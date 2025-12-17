Открытый перечень расходов на УСН

Что значит открытый перечень расходов УСН
Открытый перечень позволяет предпринимателю на УСН «Доходы минус расходы» принимать к зачету любой тип расходов, который связан с его бизнес-деятельностью. Главное — чтобы он был экономически обоснован и имел подтверждающие документы.
До 2026 года нужно постоянно сверять виды расходов с перечнем из статьи 346.16 НК. Даже если они были экономически обоснованы, но не включены в перечень — уменьшить с помощью их налогооблагаемую базу не получится.
В 2026 году можно не сверяться с перечнем, а оценивать экономическую обоснованность расхода для бизнеса. Эксперты рекомендуют обратить внимание на правила статьи 252 НК и логику общей системы налогообложения (ОСНО) — принимать во внимание два критерия:
Расход направлен на получение дохода по основной деятельности.
У расхода есть документальное подтверждение: акты, чеки, договоры.
Эксперт обращает внимание: для компании и ИП будет полезно закрепить критерии обоснованности расходов. Это можно сделать во внутренних документах, а потом предъявить их при проверке. Обоснованность расходов — это одно из условий их признания налоговой инспекцией.
ТОП расходов, которые теперь можно списывать
Перечислили новые виды расходов, которые облегчат жизнь упрощенцам на «Доходы минус расходы».
Маркетинг и продвижение в интернете
Раньше формулировка «рекламные расходы» была очень расплывчатой для многих региональных ФНС. Налоговики часто спорили по поводу SEO, SMM, услуг блогеров или разработки брендбука.
С 2026 года. Любые расходы на маркетинг и PR, которые приводят клиентов, можно смело принимать к учету.
Подписки, SaaS и облачные сервисы
CRM-системы, подписки на графические редакторы, облачные хранилища, платные API — раньше это было «серой зоной». Многие ИП и компании вообще не показывали такие расходы ФНС, зачастую оплачивали подписки с личных карт или компенсировали расходы ответственным сотрудникам.
С 2026 года. Если сервис используется для работы, списываем стоимость подписки в расходы.
Представительские расходы
Раньше представительские расходы на УСН были под строжайшим запретом.
С 2026 года. Применяя логику статьи 252 НК, вы можете учитывать затраты на переговоры, бизнес-ужины и прием делегаций. Но в пределах нормативов, как на ОСНО — 4% от фонда оплаты труда.
Обучение персонала
Раньше таких расходов в перечне не было — тренинги и повышение квалификации сотрудников предпринимателям надо было оплачивать из своего кармана.
С 2026 года. Можно включать в состав расходов обучение, но собирать полный пакет документов. Важно обратить внимание на организацию, которая окажет такие услуги — у нее должна быть лицензия, договор. А еще работник должен быть обязательно в штате. Не получится за счет компании обучить детей или родственников.
Какие расходы по УСН все равно не примут
Открытый перечень — это не вседозволенность. Учитывая расширение полномочий ФНС при проверках, инспекторы будут проверять каждую нестандартную трату через призму «деловой цели».
Какие виды расходов не примут в 2026 году:
Личные расходы собственника: фитнес, отпуск, покупки продуктов домой.
Траты без документов. Нет чека или других подтверждающих документов — нет расхода.
Экономически неоправданные расходы, например, аренда склада, который стоит пустым год.
Эксперт обращает внимание: к спорным расходам можно отнести оплату коммунальных услуг, если ИП работает из дома. Позиция многих ФНС — эти расходы все же относятся к личным. Советуем уточнить мнение инспекторов в налоговой инспекции по месту регистрации.
Почему вырастет нагрузка на бухгалтеров
Можно учитывать больше расходов, но понадобится обрабатывать и больше подтверждающих документов, чтобы легально уменьшить налоговую базу. А еще ФНС усилит контроль — будет пристально оценивать экономическую обоснованность и реальность расходов.
Например, если бизнес собирается включать в расходы траты на подписки и сервисы, то предстоит:
Создать регламент подтверждения расходов.
Автоматизировать учет подписок и сервисов.
Таким образом, каждый новый вид расхода, который можно будет принимать к вычету в 2026 году, потребует расширения учета и адаптации от бухгалтера.
Как подготовиться к открытому перечню расходов на УСН: чек-лист на декабрь 2025
Чтобы работать по новым правилам без штрафов, нужно перестроить учет уже сейчас. Что можно сделать:
Обновите Учетную политику. Пропишите критерии признания расходов, особенно тех, что не было в старом перечне.
Проведите ревизию договоров. Проверьте, чтобы в актах от маркетинговых агентств и IT-подрядчиков были четкие формулировки, которые подтвердят экономическую обоснованность.
Обучите сотрудников. Менеджеры должны понимать, что оплата сервиса личной картой без закрывающего документа — это потеря денег на налогах.
Частые вопросы про открытый перечень расходов на УСН
Как правильно оформить представительские расходы (траты на общепит и переговоры), чтобы налоговая их приняла?
Вам понадобится полный пакет документов: приказ на проведение встречи, смета расходов, отчет о результатах переговоров — с кем встречались, о чем договорились, и, конечно, чеки или акты. Помните про норматив — представительские расходы можно учесть только в пределах 4% от расходов на оплату труда за отчетный период.
Мы платим за рекламу блогерам переводом на карту. Можно ли будет учесть это в расходах?
Только если блогер — ИП или самозанятый, и вы подпишете с ним договор и акт. Сам факт «открытого перечня» не отменяет требование к документам (п. 1 ст. 252 НК). Перевод физлицу на карту без договора и чека по-прежнему не будет подтвержденным расходом и не уменьшит налог УСН.
Что делать, если налоговая не примет новый вид расхода при проверке?
Если инспектор не принимает расходы, ссылаясь, например, на «отсутствие деловой цели», вам придется доказывать связь траты с получением прибыли. Теперь, когда перечень открыт, у вас больше шансов защититься в суде или вышестоящей инспекции, ссылаясь на аналогичную практику по налогу на прибыль. Но лучшая защита — это заранее подготовленное экономическое обоснование для новых, крупных или нестандартных трат.
