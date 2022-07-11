Онлайн-кассы

Тренды госконтроля и зачем предпринимателю ОФД. Часть 2

ОФД (оператор фискальных данных) уже давно перестал быть просто посредником между бизнесом и налоговой инспекцией. Сейчас ОФД помогает предпринимателям снижать издержки на рутинные процессы, лучше управлять продажами и конечно, избегать штрафов, вести бизнес в соответствии с законодательством.

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Тренды госконтроля и зачем предпринимателю ОФД. Часть 2

В статье расскажем, какие сервисы помогут уберечься от санкций со стороны контролирующих органов и как соблюдать закон о маркировке.

Если вы еще не читали первую часть нашей статьи о том, как обезопасить предприятие от проверок налоговиков — самое время! Прочитайте сразу обе статьи, чтобы иметь полное представление об инструментах ОФД.

Как через ОФД обеспечить корректность обработки документов

Работа идет своим чередом: касса зарегистрирована, фискальные документы передаются в налоговую службу. Но порой могут случиться непредвиденные ситуации:

  • В ФНС нет данных о завершении процедуры регистрации или перерегистрации кассы.

Решение проблемы: завершить процедуру регистрации кассы и дождаться отражения информации в личном кабинете ФНС.

  • Касса снята с учета налоговым органом.

Решение проблемы: немедленно прекратить передачу фискальных данных с устройства и выяснить причину снятия в ФНС.

  • Отсутствие сочетания регистрационного номера кассы и фискального накопителя.

Решение проблемы: сверить регистрационные данные в ЛК ФНС с данными в личном кабинете ОФД. Данные должны соответствовать.

  • Касса снята с учета в ФНС, но продолжает передавать данные в налоговую.

Решение проблемы: нужно установить причину передачи данных с кассы, после закрыть кассовую смену, завершить передачу данных с устройства.

  • В ФНС касса зарегистрирована за другим ОФД.

Решение проблемы: проверить корректные данные ОФД и при необходимости перерегистрировать кассу с заменой оператора фискальных данных.

  • Касса не может передавать чеки через ОФД.

Решение проблемы: перерегистрировать онлайн-кассу из автономного режима в режим передачи данных в ОФД.

Сервисы ОФД помогут отследить корректность работы кассы и правильность переданных чеков в контролирующий орган. Исправность передачи фискальных документов можно посмотреть в личном кабинете ОФД. Там за это отвечает статус фискального документа.

Различают четыре статуса ФД:

1. Принят.

В этом случае спокойно продолжайте работу, это свидетельствует о том, что:

  • ФД передан в ФНС и принят ФНС.
  • Не выявлено ошибок при проведении форматно-логистического контроля (ФЛК).

2. Принят с предупреждением.

В этом случае ситуация такая:

  • ФД передан в ФНС, но при проверке сервисом ФЛК выявлены ошибки.
  • Чек учитывается в АИС-Налог 3 и принимается к учету ФНС, т.к. ошибки некритические.
  • Исправления все же необходимо внести.

3. Отказ в приеме.

При отражении такого статуса ФД:

  • С передачей данных все в порядке — чек в ФНС поступил.
  • При проверке были выявлены ошибки, но уже критические, поэтому чек не учитывается в АИС-Налог 3 и не принимается к учету.
  • Такой чек нужно обязательно исправить.

4. Прием в карантин.

  • И снова с самой передачей данных все в норме, но регистрация ККТ не завершена, поэтому чек не проверяется на сайте ФНС, не учитывается в АИС-Налог 3.
  • Статус может измениться, когда карточка регистрации кассы дойдет до налоговой службы.
  • Нужно контролировать статус этого ФД и при необходимости исправить.

Если фискальному документу присвоены статусы «Отказ в приеме» или «Прием в карантин», это может стать причиной:

  1. Недоверия и вопросов покупателей — в таком случае покупатель не сможет проверить правильность операции на сайте ФНС, может возникнуть мысль о незаконности ведения бизнеса. Кроме того, если клиент намерен получить налоговый вычет за оказанную услугу или товар, при отсутствии правильного отражения ФД в системе регулятора, этого сделать не получится
  2. Дополнительных проверок со стороны налоговой. Даже некритические ошибки отмечаются в АИС-Налог 3 и могут стать поводом для проверки пользователя ККТ. В результате проверки могут быть выявлены более серьезные нарушения. Сейчас плановые проверки отменены, но внеплановые проводятся.
  3. Расхождений с данными в ФНС. ФД с вышеуказанными статусами не учитываются в АИС-Налог 3, и будут выявлены расхождения в данных ФНС и декларациях владельца ККТ.
  4. Ослабления доверия к партнеру, если выяснится, что причиной нарушений являются настройки онлайн-кассы.

При формировании фискальных документов могут встречаться ошибки. Они влияют на:

  • Правильность применения ККТ и порядка ее регистрации.
  • Доходы и налоговые обязательства пользователя.

