рублей (бухгалтер) + 53 658 × 0,33 = 17 707 рублей (за себя).
Аванс по УСН можно уменьшить на:
40 000 (работники УСН) + 9 380 (бухгалтер) + 35 951 (за себя) = 85 331 рубль.
Как понять — совмещать УСН и ПСН или нет
Выгодно совмещать, если:
Возможно снижение налоговой нагрузки. Если фактический доход от деятельности на ПСН существенно выше базовой доходности, установленной в регионе, патент обычно выгоднее УСН. Но одновременно можно получить страховку от потери патента. При совмещении с УСН и в случае утраты права на ПСН, предприниматель автоматически остается на «упрощенке», а не переходит на ОСНО. Так можно избежать необходимости платить НДС, налог на имущество и НДФЛ по ставке 13%.
Нужна гибкость при работе в разных регионах: можно выбирать оптимальный режим в каждом субъекте РФ в зависимости от стоимости патента и ставок УСН. «Упрощенка» покрывает те направления бизнеса, на которые нельзя получить патент.
Лучше выбрать только УСН, если:
При низком спросе и высоких расходах — УСН «Доходы минус расходы» позволяет учесть все затраты.
При льготной региональной ставке. Если местные власти понизили ставку УСН для вашего вида деятельности, упрощенка может быть выгоднее патента.
Что делать прямо сейчас
С учетом грядущих изменений предпринимателям необходимо действовать уже сегодня:
ИП на патенте — проанализируйте доходы за 2025 год. Если они превышают или приближаются к 10 млн рублей, готовьтесь к переходу на УСН или ОСНО.
Рассчитайте налоговую нагрузку и сравните, что выгоднее — только УСН, только ПСН (если укладываетесь в лимит) или совмещение режимов.
Наведите порядок в учете — организуйте раздельный учет доходов, расходов и страховых взносов.
Следите за законопроектом — подписывайтесь на наш блог или паблики в соцсетях — мы будем держать вас в курсе. Возможно, депутаты примут корректировки условий, лимитов или сроков вступления изменений в силу.
Проконсультируйтесь со специалистами — налоговые изменения 2026 года затрагивают миллионы предпринимателей. Профессиональная бухгалтерская поддержка поможет избежать ошибок и выбрать оптимальную стратегию. «Первая Экспертная Бухгалтерия» запустила Горячую линию для предпринимателей, которая поможет закрыть все вопросы и подготовиться к налоговой реформе–2026.
