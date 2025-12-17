8063 Премиум 4 мобил Х
🔴 Вебинар: АУСН: критерии применения, порядок работы, план перехода →
ПЭБ
УСН
Открытый перечень расходов на УСН

Открытый перечень расходов на УСН

Налоговая реформа 2026 года принесла не только повышение ставок, но и поблажку для бизнеса на «Доходы минус расходы». В «Первой Экспертной Бухгалтерии» разобрались, что означает открытый перечень расходов, как он поможет снизить налоги, но увеличит нагрузку на учет.

Что значит открытый перечень расходов УСН

Открытый перечень позволяет предпринимателю на УСН «Доходы минус расходы» принимать к зачету любой тип расходов, который связан с его бизнес-деятельностью. Главное — чтобы он был экономически обоснован и имел подтверждающие документы.

До 2026 года нужно постоянно сверять виды расходов с перечнем из статьи 346.16 НК. Даже если они были экономически обоснованы, но не включены в перечень — уменьшить с помощью их налогооблагаемую базу не получится. 

В 2026 году можно не сверяться с перечнем, а оценивать экономическую обоснованность расхода для бизнеса. Эксперты рекомендуют обратить внимание на правила статьи 252 НК и логику общей системы налогообложения (ОСНО) — принимать во внимание два критерия: 

  • Расход направлен на получение дохода по основной деятельности.

  • У расхода есть документальное подтверждение: акты, чеки, договоры.

Эксперт обращает внимание: для компании и ИП будет полезно закрепить критерии обоснованности расходов. Это можно сделать во внутренних документах, а потом предъявить их при проверке. Обоснованность расходов — это одно из условий их признания налоговой инспекцией. 

ТОП расходов, которые теперь можно списывать

Перечислили новые виды расходов, которые облегчат жизнь упрощенцам на «Доходы минус расходы».

Маркетинг и продвижение в интернете

Раньше формулировка «рекламные расходы» была очень расплывчатой для многих региональных ФНС. Налоговики часто спорили по поводу SEO, SMM, услуг блогеров или разработки брендбука. 

С 2026 года. Любые расходы на маркетинг и PR, которые приводят клиентов, можно смело принимать к учету.

Подписки, SaaS и облачные сервисы

CRM-системы, подписки на графические редакторы, облачные хранилища, платные API — раньше это было «серой зоной». Многие ИП и компании вообще не показывали такие расходы ФНС, зачастую оплачивали подписки с личных карт или компенсировали расходы ответственным сотрудникам.

С 2026 года. Если сервис используется для работы, списываем стоимость подписки в расходы.

Представительские расходы

Раньше представительские расходы на УСН были под строжайшим запретом.

С 2026 года. Применяя логику статьи 252 НК, вы можете учитывать затраты на переговоры, бизнес-ужины и прием делегаций. Но в пределах нормативов, как на ОСНО — 4% от фонда оплаты труда.

Обучение персонала

Раньше таких расходов в перечне не было — тренинги и повышение квалификации сотрудников предпринимателям надо было оплачивать из своего кармана. 

С 2026 года. Можно включать в состав расходов обучение, но собирать полный пакет документов. Важно обратить внимание на организацию, которая окажет такие услуги — у нее должна быть лицензия, договор. А еще работник должен быть обязательно в штате. Не получится за счет компании обучить детей или родственников.

Бесплатная горячая линия по налоговой реформе 2026

Хотите понять, что изменится именно для вашего бизнеса? Эксперты ПЭБ расскажут, какие поправки вступили в силу, как они скажутся на налоговой нагрузке и какие шаги стоит предусмотреть заранее

Оставьте контакты, и мы вам перезвоним

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Какие расходы по УСН все равно не примут 

Открытый перечень — это не вседозволенность. Учитывая расширение полномочий ФНС при проверках, инспекторы будут проверять каждую нестандартную трату через призму «деловой цели».

Какие виды расходов не примут в 2026 году:

  • Личные расходы собственника: фитнес, отпуск, покупки продуктов домой.

  • Траты без документов. Нет чека или других подтверждающих документов — нет расхода.

  • Экономически неоправданные расходы, например, аренда склада, который стоит пустым год.

Эксперт обращает внимание: к спорным расходам можно отнести оплату коммунальных услуг, если ИП работает из дома. Позиция многих ФНС — эти расходы все же относятся к личным. Советуем уточнить мнение инспекторов в налоговой инспекции по месту регистрации.

Почему вырастет нагрузка на бухгалтеров

Можно учитывать больше расходов, но понадобится обрабатывать и больше подтверждающих документов, чтобы легально уменьшить налоговую базу. А еще ФНС усилит контроль — будет пристально оценивать экономическую обоснованность и реальность расходов.

Например, если бизнес собирается включать в расходы траты на подписки и сервисы, то предстоит: 

Таким образом, каждый новый вид расхода, который можно будет принимать к вычету в 2026 году, потребует расширения учета и адаптации от бухгалтера.

Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» поможет адаптировать ваш учет под реалии 2026 года. Мы проанализируем ваши расходы, найдем резервы для экономии и соберем полный пакет документов, чтобы снять все претензии ФНС.

Как подготовиться к открытому перечню расходов на УСН: чек-лист на декабрь 2025

Чтобы работать по новым правилам без штрафов, нужно перестроить учет уже сейчас. Что можно сделать:

  1. Обновите Учетную политику. Пропишите критерии признания расходов, особенно тех, что не было в старом перечне.

  2. Проведите ревизию договоров. Проверьте, чтобы в актах от маркетинговых агентств и IT-подрядчиков были четкие формулировки, которые подтвердят экономическую обоснованность.

  3. Обучите сотрудников. Менеджеры должны понимать, что оплата сервиса личной картой без закрывающего документа — это потеря денег на налогах.

Поможем настроить бухгалтерию и кадровый учет на любом режиме с нуля с учетом изменений

Заранее рассчитываем налоги и помогаем их оптимизировать каждый квартал

Оставьте контакты, и мы вам перезвоним

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Частые вопросы про открытый перечень расходов на УСН

Как правильно оформить представительские расходы (траты на общепит и переговоры), чтобы налоговая их приняла?

Вам понадобится полный пакет документов: приказ на проведение встречи, смета расходов, отчет о результатах переговоров — с кем встречались, о чем договорились, и, конечно, чеки или акты. Помните про норматив — представительские расходы можно учесть только в пределах 4% от расходов на оплату труда за отчетный период. 

Мы платим за рекламу блогерам переводом на карту. Можно ли будет учесть это в расходах?

Только если блогер — ИП или самозанятый, и вы подпишете с ним договор и акт. Сам факт «открытого перечня» не отменяет требование к документам (п. 1 ст. 252 НК). Перевод физлицу на карту без договора и чека по-прежнему не будет подтвержденным расходом и не уменьшит налог УСН.

Что делать, если налоговая не примет новый вид расхода при проверке?

Если инспектор не принимает расходы, ссылаясь, например, на «отсутствие деловой цели», вам придется доказывать связь траты с получением прибыли. Теперь, когда перечень открыт, у вас больше шансов защититься в суде или вышестоящей инспекции, ссылаясь на аналогичную практику по налогу на прибыль. Но лучшая защита — это заранее подготовленное экономическое обоснование для новых, крупных или нестандартных трат.

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFGT2jkt

Информации об авторе

ПЭБ

ПЭБ

Решаем все задачи главбухов, собственников и руководителей в области бухгалтерии, зарплаты, кадров, трудового права и воинского учета

22 314 подписчиков372 поста

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет