Персонифицированные сведения о физлицах 

Что такое персонифицированные сведения

С 2023 года организации и ИП сдают в ФНС отчет с информацией о работниках, суммах выплат и вознаграждений за отчетный месяц. Официальное название документа — «Персонифицированные сведения о физических лицах». Он заменил действующую ранее форму СЗВ-М.

На заметку. Форму СЗВ-М заполняли по-другому: это была общая таблица с пофамильным списком работников. СЗВ-М сдавали в ПФР. В 2025 году работодатели сдают отчет ПСФл в ФНС.

Персонифицированные сведения (ПСФл) — это данные работников-физлиц: ФИО, ИНН, СНИЛС, а также информация о денежных вознаграждениях и других выплатах.

Отчет о ПСФл условно можно разделить на две части: информация о компании (работодателе) и данные работника (физлица). По факту сведения прописываются в специальных строках кириллицей, в каждой клетке — один символ (буква или цифра). На каждого сотрудника заполняется отдельный блок. Пример заполнения рассмотрим ниже.