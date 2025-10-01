Критические и некритические ошибки в чеках 

Корректное оформление чеков — это элемент кассовой дисциплины. ФНС контролирует правильность бланков строгой отчетности (БСО), и наличие ошибок в чеках может послужить поводом для уточнений, проверок, предписаний и даже снятия кассы с учета.
Но серьезных последствий можно избежать, если вовремя реагировать на ошибки и не уклоняться от запросов налоговых органов. Например, ответственность не грозит бизнесу, который выполнил два условия — направил в ФНС чек коррекции или скорректированный кассовый чек, а также предоставил сведения и документы, полностью подтверждающие факт правонарушения (примечания к ст. 14.5 КоАП).
Как ФНС узнает об ошибках в чеках
Скрыть ошибку в чеке не получится — выявление нарушений налоговыми органами происходит автоматически. Как это выглядит на практике:
Продавец выбивает чек при реализации товара или услуги.
Данные с онлайн-кассы поступают оператору фискальных данных (ОФД), который обеспечивает их передачу налоговому органу.
Чеки автоматически отражаются в АИС «Налог–3» и становятся доступными для ФНС. Если налоговый орган выявит несоответствия в чеке, то может запросить предоставить уточняющие сведения или инициировать проверку.
Примечание: ОФД проверяет статус регистрации ККТ и проводит форматно-логический контроль (ФЛК) в соответствии с приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20-662@.
В рамках ФЛК оператор проверяет корректность чеков:
наличие обязательных реквизитов;
соответствие тегов определенным значениям;
соблюдение правил, установленных законом и методическими рекомендациями ФНС;
отсутствие незадекларированных тегов.
Ошибки в чеках — это нарушение кассовой дисциплины. Если допущены некорректные значения в обязательных тегах, то чек нужно срочно исправлять, ФНС его не примет. Если ошибки — в необязательных тегах, то бизнес получит предупреждение и попадет под пристальное внимание инспекции.
После проведения ФЛК чек может получить один из статусов (см. таблицу ниже):
№
Статус
Что это значит
1
«Принят»
В чеке отсутствуют ошибки — он прошел проверку и успешно передан в ФНС
2
«Принят с предупреждением»
Допущены некритические ошибки в чеке, идентифицировать их можно по кодам — 321, 322, 504, 508, 509, 512–519, 533, 534. ФНС принимает такие чеки, но берет бизнес «на заметку» и проводит сверку данных ОФД с налоговой декларацией
3
«Отказ в приеме»
Обнаружены критические ошибки, их коды — 400, 405, 409, 417, 419–424, 505–507, 510. Чек оформлен некорректно и нарушает требования приказа ФНС № ЕД-7-20/662. Чек не учитывается в АИС «Налог–3»
4
«Прием в карантин»
Данные об операции поступили в ФНС, но на момент оформления чека регистрация ККТ не завершена. Проверить чек невозможно — информация о нем отсутствует на сайте ФНС
5
«В обработке»
Чек направлен в ФНС, но пока идет его проверка. По итогу проверки чеку будет присвоен соответствующий статус
Обязательные теги в структуре чека
Одно из самых частых нарушений — ошибки в обязательных тегах. ФНС признают такие ошибки критическими и отказывают в приеме фискальных документов. Перечень обязательных реквизитов и требования к ним приведены в нескольких нормативах — ст. 4.7 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ и приказе ФНС № ЕД-7-20/662:
название документа («кассовый чек»);
порядковый номер за смену;
дата, время и адрес проведения расчета;
название организации или ФИО ИП;
ИНН пользователя;
система налогообложения, используемая в расчете;
признак расчета (приход, расход, возврат прихода или расхода);
название товаров, работ, услуг, их количество, цена за единицу и итоговая стоимость с учетом наценок, скидок и НДС;
сумма расчета с указанием ставок и сумм НДС;
форма оплаты;
должность и фамилия кассира (кроме оплаты на веб-сайте);
регистрационный номер ККТ;
заводской номер ФН;
фискальный признак документа;
адрес сайта ФНС для проверки расчета и подлинности фискального признака;
порядковый номер фискального документа;
номер смены;
QR-код.
Если продавец и покупатель согласовали электронный формат предоставления чека, то дополнительно в чеке следует прописать:
e-mail продавца;
email или номер телефона покупателя.
Также чек может содержать теги, например:
тег 1162 — код товара (в случае его обязательной маркировки);
тег 1084 — информация в рамках маркетинга (акции, скидки, спецпредложения);
теги 1222, 1226 и некоторые другие — это специальные агентские теги (признак агента, ИНН поставщика услуги).
тег 1192 — фискальный признак некорректного чека.
С перечнем всех обязательных тегов можно ознакомиться в приказе ФНС № ЕД-7-20/662.
Критические ошибки в чеках
По данным «Платформы ОФД», большинство ошибок в чеках связаны с отсутствием обязательных тегов. Идентифицировать ошибки можно по присвоенным им кодам.
Отсутствует ИНН поставщика
Код ошибки 511. Если чек содержит тег 1057 (признак агента), то следует обязательно включить тег 1226 (ИНН поставщика) в предмете расчета.