Мы не устаем повторять, что нужно и очень важно вовремя эту ошибку заметить и исправить.

Использование сервисов ОФД поможет вам своевременно обнаружить ошибку в ФД до специалистов налоговой, а исправить ошибку можно с помощью чека коррекции или чека возврата.

Подробнее про исправление чека тут.

Согласно процедуре исправления ошибки необходимо самостоятельно заявить в налоговую об обнаружении нарушения, предоставив письменное заявление. В нем описывается, какая ошибка была допущена и как исправлена.

Можно также позвонить инспектору ФНС, чтобы удостовериться в получении данных налоговой и достаточности предоставленных сведений, чтобы эта ошибка не повлекла потом за собой назначение штрафа.

Еще одним полезным сервисом ОФД является отправка электронных чеков. Воспользуйтесь такой возможностью у Платформа ОФД — отправляйте электронные чеки покупателям по требованию или для сокращения затрат на чековую ленту.

Чем электронные чеки удобнее бумажных и при чем тут ОФД?

1. Простота в использовании:

  • не требуется интеграции;
  • не требуется взаимодействия с разными провайдерами/поставщиками услуг;
  • не требуется адаптации под изменение условий поставщика и провайдеров.

2. Возможность работать законно с минимальными усилиями — отправляйте электронный чек автоматически своим постоянным покупателям.

3. Низкие затраты:

  • платите только за фактическое использование;
  • не требует заморозки средств и отслеживания сроков услуг — время использования не ограничено;
  • постоплата.

4. Возможность дополнительного продвижения — добавьте на чек брендированный e-mail или сообщение. Совсем скоро можно будет создать и свой шаблон для отправки на E-mail.

Как ОФД поможет в работе с маркированными товарами?

В закон о маркировке постоянно вводятся новые изменения — это та сфера бизнеса, в которой нужно быть начеку! В этом году основная часть изменений касается переноса сроков обязательной маркировки и отмены введения экспериментов по маркировке новой продукции.

Все изменения по маркировке в 2022 году мы описывали в этой статье.

Сервис ОФД:

  • дает информацию о проверке каждого кода маркировки в ФН и Честный знак;
  • сигнализирует об ошибке в коде маркировки;
  • помогает списывать маркированные товары;
  • предоставляет отчеты о продажах маркированной продукции;
  • отслеживает ошибки в чеках с маркированными товарами.

Учёт марок от Платформы ОФД — сервис по работе с маркировкой в режиме одного окна. Сервис интегрируется со всеми необходимыми учетными системами: ЭДО, ОФД, СУЗ, ЕЛК Честный ЗНАК. С ним ошибки в маркировке исключены!

Как ОФД облегчает отправку отчетности

Сначала расскажем о последних трендах в сдаче отчетности, в первую очередь это тенденция к расширению электронного документооборота со всеми контролирующими органами:

  • уже с 1 января 2022 отчетность в Росстат осуществляется только в электронном виде для всех;
  • с 1 квартала 2022 введена электронная отчетность в ФСС и в ПФР для предприятий, если численность работников превысила 10 человек (ранее было 25 человек);
  • с 1 января 2022 документооборот с ФСС по назначению и выплате пособий по больничным — только в электронном виде.

Такие нововведения говорят о том, что в скором времени любая отчетность будет сдаваться в электронном виде.

Отчетность вы также можете отправлять через сервис электронной отчётности от ОФД. Он включает такие функции:

  • проверка отчетов перед отправкой — ошибки в документах исключены, что помогает избежать дополнительных корректировок и штрафов;
  • актуализация форм отчетности — сервис самостоятельно отслеживает изменения в законодательстве, вы всегда владеете только корректными формами отчетов;
  • экспорт документов из привычной бухгалтерской программы — можно не привыкать к новому интерфейсу;
  • импорт отправленных документов — можно выгрузить подписанный документ и предоставить по месту требования;
  • сверка с данными бюджета и возможность задать вопрос специалистам контролирующих органов.

Оставьте заявку на подключение сервиса Госотчет от Платформы ОФД и отправляйте отчеты в любое время и в любом месте.

Все тренды госконтроля говорят нам о том, что нужно пользоваться электронными сервисами, которые облегчают работу предпринимателю и помогают избежать возможных непредвиденных ошибок. Пользуясь сервисами, вы сможете вести бизнес законно даже при большом количестве нововведений.

Платформа ОФД
Платформа ОФД
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Тренды госконтроля и зачем предпринимателю ОФД. Часть 2

ОФД (оператор фискальных данных) уже давно перестал быть просто посредником между бизнесом и налоговой инспекцией. Сейчас ОФД помогает предпринимателям снижать издержки на рутинные процессы, лучше управлять продажами и конечно, избегать штрафов, вести бизнес в соответствии с законодательством.

Тренды госконтроля и зачем предпринимателю ОФД. Часть 2

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