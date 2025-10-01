Критические и некритические ошибки в чеках 

Можно ли избежать административной ответственности

С марта 2024 года ФНС начала рассылать письма владельцам ККТ с информацией об ошибках в чеках по телекоммуникационным каналам связи через операторов ЭДО. В уведомлениях указаны реквизиты кассы, где зафиксированы недочеты. Получив такое письмо, важно сразу проверить детали через личный кабинет ОФД. Там можно увидеть документы, которые получили статусы «Отказ» или «Принят в жесткий карантин», и принять меры для исправления.

Чтобы не ждать писем от налоговой, владельцы касс самостоятельно проверять информацию о своих фискальных документах. Например, в личном кабинете «Платформы ОФД» есть сервис «Контроль нарушений», который помогает отслеживать ошибки в режиме онлайн.

Он показывает данные по каждой кассе — список всех чеков и их статусов за любой период, а также статус отдельно взятого чека. С помощью фильтра можно быстро найти проблемные документы и понять, что именно нужно исправить. При этом система расшифровывает коды и указывает, какой реквизит заполнен неверно или пропущен.

За ошибки в чеках владельцу ККТ может грозить административное наказание (п. 4 ст. 14.5 КоАП):

Должностному лицу или ИП — штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей.

Юрлицу — предупреждение или штраф от 5 до 10 тыс. рублей.

Налоговые органы дают бизнесу возможность исправить недочеты в ФД и не довести дело до штрафов. Именно для этого введен механизм профилактического информирования пользователей ККТ.

Как бизнесу избежать последствий:

Анализируйте причины некорректного формирования чеков. Возможно, стоит обновить прошивку кассы и кассовое ПО. В некоторых случаях ошибки допускают кассиры — проверьте их работу, научите правильному оформлению чеков. Исправляйте чеки своевременно, формируйте чеки коррекции. Для версий ФФД 1.1 или 1.2 — нужно выпустить чек коррекции. Для версии ФФД 1.05 — выпустить два чека: один — с обратным признаком расчета, другой — корректный с признаком «приход». Заранее оповещайте ФНС. Ст. 14.5 КоАП позволяет работать на опережение — исправить чеки до того как налоговая обнаружит недочеты и предоставить сведения и документы для установления факта правонарушения.

Платформа ОФД помогает бизнесу соблюдать законодательство в области ККТ и выдачи чеков. После подключения автоматически начнет работать сервис «Контроль нарушений» — данные вовремя поступят в ФНС, но перед этим система автоматически проверит чеки на наличие ошибок. Вы получите пояснения и рекомендации по исправлению недочетов. Сервис не только «подсвечивает» уже допущенные ошибки, но и просчитывает вероятность рисков — это поможет вам отладить процессы для предотвращения потенциальных нарушений.

