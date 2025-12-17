Открытый перечень расходов на УСН

Что значит открытый перечень расходов УСН

Открытый перечень позволяет предпринимателю на УСН «Доходы минус расходы» принимать к зачету любой тип расходов, который связан с его бизнес-деятельностью. Главное — чтобы он был экономически обоснован и имел подтверждающие документы.

До 2026 года нужно постоянно сверять виды расходов с перечнем из статьи 346.16 НК. Даже если они были экономически обоснованы, но не включены в перечень — уменьшить с помощью их налогооблагаемую базу не получится.

В 2026 году можно не сверяться с перечнем, а оценивать экономическую обоснованность расхода для бизнеса. Эксперты рекомендуют обратить внимание на правила статьи 252 НК и логику общей системы налогообложения (ОСНО) — принимать во внимание два критерия:

Расход направлен на получение дохода по основной деятельности.

У расхода есть документальное подтверждение: акты, чеки, договоры.