Код ошибки 510. Если указан тег 1222 (признак агента по предмету расчета), то также нужно внести тег 1226 (ИНН поставщика) в предмете расчета.
Значение НДС указано неверно
Код ошибки 505. Тег НДС заполнен некорректно. Он должен включать хотя бы одно из значений: 1102 «Сумма НДС чека по ставке 20%», 1103, 1104 «Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%», 1105 «Сумма расчета по чеку без НДС», 1106 «Сумма НДС чека по ставке 20/120», 1107 «Сумма НДС по ставке 10/110».
Отсутствует обязательный тег
Код ошибки 420. Наиболее распространенная ошибка. Пропущены могут быть разные теги — наиболее часто встречается пропуск тега 2108 («мера количества предмета расчета»). Этот реквизит прописывается в чеке для большинства операций. Но есть исключение — авансовые платежи, когда название товара или услуги не конкретизировано.
Введено недопустимое значение
Код ошибки 422. Обязательное поле содержит реквизит, который не соответствует формату фискальных документов.
Указаны незадекларированные теги
Код ошибки 423. Указывает, что в чеке есть нелегитимный реквизит, который нарушает требования к формату фискальных документов.
Часы на кассе расходятся с реальным временем
Код ошибки 502. Часы на кассе отстают от текущего времени больше чем на год. По факту никак не получится соблюсти требование о формировании чека в момент расчета.
Код ошибки 503. Часы на кассе опережают текущее время больше чем на 24 часа. Данный сбой также нарушает логику выдачи чека.
Некритические ошибки в чеках
Некритические ошибки в чеках — это ошибки, которые не приводят к полному отклонению чека налоговой, но все равно требуют исправления.
Рассмотрим несколько примеров таких ошибок в чеках:
Код ошибки 509. Неверно определено произведение цены товара (услуги) и количества предмета расчета (тег 1043).
Код ошибки 512. Нарушение при способе оплаты в кредит. Покупатель может сразу внести часть суммы, а другую часть — позже. Этот сценарий предполагает два чека — о предоплате и конечном расчете. В последнем документе указывается сумма, оплаченная ранее (тег 1214) и сумма постоплаты (тег 1216). Если первого реквизита нет, то поле второго должно быть пустым или указан 0. В противном случае «высветится» ошибка 512.
Код ошибки 533. Если чек предполагает дробное значение маркированного товара (тег 1291), то в поле «количество предмета расчета» (тег 1023) должно быть 1. Если указано другое значение, то появится ошибка 533.
Подытожим. Критические ошибки (например, отсутствие обязательных тегов) приводят к статусу «Отказ в приеме» и попаданию в жесткий карантин. Такие фискальные документы не учитываются ФНС и требуют обязательной коррекции.
Чекам с некритическими ошибками — то есть ошибками в необязательных тегах — присваивается статус «Принят с предупреждением». Такой документ налоговая принимает к учету. Но наличие ошибок становится поводом для инспектора провести более глубокую проверку деятельности предпринимателя.
Вне зависимости от типа ошибки, ее нужно исправить, чтобы избежать штрафов и некорректного учета.
Можно ли избежать административной ответственности
С марта 2024 года ФНС начала рассылать письма владельцам ККТ с информацией об ошибках в чеках по телекоммуникационным каналам связи через операторов ЭДО. В уведомлениях указаны реквизиты кассы, где зафиксированы недочеты. Получив такое письмо, важно сразу проверить детали через личный кабинет ОФД. Там можно увидеть документы, которые получили статусы «Отказ» или «Принят в жесткий карантин», и принять меры для исправления.
Чтобы не ждать писем от налоговой, владельцы касс самостоятельно проверять информацию о своих фискальных документах. Например, в личном кабинете «Платформы ОФД» есть сервис «Контроль нарушений», который помогает отслеживать ошибки в режиме онлайн.
Он показывает данные по каждой кассе — список всех чеков и их статусов за любой период, а также статус отдельно взятого чека. С помощью фильтра можно быстро найти проблемные документы и понять, что именно нужно исправить. При этом система расшифровывает коды и указывает, какой реквизит заполнен неверно или пропущен.
За ошибки в чеках владельцу ККТ может грозить административное наказание (п. 4 ст. 14.5 КоАП):
Должностному лицу или ИП — штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей.
Юрлицу — предупреждение или штраф от 5 до 10 тыс. рублей.
Налоговые органы дают бизнесу возможность исправить недочеты в ФД и не довести дело до штрафов. Именно для этого введен механизм профилактического информирования пользователей ККТ.
Как бизнесу избежать последствий:
Анализируйте причины некорректного формирования чеков. Возможно, стоит обновить прошивку кассы и кассовое ПО. В некоторых случаях ошибки допускают кассиры — проверьте их работу, научите правильному оформлению чеков.
Исправляйте чеки своевременно, формируйте чеки коррекции. Для версий ФФД 1.1 или 1.2 — нужно выпустить чек коррекции. Для версии ФФД 1.05 — выпустить два чека: один — с обратным признаком расчета, другой — корректный с признаком «приход».
Заранее оповещайте ФНС. Ст. 14.5 КоАП позволяет работать на опережение — исправить чеки до того как налоговая обнаружит недочеты и предоставить сведения и документы для установления факта правонарушения.
