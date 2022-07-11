Тренды госконтроля и зачем предпринимателю ОФД. Часть 2

В статье расскажем, какие сервисы помогут уберечься от санкций со стороны контролирующих органов и как соблюдать закон о маркировке.

Если вы еще не читали первую часть нашей статьи о том, как обезопасить предприятие от проверок налоговиков — самое время! Прочитайте сразу обе статьи, чтобы иметь полное представление об инструментах ОФД.

Как через ОФД обеспечить корректность обработки документов

Работа идет своим чередом: касса зарегистрирована, фискальные документы передаются в налоговую службу. Но порой могут случиться непредвиденные ситуации:

В ФНС нет данных о завершении процедуры регистрации или перерегистрации кассы.

Решение проблемы: завершить процедуру регистрации кассы и дождаться отражения информации в личном кабинете ФНС.

Касса снята с учета налоговым органом.

Решение проблемы: немедленно прекратить передачу фискальных данных с устройства и выяснить причину снятия в ФНС.

Отсутствие сочетания регистрационного номера кассы и фискального накопителя.

Решение проблемы: сверить регистрационные данные в ЛК ФНС с данными в личном кабинете ОФД. Данные должны соответствовать.

Касса снята с учета в ФНС, но продолжает передавать данные в налоговую.

Решение проблемы: нужно установить причину передачи данных с кассы, после закрыть кассовую смену, завершить передачу данных с устройства.

В ФНС касса зарегистрирована за другим ОФД.

Решение проблемы: проверить корректные данные ОФД и при необходимости перерегистрировать кассу с заменой оператора фискальных данных.

Касса не может передавать чеки через ОФД.

Решение проблемы: перерегистрировать онлайн-кассу из автономного режима в режим передачи данных в ОФД.

Сервисы ОФД помогут отследить корректность работы кассы и правильность переданных чеков в контролирующий орган. Исправность передачи фискальных документов можно посмотреть в личном кабинете ОФД. Там за это отвечает статус фискального документа.

Различают четыре статуса ФД:

1. Принят.

В этом случае спокойно продолжайте работу, это свидетельствует о том, что:

ФД передан в ФНС и принят ФНС.

Не выявлено ошибок при проведении форматно-логистического контроля (ФЛК).

2. Принят с предупреждением.

В этом случае ситуация такая:

ФД передан в ФНС, но при проверке сервисом ФЛК выявлены ошибки.

Чек учитывается в АИС-Налог 3 и принимается к учету ФНС, т.к. ошибки некритические.

Исправления все же необходимо внести.

3. Отказ в приеме.

При отражении такого статуса ФД:

С передачей данных все в порядке — чек в ФНС поступил.

При проверке были выявлены ошибки, но уже критические, поэтому чек не учитывается в АИС-Налог 3 и не принимается к учету.

Такой чек нужно обязательно исправить.

4. Прием в карантин.

И снова с самой передачей данных все в норме, но регистрация ККТ не завершена, поэтому чек не проверяется на сайте ФНС, не учитывается в АИС-Налог 3.

Статус может измениться, когда карточка регистрации кассы дойдет до налоговой службы.

Нужно контролировать статус этого ФД и при необходимости исправить.

Если фискальному документу присвоены статусы «Отказ в приеме» или «Прием в карантин», это может стать причиной:

Недоверия и вопросов покупателей — в таком случае покупатель не сможет проверить правильность операции на сайте ФНС, может возникнуть мысль о незаконности ведения бизнеса. Кроме того, если клиент намерен получить налоговый вычет за оказанную услугу или товар, при отсутствии правильного отражения ФД в системе регулятора, этого сделать не получится Дополнительных проверок со стороны налоговой . Даже некритические ошибки отмечаются в АИС-Налог 3 и могут стать поводом для проверки пользователя ККТ. В результате проверки могут быть выявлены более серьезные нарушения. Сейчас плановые проверки отменены, но внеплановые проводятся. Расхождений с данными в ФНС. ФД с вышеуказанными статусами не учитываются в АИС-Налог 3, и будут выявлены расхождения в данных ФНС и декларациях владельца ККТ. Ослабления доверия к партнеру , если выяснится, что причиной нарушений являются настройки онлайн-кассы.

При формировании фискальных документов могут встречаться ошибки. Они влияют на:

Правильность применения ККТ и порядка ее регистрации.

Доходы и налоговые обязательства пользователя.

Мы не устаем повторять, что нужно и очень важно вовремя эту ошибку заметить и исправить.

Использование сервисов ОФД поможет вам своевременно обнаружить ошибку в ФД до специалистов налоговой, а исправить ошибку можно с помощью чека коррекции или чека возврата.

Подробнее про исправление чека тут

Согласно процедуре исправления ошибки необходимо самостоятельно заявить в налоговую об обнаружении нарушения, предоставив письменное заявление. В нем описывается, какая ошибка была допущена и как исправлена.

Можно также позвонить инспектору ФНС, чтобы удостовериться в получении данных налоговой и достаточности предоставленных сведений, чтобы эта ошибка не повлекла потом за собой назначение штрафа.

Еще одним полезным сервисом ОФД является отправка электронных чеков. Воспользуйтесь такой возможностью у Платформа ОФД — отправляйте электронные чеки покупателям по требованию или для сокращения затрат на чековую ленту.

Чем электронные чеки удобнее бумажных и при чем тут ОФД?

1. Простота в использовании:

не требуется интеграции;

не требуется взаимодействия с разными провайдерами/поставщиками услуг;

не требуется адаптации под изменение условий поставщика и провайдеров.

2. Возможность работать законно с минимальными усилиями — отправляйте электронный чек автоматически своим постоянным покупателям.

3. Низкие затраты:

платите только за фактическое использование;

не требует заморозки средств и отслеживания сроков услуг — время использования не ограничено;

постоплата.

4. Возможность дополнительного продвижения — добавьте на чек брендированный e-mail или сообщение. Совсем скоро можно будет создать и свой шаблон для отправки на E-mail.

Как ОФД поможет в работе с маркированными товарами?

В закон о маркировке постоянно вводятся новые изменения — это та сфера бизнеса, в которой нужно быть начеку! В этом году основная часть изменений касается переноса сроков обязательной маркировки и отмены введения экспериментов по маркировке новой продукции.

Все изменения по маркировке в 2022 году мы описывали в этой статье.

Сервис ОФД:

дает информацию о проверке каждого кода маркировки в ФН и Честный знак;

сигнализирует об ошибке в коде маркировки;

помогает списывать маркированные товары;

предоставляет отчеты о продажах маркированной продукции;

отслеживает ошибки в чеках с маркированными товарами.

Учёт марок от Платформы ОФД — сервис по работе с маркировкой в режиме одного окна. Сервис интегрируется со всеми необходимыми учетными системами: ЭДО, ОФД, СУЗ, ЕЛК Честный ЗНАК. С ним ошибки в маркировке исключены!

Как ОФД облегчает отправку отчетности

Сначала расскажем о последних трендах в сдаче отчетности, в первую очередь это тенденция к расширению электронного документооборота со всеми контролирующими органами:

уже с 1 января 2022 отчетность в Росстат осуществляется только в электронном виде для всех;

с 1 квартала 2022 введена электронная отчетность в ФСС и в ПФР для предприятий, если численность работников превысила 10 человек (ранее было 25 человек);

с 1 января 2022 документооборот с ФСС по назначению и выплате пособий по больничным — только в электронном виде.

Такие нововведения говорят о том, что в скором времени любая отчетность будет сдаваться в электронном виде.

Отчетность вы также можете отправлять через сервис электронной отчётности от ОФД. Он включает такие функции:

проверка отчетов перед отправкой — ошибки в документах исключены, что помогает избежать дополнительных корректировок и штрафов;

актуализация форм отчетности — сервис самостоятельно отслеживает изменения в законодательстве, вы всегда владеете только корректными формами отчетов;

экспорт документов из привычной бухгалтерской программы — можно не привыкать к новому интерфейсу;

импорт отправленных документов — можно выгрузить подписанный документ и предоставить по месту требования;

сверка с данными бюджета и возможность задать вопрос специалистам контролирующих органов.

Оставьте заявку на подключение сервиса Госотчет от Платформы ОФД и отправляйте отчеты в любое время и в любом месте.

Все тренды госконтроля говорят нам о том, что нужно пользоваться электронными сервисами, которые облегчают работу предпринимателю и помогают избежать возможных непредвиденных ошибок. Пользуясь сервисами, вы сможете вести бизнес законно даже при большом количестве нововведений.